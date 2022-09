Wie hat Russland die Schlacht von Charkiw verloren, und welche Lehren sind daraus zu ziehen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der russische Generalstab hat übersehen, dass die Kunst des Krieges auf Täuschung beruht, dass der Krieg, den sie führen, nicht nur gegen die ukrainische Armee, sondern auch gegen die USA und die Allianz der neunundzwanzig NATO-Länder gerichtet ist. Daher waren westliche Schläge unterhalb der Gürtellinie zu erwarten, denn die Ziele der USA sind klar formuliert: “Russland zu besiegen und es so lange wie möglich in der Ukraine zu halten”, seine Ressourcen zu erschöpfen und seine Armee zu demütigen. Der US-Geheimdienst Pentagon und der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski zögerten nicht zu behaupten, dass Washington hinter der Rückeroberung von Tausenden von Quadratkilometern von der russischen Armee in Charkiw, im Norden der Ukraine und nahe der russischen Grenze, steckte. Obwohl Russland immer noch ein Fünftel der Ukraine kontrolliert, sollte die Niederlage der russischen Armee in der Schlacht von Charkiw im Norden der Ukraine laut und deutlich zu hören sein. Es ist zu erwarten, dass Russland nun noch entschlossener sein wird, die ukrainische Infrastruktur und Armee weiter zu zerstören, die Wirtschaft Kiews und die seiner europäischen Nachbarn zu beeinträchtigen, sich voll zu engagieren und Millionen von ukrainischen Flüchtlingen aufzunehmen.

Was sind die Gründe für die russische Niederlage in der Schlacht von Charkiw, die ein weltweites Echo fand?

Die russischen Streitkräfte und ihre ukrainischen Verbündeten zogen sich aus den Regionen Izum, Kubjansk und Balakleya zurück, die einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt und Versorgungsweg für die russischen Truppen darstellen. Vor Beginn der Schlacht wurde bekannt, dass sich eine ukrainische Militäreinheit in dem Gebiet versammelt hatte, um einen Gegenangriff auf das von den Moskauer Streitkräften kontrollierte Gebiet zu starten. Die russische Militärführung schätzte das Ausmaß des Angriffs nicht ernsthaft ein, um die Ukraine an einem taktischen Sieg zu hindern. Folglich entsandte Moskau weder angemessene Verteidigungskräfte, um den Angriff abzuwehren, noch setzte es seine Luftwaffe oder bewaffnete Drohnen ein, um alle ukrainischen Speerspitzen des Angriffs zu vernichten und so die angreifenden Kräfte zu zerstreuen, bevor sie die Region besetzten. Zweifellos hat die Ukraine Tausende von Verlusten erlitten, die sich die ukrainische Armee nicht leisten konnte. Dieses Opfer wurde jedoch von Kiew als notwendig für Propaganda- und Moralzwecke angesehen.

Dieser Angriff ist ein deutlicher Hinweis auf ein erhebliches Versagen der russischen Geheimdienste. Der Moskauer Generalstab mag davon ausgegangen sein, dass er es mit schwachen und stark beschädigten ukrainischen Streitkräften zu tun hat, und hat dabei den Einfluss Dutzender westlicher Nachrichtendienste außer Acht gelassen, die auf dem Stützpunkt Ramstein in Deutschland in einem einzigen Operationsraum versammelt sind. Westliche Nachrichtendienste und Militärs genießen die uneingeschränkte Unterstützung und den bedingungslosen Gehorsam der ukrainischen Armee, die sich durch Satelliten, menschliche Aufklärung und Ausrüstung auf dem Schlachtfeld einen Überblick verschaffen kann Die westlichen militärischen Hauptquartiere suchten nach russischen Schlupflöchern und wiesen die ukrainische Armee an, eine geringfügige taktische russische Niederlage zu verzeichnen, die jedoch seit Beginn des Krieges im Februar 2022 bedeutend ist.

