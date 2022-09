L’America è il più grande vincitore e l’Europa il più grande perdente

Scritto da – Elijah J. Magnier:

I ministri dell’energia dell’Unione Europea non sono riusciti, durante la loro prima riunione, a fissare un tetto al prezzo dell’energia per evitare il crollo dell’unità dell’Europa, che è sull’orlo della divisione a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina. Tuttavia, il disaccordo dei leader delle nazioni europee è anche una benedizione per i cittadini dei 27 Stati membri, che pagano a caro prezzo la fedeltà dell’Europa agli Stati Uniti d’America. I cittadini europei sono da diversi mesi sotto il peso dei prezzi elevati di materie prime, cibo ed energia. Gli Stati Uniti ammettono che i loro alleati europei stanno pagando un prezzo pesante per sostenere le sanzioni USA-UE contro la Russia, che hanno colpito – non solo – l’energia più necessaria. Tuttavia, il beneficio finale va a Washington, che difende la sua posizione unipolare e il trono mondiale, raccogliendo profitti dalla vendita di gas. Allo stesso tempo, però, contribuisce fortemente a prosciugare la ricchezza e l’energia dell’Unione Europea. Seguendo la politica antirussa di Washington, i Paesi dell’UE sono destinati a rimanere obbedienti per molti anni, con un onere che la popolazione europea potrebbe non accettare a lungo.

Durante la prima settimana del corrente mese di settembre, gli Stati membri europei non sono riusciti a trovare un meccanismo che potesse superare le loro differenze derivanti dall’enorme disparità tra di loro riguardo alla dipendenza delle loro economie dal carburante. L’Ungheria, la Repubblica Ceca e la Germania sono tra gli Stati che si sono opposti con forza all’idea di fissare un tetto ai prezzi del gas russo, il che evidenzia la loro dipendenza dal combustibile nonostante la posizione moderatamente ottimista del Consiglio europeo. Per il momento, i ministri dell’UE hanno discusso di possibili misure a livello europeo che potrebbero essere attuate a breve termine. La Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, dovrebbe presentare le proposte della Commissione europea il 14 settembre.

Il 3 giugno l’Unione Europea ha adottato il sesto pacchetto di sanzioni, tra cui un embargo parziale sul petrolio russo. Le sanzioni vieteranno le importazioni via mare di greggio russo a partire dal 5 dicembre 2022 e le importazioni di prodotti petroliferi a partire dal 5 febbraio 2023. I Paesi dell’UE non hanno visibilità su come troveranno altre fonti di energia dopo dicembre, soprattutto quando l’Iran non è ancora incluso tra gli esportatori ufficiali a causa delle differenze derivanti dalla chiusura dell’accordo nucleare, noto come JCPOA.

La politica dell’UE dovrebbe essere decisa sul continente in base agli interessi della popolazione. Tuttavia, le decisioni dell’UE sono state ispirate da Washington, che ha insistito e ottenuto la sospensione del flusso di gas russo attraverso Nord Stream 2 verso l’Europa. Gli Stati Uniti sono andati oltre, rinnovando la loro presa sui leader dell’UE e riunendo le nazioni della NATO quando l’organizzazione nordatlantica era sull’orlo del collasso, come espresso dal presidente francese Emmanuel Macron, che l’ha definita “cerebralmente morta”.

Nelle prime settimane del conflitto tra Stati Uniti e Russia sul territorio ucraino, la valutazione generale era che i Paesi dell’UE, soprattutto Germania, Francia e Italia, avrebbero evitato di essere coinvolti in un’escalation significativa con la Russia. I Paesi ricchi e industriali dell’UE pensavano di mantenere i canali di comunicazione con la Russia per mantenere le porte aperte alla possibilità di una soluzione pacifica, placando le preoccupazioni della Russia.

Tuttavia, la deriva di questi Paesi dietro la strategia statunitense e il sacrificio dei loro enormi interessi comuni con la Russia in campo energetico hanno confermato l’inesattezza di questa valutazione iniziale. La realtà è che il campo occidentale, sia gli Stati Uniti che l’Europa, hanno trovato in questa guerra un’opportunità per cercare di ripristinare la loro vacillante egemonia. Storicamente, questa egemonia è stata raggiunta innanzitutto attraverso il colonialismo e le guerre o la minaccia di ricorrervi per scoraggiare coloro che la rifiutano. La logica attuale dell’approccio occidentale è la seguente: Sconfiggeremo la Russia, dissuaderemo la Cina, sottometteremo l’Iran e ristabiliremo la nostra leadership mondiale.



Le élite occidentali ritengono di essere in uno stato di guerra e cercano di mobilitare le loro società su questa base. Credono che la vittoria in Ucraina segnerà l’inizio di altre vittorie contro tutti gli altri avversari. Tuttavia, l’alto costo di questa guerra per l’Occidente e la cooperazione di tutti coloro che sono bersaglio di questa politica aggressiva occidentale potrebbero costringere gli europei a rivedere il loro approccio al cambiamento, poiché le loro nazioni stanno pagando il prezzo più alto.

