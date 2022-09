Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Os ministros da área de energia da União Europeia fracassaram em sua primeira reunião em estabelecer um limite para o preço da energia para evitar o colapso da unidade da Europa, que está à beira da divisão devido às consequências da guerra ucraniana. No entanto, o desacordo dos líderes das nações européias é também uma bênção para os povos dos 27 Estados membros, que pagam caro pela lealdade da Europa aos Estados Unidos da América. Os cidadãos europeus têm estado sob o peso pesado dos altos preços das commodities, alimentos e energia há vários meses. Os Estados Unidos admitem que seus aliados europeus estão pagando um preço muito alto para manter as sanções EUA-UE contra a Rússia que atingem – não exclusivamente – a necessária energia em primeiro lugar. No entanto, o benefício final vai para Washington, defendendo sua posição unipolar e o trono mundial, obtendo lucros com a venda de gás. Ainda assim, ao mesmo tempo, contribui fortemente para drenar a riqueza e a energia da União Europeia. Seguindo a política anti-Rússia de Washington, as nações da UE devem permanecer obedientes por muitos anos, com um fardo que a população europeia pode não aceitar por muito tempo.

Durante a primeira semana deste mês de setembro, os estados membros europeus não conseguiram encontrar um mecanismo que pudesse superar suas diferenças decorrentes da enorme disparidade entre eles no que diz respeito à dependência de suas economias em relação ao combustível. Hungria, República Tcheca e Alemanha estão entre os estados que se opuseram ferozmente à ideia de limitar os preços do gás russo, o que destaca sua dependência do combustível, apesar da postura modestamente otimista do Conselho Europeu. Por enquanto, os ministros da UE discutiram possíveis medidas a nível da UE que poderiam ser implementadas a curto prazo. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, deverá apresentar as propostas da Comissão Europeia em 14 de setembro.

Em 3 de junho, a União Europeia adotou o sexto pacote de sanções, incluindo um embargo parcial sobre o petróleo russo. As sanções proibirão as importações marítimas de petróleo bruto russo a partir de 5 de dezembro de 2022, e as importações de produtos petrolíferos a partir de 5 de fevereiro de 2023. As nações da UE não têm visibilidade de como encontrarão qualquer outra fonte de energia após dezembro, principalmente quando o Irã ainda não está incluído como exportador oficial devido às diferenças decorrentes do término do acordo nuclear, conhecido como JCPOA.

