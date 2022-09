¿Cómo perdió Rusia la batalla de Kharkiv, y qué lecciones hay que extraer?

Escrito por – Elijah J. Magnier:

El Estado Mayor ruso pasó por alto el hecho de que el arte de la guerra se basa en el engaño, que la guerra que están librando no es sólo contra el ejército ucraniano sino también contra Estados Unidos y la alianza de los veintinueve países de la OTAN. Por lo tanto, los golpes occidentales por debajo del cinturón eran de esperar porque los objetivos de EE.UU. han sido claramente declarados, “derrotar a Rusia y mantenerla comprometida en Ucrania el mayor tiempo posible”, para agotar sus recursos y humillar a su ejército. La agencia de inteligencia estadounidense, el Pentágono, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no dudaron en afirmar que Washington estaba detrás de la recuperación de miles de kilómetros cuadrados del ejército ruso en Kharkiv, al norte de Ucrania y cerca de la frontera rusa. Aunque Rusia seguía controlando una quinta parte de Ucrania, la derrota del ejército ruso en la batalla del norte de Kharkiv debía oírse alto y claro. Es de esperar que Rusia esté ahora aún más decidida a seguir destruyendo la infraestructura y el ejército ucranianos, afectando a la economía de Kiev y a la de sus vecinos europeos, comprometiéndose a participar plenamente y a acoger a millones de refugiados ucranianos.

¿Cuáles son las razones de la derrota rusa en la batalla de Kharkiv, que tuvo eco en todo el mundo?

Las fuerzas rusas y sus aliados ucranianos se retiraron de las regiones de Izum, Kubyansk y Balakleya, que representaban un centro de transporte y una ruta de suministro vitales para las tropas rusas. Antes del inicio de la batalla, se supo que una concentración militar ucraniana había comenzado a reunirse en la zona para llevar a cabo un contraataque en el territorio controlado por las fuerzas de Moscú. La cúpula militar rusa no evaluó seriamente la envergadura del ataque para evitar una victoria táctica de Ucrania. En consecuencia, Moscú no envió fuerzas de defensa adecuadas para repeler el ataque ni utilizó su fuerza aérea o sus drones armados para destruir todas las puntas de lanza ucranianas del ataque y así dispersar las fuerzas atacantes antes de ocupar la región. Sin duda, Ucrania sufrió miles de bajas que el ejército ucraniano no podía permitirse. Sin embargo, Kyiv consideró que este sacrificio era necesario para fines propagandísticos y morales.

Este ataque indica claramente un importante fallo de la inteligencia rusa. Es posible que el Estado Mayor de Moscú haya considerado que se enfrentaba a unas fuerzas ucranianas débiles y muy dañadas, descontando la influencia de docenas de servicios de inteligencia occidentales reunidos en la base de Ramstein (Alemania) en una única sala de operaciones. Los servicios de inteligencia y militares occidentales gozan de un apoyo y una obediencia ilimitados por parte del ejército ucraniano, una visión general a través de los satélites, la inteligencia humana y los equipos en el campo de batalla. Los cuarteles generales militares occidentales trabajaron para buscar los resquicios rusos y dirigieron al ejército ucraniano para que registrara una derrota rusa táctica menor, pero significativa desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Además, Rusia se enfrenta a fuerzas ucranianas que están dispuestas a luchar sin cuestionar si su dirección militar es ucraniana u occidental. El ejército ucraniano utiliza la doctrina militar occidental. Posee un alto espíritu y está alineado con una causa robusta para avanzar en el campo, a pesar de las altas bajas de los últimos 200 días de la batalla.

A estos elementos hay que añadir el hecho de que la línea defensiva rusa era frágil en el frente de Kharkiv, ya que estaba compuesta principalmente por unos pocos cientos de milicias locales y la policía militar rusa (Guardia Nacional). Éstos no consiguieron construir una buena línea defensiva que pudiera resistir el ataque hasta que los refuerzos adicionales pudieran repelerlo, debido a la valoración del Estado Mayor militar que ordenó la retirada cuando ya creía improbable una ruptura ucraniana. El éxito de las fuerzas de inteligencia occidentales llevó a las tropas ucranianas a controlar importantes territorios con nuevas fuerzas entrenadas y equipadas en un tiempo limitado por la OTAN.

La retirada rusa se trasladó al lado oriental del río Oskol y del río Siverski Donets. Estos son “obstáculos naturales” y una línea de defensa que una fuerza relativamente pequeña podría mantener. Esto indica que la retirada rusa fue repentina y “sin oportunidad” (no planificada ni organizada previamente): las fuerzas rusas estáticas fueron cogidas por sorpresa. Se observó que Rusia dejó atrás equipo militar y municiones, lo que indica que sus tropas entablaron pequeños combates para enfrentarse y retrasar a su enemigo, pero se abstuvieron de mantener su posición y luchar. De hecho, la decisión de Moscú de sacrificar grandes territorios y ordenar una rápida retirada redujo las bajas del ejército ruso. El ataque ucraniano no fue ni mucho menos un paseo, ya que las brigadas se encontraron con un intenso fuego de artillería y de la fuerza aérea, que causó graves daños a las tropas atacantes, aunque no fueron suficientes para detener el ataque.

¿Qué es lo que ha fallado fundamentalmente?

Moscú sigue considerando la guerra como una “Operación Especial” porque implica una operación militar limitada para “destruir el mecanismo militarista“. Este es uno de los objetivos rusos anunciados por Moscú al principio de la guerra. Sin embargo, para derrotar el mecanismo militar de Ucrania es necesario destruir el ejército ucraniano física y psicológicamente, lo que llevaría a una derrota total. Es poco probable que esto ocurra porque eso significaría que EEUU ha fracasado y ha sido derrotado, junto con todos sus aliados occidentales. De hecho, EE.UU. (y el resto de la OTAN detrás de él) seguirá armando a Kiev porque es la guerra de Occidente contra Rusia, y Ucrania es el medio. En esta guerra, sólo puede haber un ganador y un perdedor. Tanto Rusia como Estados Unidos están decididos a ganar esta guerra.Puede ser el momento de llamar a las cosas por su nombre y declarar las actividades militares en curso en Ucrania como una guerra en lugar de una “operación especial” y comportarse como tal si el presidente Vladimir Putin realmente quiere lograr sus objetivos. El Presidente Putin no está luchando sólo contra el ejército ucraniano. Occidente podría …..

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...