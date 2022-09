Come la Russia ha perso la battaglia di Kharkiv e quali sono le lezioni da trarre?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Lo Stato Maggiore russo ha trascurato il fatto che l’arte della guerra si basa sull’inganno, che la guerra che sta combattendo non è solo contro l’esercito ucraino, ma anche contro gli Stati Uniti e l’alleanza dei ventinove Paesi della NATO. Pertanto, i colpi occidentali sotto la cintura erano prevedibili perché gli obiettivi degli Stati Uniti sono stati chiaramente dichiarati: “sconfiggere la Russia e tenerla impegnata in Ucraina il più a lungo possibile”, prosciugare le sue risorse e umiliare il suo esercito. L’agenzia di intelligence statunitense, il Pentagono e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non hanno esitato ad affermare che Washington era dietro il recupero di migliaia di chilometri quadrati dall’esercito russo a Kharkiv, nel nord dell’Ucraina e vicino al confine russo. Sebbene la Russia abbia ancora il controllo di un quinto dell’Ucraina, la sconfitta dell’esercito russo nella battaglia settentrionale di Kharkiv doveva essere sentita forte e chiara. È prevedibile che ora la Russia sia ancora più determinata a distruggere ulteriormente le infrastrutture e l’esercito ucraino, colpendo l’economia di Kyiv e quella dei suoi vicini europei, impegnandosi a essere pienamente coinvolta e ospitando milioni di rifugiati ucraini.

Quali sono le ragioni della sconfitta russa nella battaglia di Charkiv, che ha avuto eco in tutto il mondo?

Le forze russe e i loro alleati ucraini si sono ritirati dalle regioni di Izum, Kubyansk e Balakleya, che rappresentano un nodo di trasporto e una via di rifornimento vitale per le truppe russe. Prima dell’inizio della battaglia, si era diffusa la notizia che un raduno militare ucraino aveva iniziato a radunarsi nella zona per effettuare un contrattacco nel territorio controllato dalle forze di Mosca. I vertici militari russi non hanno valutato seriamente le dimensioni dell’attacco per impedire all’Ucraina una vittoria tattica. Di conseguenza, Mosca non ha inviato forze di difesa adeguate per respingere l’attacco, né ha utilizzato le sue forze aeree o i droni armati per distruggere tutte le punte di diamante ucraine dell’attacco, in modo da disperdere le forze attaccanti prima di occupare la regione. Indubbiamente l’Ucraina ha subito migliaia di perdite che l’esercito ucraino non poteva permettersi. Tuttavia, questo sacrificio è stato giudicato da Kiev necessario per scopi propagandistici e morali.

Questo attacco indica fortemente un significativo fallimento dell’intelligence russa. Lo Stato Maggiore di Mosca potrebbe aver pensato di trovarsi di fronte a forze ucraine deboli e molto danneggiate, ignorando l’influenza di decine di servizi di intelligence occidentali riuniti nella base di Ramstein in Germania in un’unica sala operativa. I servizi militari e di intelligence occidentali godono di un sostegno e di un’obbedienza illimitati da parte dell’esercito ucraino, una visione d’insieme attraverso i satelliti, l’intelligence umana e l’equipaggiamento sul campo di battaglia. I comandi militari occidentali hanno lavorato per cercare le scappatoie russe e hanno indirizzato l’esercito ucraino a registrare una sconfitta tattica russa minore, ma significativa dall’inizio della guerra nel febbraio 2022.

Inoltre, la Russia sta affrontando forze ucraine pronte a combattere senza chiedersi se la loro leadership militare sia ucraina o occidentale. L’esercito ucraino utilizza la dottrina militare occidentale. Possiede uno spirito elevato ed è allineato con una solida causa per avanzare sul campo, nonostante le alte perdite degli ultimi 200 giorni di battaglia.

A questi elementi si aggiunge il fatto che la linea di difesa russa era fragile sul fronte di Kharkiv, essendo composta principalmente da poche centinaia di milizie locali e dalla polizia militare russa (Guardia Nazionale). Questi non sono riusciti a costruire una buona linea difensiva che potesse resistere all’attacco fino a quando ulteriori rinforzi non fossero riusciti a respingerlo, a causa della valutazione dello stato maggiore militare che ha ordinato il ritiro quando già riteneva improbabile una breccia ucraina. Il successo delle forze di intelligence occidentali ha portato le truppe ucraine a controllare territori significativi con nuove forze addestrate ed equipaggiate in un tempo limitato dalla NATO.

La ritirata russa si spostò sul lato orientale del fiume Oskol e del fiume Siverski Donets. Si tratta di “ostacoli naturali” e di una linea di difesa che una forza relativamente piccola potrebbe tenere. Ciò indica che la ritirata russa fu improvvisa e “priva di opportunità” (non pianificata e organizzata in precedenza): le forze statiche russe furono colte di sorpresa. Si nota che la Russia ha lasciato dietro di sé equipaggiamento militare e munizioni, il che indica che le sue truppe si sono impegnate in piccoli combattimenti per agganciare e ritardare il nemico, ma si sono astenute dal mantenere la posizione e dal combattere. In effetti, la decisione di Mosca di sacrificare ampi territori e di ordinare una rapida ritirata ha effettivamente ridotto le perdite dell’esercito russo. L’attacco ucraino è stato tutt’altro che una passeggiata, poiché le brigate sono state accolte dal fuoco pesante dell’artiglieria e dell’aviazione, che ha causato gravi danni alle truppe attaccanti, anche se non sufficienti a fermare l’attacco.

Cosa è andato fondamentalmente storto?

Mosca continua a considerare la guerra come una “Operazione speciale” perché si tratta di un’operazione militare limitata per “distruggere il meccanismo militarista“. Questo è uno degli obiettivi russi annunciati da Mosca all’inizio della guerra. Tuttavia, sconfiggere il meccanismo militare dell’Ucraina richiede la distruzione fisica e psicologica dell’esercito ucraino, con conseguente sconfitta totale. È improbabile che questo accada perché significherebbe che gli Stati Uniti hanno fallito e sono stati sconfitti, insieme a tutti i loro alleati occidentali. In realtà, gli Stati Uniti (e il resto della NATO dietro di loro) continueranno ad armare Kiev perché questa è la guerra dell’Occidente contro la Russia, e l’Ucraina è il mezzo. In questa guerra, ci può essere solo un vincitore e un perdente. Sia la Russia che gli Stati Uniti sono determinati a vincere questa guerra.Potrebbe essere il momento di chiamare le cose con il loro nome e dichiarare le attività militari in corso in Ucraina come una guerra piuttosto che come un'”operazione speciale” e comportarsi come tale se il Presidente Vladimir Putin vuole davvero raggiungere i suoi obiettivi. Il Presidente Putin non sta combattendo solo contro l’esercito ucraino. L’Occidente potrebbe pensare ….

