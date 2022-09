Hezbollah en Israël mobiliseren hun troepen aan de grens: het volgende oorlogsscenario moet burgers uitsluiten

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Voor het eerst sinds 1948 maakt Israël een hoogst ongebruikelijke situatie mee. Het is getuige van een organisatie die dreigt op een bepaald moment een oorlog te beginnen die het machtigste leger in het Midden-Oosten ernstig zou kunnen bedreigen. Na een maand van de-escalatie zouden Hezbollah en Israël de komende dagen inderdaad de oorlogsvoorbereidingen aan de Libanese grens moeten hervatten. Deze mobilisatie is vooral het gevolg van de aankondiging van Israëlische functionarissen dat ze klaar zijn om gas in pijpleidingen te pompen als onderdeel van de voorbereiding op de gaswinning uit het omstreden Karish-veld. Hezbollah secretaris-generaal Sayyed Hassan Nasrallah waarschuwde Israël om zijn eerdere boodschap niet verkeerd te begrijpen door te zeggen dat “de huidige maand de mogelijkheid van oorlog uitsluit”, en voegde eraan toe dat “onze ogen en onze raketten gericht zijn op Karish”. Daarom werden de details van een potentieel oorlogsscenario weer op tafel gebracht, en werden de onderdelen ervan besproken voor het geval het mis zou lopen.

Geïnformeerde bronnen zeggen dat “Hezbollah zich heeft onthouden van het geven van een specifiek tijdstip voor het begin van de oorlog tegen Israël en een nieuwe vergelijking heeft vastgelegd die bepaalt dat de oorlog met Israël pas zal beginnen als de gaswinning in Karish wordt hervat. Hezbollah realiseerde zich dat het noemen van een specifieke datum fataal en ongeschikt is, omdat die datum kan veranderen, vooral als de onderhandelingen gaande zijn en positieve resultaten kunnen opleveren die door de Libanese regering worden aanvaard. Om haar geloofwaardigheid te behouden gaf Hezbollah een bepaalde deadline aan Israël, en het besluit om ten strijde te trekken werd sterk gekoppeld aan het begin van Israëls winning uit het energieveld van Karish, gelegen in het betwiste gebied tussen Libanon en de bezette Palestijnse wateren die door Tel Aviv worden gecontroleerd.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...