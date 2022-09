Nasrallah und Assad vereinbarten die Verlegung von Truppen in Syrien, um Israel entgegenzutreten

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

In Syrien finden derzeit Kommunalwahlen statt, die die Direktive des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad bestätigen sollen, den Wahlprozess und die “wirtschaftlichen Räder” des Landes wieder in Gang zu bringen, trotz der Verhängung des “Cäsarengesetzes”, das das Land mit harten westlichen Sanktionen belastet. Syrien leidet außerdem unter den Sanktionen und der anhaltenden Besetzung des Nordostens Syriens durch die US-amerikanischen und europäischen Streitkräfte, der die Lebensmittel- und Ölquelle des Landes darstellt. Der Diebstahl von Öl aus Syrien durch die US-Streitkräfte, die es in den Irak exportieren, ist zweifellos ein Verstoß gegen das Völkerrecht und untergräbt die Souveränität und die Ressourcen des Landes.

Aber der Westen ist nicht der einzige, der versucht, Syrien zu lähmen: Auch Israel hat seinen Teil dazu beigetragen, indem es die Flughäfen von Aleppo und Damaskus, den Hafen von Latakia und syrische Militäranlagen angegriffen hat, wobei es sich zunutze gemacht hat, dass Syrien mit der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage beschäftigt und – vorerst – nicht in der Lage ist, zu reagieren. Damaskus ist militärisch nicht in der Lage, einen umfassenden Krieg mit Tel Aviv zu beginnen, während die Welt, insbesondere Russland, mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt ist. Um die israelischen Vorwände zu entkräften, hat die libanesische Hisbollah, die seit 2013 in Syrien stationiert ist, laut führenden Quellen in Syrien beschlossen, ihre Kräfte zu verlagern, was den israelischen Druck auf die syrischen Truppen verringern wird.

Die Hisbollah wird sich nicht zurückziehen, sondern die Standorte der Raketentruppen der Organisation auf syrischem Gebiet verstärken. Syrien ist bei Bedarf Teil der “Achse des Widerstands”, die im Falle eines israelischen Krieges gegen den Libanon in den militärischen Einsatz einbezogen werden soll. Nach Angaben von hochrangigen Führungspersönlichkeiten in Damaskus wurde diese Entscheidung in einem persönlichen Gespräch zwischen dem Generalsekretär der Hisbollah und Präsident al-Assad getroffen.

