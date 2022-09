Amerika ist der größte Gewinner, Europa ist der größte Verlierer

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die Energieminister der Europäischen Union sind bei ihrem ersten Treffen mit dem Ziel gescheitert, eine Obergrenze für den Energiepreis festzulegen, um den Zusammenbruch der europäischen Einheit zu verhindern, die aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges kurz vor der Spaltung steht. Dennoch ist die Uneinigkeit der europäischen Staats- und Regierungschefs auch ein Segen für die Menschen in den 27 Mitgliedstaaten, die für die Loyalität Europas gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika teuer bezahlen müssen. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger leiden seit mehreren Monaten unter den hohen Preisen für Rohstoffe, Lebensmittel und Energie. Die USA geben zu, dass ihre europäischen Verbündeten einen hohen Preis dafür zahlen, dass sie an den Sanktionen der USA und der EU gegen Russland festhalten, die in erster Linie – und nicht ausschließlich – die am meisten benötigte Energie betreffen. Dennoch profitiert Washington letztlich davon, indem es seine unipolare Position und den Weltthron verteidigt und vom Gasverkauf profitiert. Gleichzeitig trägt es jedoch stark dazu bei, den Wohlstand und die Energie der Europäischen Union zu schmälern. Die EU-Staaten sollen der antirussischen Politik Washingtons noch viele Jahre lang gehorchen, was die europäische Bevölkerung nicht lange hinnehmen wird.

In der ersten Woche des laufenden Monats September ist es den europäischen Mitgliedstaaten nicht gelungen, einen Mechanismus zu finden, mit dem sie ihre Differenzen überwinden können, die sich aus den großen Unterschieden zwischen ihnen hinsichtlich der Abhängigkeit ihrer Volkswirtschaften von Brennstoffen ergeben. Ungarn, die Tschechische Republik und Deutschland gehörten zu den Staaten, die sich vehement gegen die Idee einer Preisobergrenze für russisches Gas wehrten, was ihre Abhängigkeit von diesem Energieträger trotz der bescheidenen optimistischen Haltung des Europäischen Rates unterstreicht. Vorerst erörterten die EU-Minister mögliche Maßnahmen auf EU-Ebene, die kurzfristig umgesetzt werden könnten. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Von der Leyen, wird voraussichtlich am 14. September die Vorschläge der Europäischen Kommission vorstellen.

Am 3. Juni verabschiedete die Europäische Union das sechste Sanktionspaket, darunter ein Teilembargo gegen russisches Öl. Die Sanktionen verbieten die Einfuhr von russischem Rohöl auf dem Seeweg ab dem 5. Dezember 2022 und die Einfuhr von Erdölprodukten ab dem 5. Februar 2023. Die EU-Länder wissen nicht, wie sie nach Dezember eine andere Energiequelle finden sollen, vor allem, wenn der Iran aufgrund der Differenzen, die sich aus der Beendigung des Atomabkommens (JCPOA) ergeben, immer noch nicht als offizieller Exporteur gilt.

Die EU-Politik sollte auf dem Kontinent nach den Interessen der Bevölkerung entschieden werden. Die EU-Entscheidungen wurden jedoch von Washington bestimmt, das auf der Aussetzung des russischen Gasflusses durch Nord Stream 2 nach Europa bestand und diese auch erreichte. Die USA gingen noch weiter, indem sie ihren Einfluss auf die EU-Staats- und Regierungschefs erneuerten und die NATO-Staaten zusammenbrachten, als die nordatlantische Organisation am Rande des Zusammenbruchs stand, wie der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, der sie als “hirntot” bezeichnete.

In den ersten Wochen des amerikanisch-russischen Konflikts auf ukrainischem Gebiet herrschte die allgemeine Einschätzung vor, dass die EU-Länder, vor allem Deutschland, Frankreich und Italien, es vermeiden würden, in eine nennenswerte Eskalation mit Russland hineingezogen zu werden. Die reichen EU-Länder und Industrienationen dachten, sie könnten die Kommunikationskanäle mit Russland aufrechterhalten, um die Möglichkeit einer friedlichen Lösung offen zu halten und so die Sorgen Russlands zu zerstreuen.

Das Abdriften dieser Länder hinter die US-Strategie und die Opferung ihrer großen gemeinsamen Interessen mit Russland im Energiebereich bestätigten jedoch die Unrichtigkeit einer solchen anfänglichen Einschätzung. Tatsache ist, dass das westliche Lager, sowohl die USA als auch Europa, in diesem Krieg eine Gelegenheit sahen, ihre schwankende Hegemonie wiederherzustellen. Historisch gesehen wurde diese Hegemonie in erster Linie durch Kolonialismus und Kriege oder die Androhung von Kriegen erreicht, um diejenigen abzuschrecken, die sie ablehnen. Die eigentliche Logik des derzeitigen westlichen Ansatzes ist die folgende: Wir werden Russland besiegen, China abschrecken, den Iran unterwerfen und unsere weltweite Führungsrolle wiederherstellen.



Die westlichen Eliten sind der Ansicht, dass sie sich im Kriegszustand befinden und versuchen, ihre Gesellschaften auf dieser Grundlage zu mobilisieren. Sie glauben, dass der Sieg in der Ukraine der Beginn weiterer Siege gegen alle anderen Gegner sein wird. Die hohen Kosten dieses Krieges für den Westen und die Kooperation all derer, die von dieser aggressiven westlichen Politik betroffen sind, könnten die Europäer jedoch dazu zwingen, ihren Ansatz zur Veränderung zu überdenken, da ihre Nationen den höchsten Preis zahlen.

Russland sagte, es wolle die Gaslieferungen an alle Länder einstellen, die eine Preisobergrenze einführen, da sie den größten Energiebedarf haben. Es scheint überraschend, dass Länder Preise für Energie festlegen, ohne die sie nicht leben können, und nur begrenzte alternative Versorgungsquellen finden, um ihren Bedarf zu decken. Für die europäische Kolonialmentalität, die ihren Reichtum in den letzten Jahrzehnten aus der Beherrschung anderer Länder bezog, ist dies nichts Neues. Daher hält sie es für möglich – wie die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen sagte -, Russland an der Steigerung seiner Gaseinnahmen zu hindern und Moskau einen Selbstkostenpreis aufzuerlegen. Von der Leyen glaubt, dass Russland die europäischen Diktate akzeptieren wird, wie auch immer sie aussehen mögen.

