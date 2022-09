Hezbollah e Israel mobilizam suas forças nas fronteiras: o cenário seguinte de guerra deve excluir os civis

Trad. Alan Dantas

Pela primeira vez desde 1948, Israel viveu uma situação muito incomum. Testemunhou uma organização ameaçando iniciar uma guerra em um momento específico que poderia desafiar seriamente o exército mais poderoso do Oriente Médio. De fato, após um mês de desescalada, os próximos dias devem ver Hezbollah e Israel retomarem os preparativos de guerra nas fronteiras libanesas. Esta mobilização é principalmente o resultado do anúncio de oficiais israelenses de que estão prontos para injetar o gás em gasodutos como parte da preparação para a extração do controverso campo Karish. O Secretário Geral do Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah advertiu Israel para não interpretar mal sua mensagem anterior dizendo que “o mês atual exclui a possibilidade de guerra”, acrescentando que “nossos olhos e nossos mísseis estão em Karish”. Portanto, os detalhes de um cenário potencial de guerra foram trazidos de volta à mesa, e seus componentes foram discutidos caso as coisas corressem mal.

Fontes informadas dizem que “o Hezbollah se absteve de fornecer um tempo específico para o início da guerra contra Israel e estabeleceu uma nova equação definindo que a guerra com Israel não começará até que a extração de gás seja retomada em Karish”. O Hezbollah percebeu que oferecer uma data específica é fatal e inapropriado, pois poderia mudar, principalmente se as negociações estiverem em andamento e pudessem fornecer resultados positivos aceitos pelo governo libanês. Para manter sua credibilidade, o Hezbollah concedeu um prazo específico a Israel, e a decisão de ir para a guerra ficou intimamente ligada ao início da extração de Israel do campo energético de Karish, localizado na área disputada entre o Líbano e as águas palestinas ocupadas controladas por Tel Aviv.

