L’inviato americano Amos Hochstein è partito dopo una visita di poche ore in Libano, durante la quale ha incontrato i presidenti Michel Aoun, Nabih Berri e Najib Mikati, presidente del governo provvisorio. Hochstein ha fatto affidamento sui funzionari libanesi per guadagnare il tempo necessario, non per la finalizzazione dell’accordo e la demarcazione dei confini marittimi, ma per guadagnare tempo sufficiente per la formazione del nuovo governo israeliano dopo le elezioni di novembre. Gli Stati Uniti e l’attuale governo israeliano stanno cercando di non offrire alcun vantaggio al leader dell’opposizione israeliana, l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, contro il governo di Yair Lapid. La decisione del governo di Lapid di affrontare Hezbollah in una guerra o di sottostare alle sue condizioni influenzerebbe le prossime elezioni israeliane. Tuttavia, i funzionari libanesi stanno offrendo a Hezbollah una compensazione accettando il regalo iraniano rappresentato da una cisterna di carburante gratuita per la grave carenza di elettricità in Libano, disinnescando temporaneamente la possibilità di una guerra fino al prossimo novembre.

Il governo del Primo Ministro Mikati è propenso ad accettare il dono iraniano per fornire al Ministero dell’Elettricità del Libano il carburante necessario per aumentare le ore di fornitura da una a otto o dieci ore al giorno. Riconoscendo il dono iraniano, Mikati affronta la crisi attuale per dissipare parte dell’oscurità in cui il Libano sta annegando. Hochstein aveva precedentemente manifestato l’opposizione degli Stati Uniti al dono iraniano dopo il suo incontro con il ministro dell’Energia libanese Walid Fayyad alla presenza dell’ambasciatore statunitense a Beirut, Dorothy Shea. Hochstein ha espresso il suo disappunto per l’accettazione del dono iraniano, affermando che la decisione “spetta al governo e non al Ministero dell’Energia”.

Questa apparentemente ovvia interferenza nelle decisioni libanesi non è nuova, soprattutto perché Washington non fornisce nulla per aiutare il Libano nella sua attuale grave situazione e, allo stesso tempo, non gli permette di ottenere aiuti e doni da Paesi come Iran, Russia e Cina. Gli Stati Uniti avevano promesso di far passare il gas egiziano attraverso la Siria per alleviare la carenza di energia elettrica in Libano, ma non hanno mai mantenuto l’impegno preso un anno fa, sostenendo che il ritardo è dovuto ai finanziamenti esitanti della Banca Mondiale.

Il governo Mikati ritiene che la decisione di accettare il dono annunciato a nome dell’Iran dal segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, farà arrabbiare gli americani. Tuttavia, Mikati si trova in una vera e propria difficoltà perché l’Iran non ha richiesto trasferimenti bancari soggetti a sanzioni statunitensi o qualsiasi operazione che esponga il Libano a sanzioni. Inoltre, i funzionari libanesi ritengono che l’accettazione di questo dono sia una droga temporanea per calmare Hezbollah e tenerlo lontano per i prossimi due mesi dalla sua decisione di entrare in guerra se il confine marittimo con Israele non verrà delimitato. Dopotutto, il Primo Ministro Mikati e molti altri funzionari libanesi che possiedono miliardi di dollari nelle banche occidentali non osano sfidare gli Stati Uniti anche se adottano misure controproducenti per gli interessi libanesi per paura di confiscare i loro beni.