Darüber hinaus steht Russland ukrainischen Streitkräften gegenüber, die bereit sind zu kämpfen, ohne zu hinterfragen, ob ihre militärische Führung ukrainisch oder westlich ist. Die ukrainische Armee bedient sich westlicher Militärdoktrinen. Sie ist gut gelaunt und will trotz der hohen Verluste in den letzten 200 Tagen des Kampfes im Feld vorankommen.

Hinzu kam die Tatsache, dass die russische Verteidigungslinie an der Front von Charkiw brüchig war, da sie hauptsächlich aus ein paar hundert lokalen Milizen und der russischen Militärpolizei (Nationalgarde) bestand. Aufgrund der Einschätzung des militärischen Generalstabs, der den Rückzug anordnete, als er einen ukrainischen Durchbruch bereits für unwahrscheinlich hielt, gelang es diesen nicht, eine gute Verteidigungslinie aufzubauen, die einem Angriff standhalten konnte, bis zusätzliche Verstärkungen ihn abwehren konnten. Der Erfolg der westlichen Nachrichtendienste führte dazu, dass die ukrainischen Truppen mit neuen Kräften, die von der NATO in kurzer Zeit ausgebildet und ausgerüstet wurden, bedeutende Gebiete kontrollieren konnten.

Der russische Rückzug verlagerte sich auf die Ostseite des Flusses Oskol und des Flusses Siverski Donets. Dies sind “natürliche Hindernisse” und eine Verteidigungslinie, die eine relativ kleine Truppe halten konnte. Dies deutet darauf hin, dass der russische Rückzug plötzlich und “ohne jede Vorankündigung” (d.h. nicht vorher geplant und organisiert) erfolgte: die statischen russischen Kräfte wurden überrascht. Auffallend war, dass Russland militärische Ausrüstung und Munition zurückließ, was darauf hindeutet, dass seine Truppen sich auf kleine Kämpfe einließen, um den Feind zu bekämpfen und aufzuhalten, es aber unterließen, ihre Position zu halten und zu kämpfen. Die Entscheidung Moskaus, große Gebiete zu opfern und einen schnellen Rückzug anzuordnen, hat die Verluste der russischen Armee in der Tat verringert. Der ukrainische Angriff war alles andere als ein Spaziergang, da die Brigaden mit schwerem Artillerie- und Luftwaffenbeschuss konfrontiert wurden, der den angreifenden Truppen schweren Schaden zufügte, aber nicht ausreichte, um den Angriff zu stoppen.

Was ist grundlegend falsch gelaufen?

Moskau betrachtet den Krieg nach wie vor als “Sondereinsatz“, da es sich um eine begrenzte Militäroperation zur “Zerstörung des militaristischen Mechanismus” handelt. Dies ist eines der von Moskau zu Beginn des Krieges verkündeten russischen Ziele. Um den militärischen Mechanismus der Ukraine zu zerstören, muss die ukrainische Armee physisch und psychologisch vernichtet werden, was zu einer totalen Niederlage führen würde. Das ist unwahrscheinlich, denn das würde bedeuten, dass die USA versagt haben und zusammen mit all ihren westlichen Verbündeten besiegt wurden. In der Tat werden die USA (und der Rest der NATO) Kiew weiter aufrüsten, denn es ist der Krieg des Westens gegen Russland, und die Ukraine ist das Medium. In diesem Krieg kann es nur einen Gewinner und einen Verlierer geben. Sowohl Russland als auch die USA sind entschlossen, diesen Krieg zu gewinnen.Es ist vielleicht an der Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen und die laufenden militärischen Aktivitäten in der Ukraine als Krieg und nicht als “Sondereinsatz” zu deklarieren und sich auch so zu verhalten, wenn Präsident Wladimir Putin seine Ziele wirklich erreichen will. Präsident Putin kämpft nicht nur gegen die ukrainische Armee. Der Westen erwägt möglicherweise

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...