A Rússia está conduzindo a guerra com o Ocidente para uma etapa mais perigosa: O que significa convocar forças de reserva?

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Com o referendo declarado da província de Donbass e das duas cidades no rio Dnipro, Zaporizhzhia (local do reator nuclear mais significativo da Europa) e Kherson, que é adjacente à Península da Crimeia, sobre sua anexação à Rússia, estes se tornam territórios russos. Portanto, qualquer ataque ucraniano a estas províncias e cidades será considerado um ataque direto à Rússia. Moscou está enviando uma mensagem ao mundo de que defenderá seus territórios por todos os meios, incluindo armas nucleares táticas e convencionais, se e quando necessário. Este anúncio coincide com um forte discurso do presidente russo Vladimir Putin, no qual anunciou a mobilização parcial para adicionar 300.000 homens ao campo de batalha para mostrar sua determinação de enfrentar os EUA e, com ele, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em solo ucraniano, incluindo a Europa. Esta decisão vai acelerar o fim da guerra?

A resposta é seguramente não! Este é apenas o início do confronto entre a Rússia e o Ocidente, esperando-se um ritmo muito mais complexo e mais feroz. A possibilidade de a guerra se expandir para países próximos não deve mais ser excluída. O anúncio dos líderes ocidentais de continuar a fornecer equipamentos militares e desafiar a Rússia só aumentará a determinação de Moscou para continuar a guerra. Sem dúvida, a Rússia teve que anunciar a aceleração da produção da indústria militar de mísseis e equipamentos militares necessários para a guerra e o envolvimento de novas forças russas na batalha ucraniana. As perdas de Moscou no campo de batalha e milhares de quilômetros na região norte de Kharkiv também aumentaram o apetite ocidental para continuar enfrentando a Rússia e aumentar o apoio militar.

O presidente russo apelou para a mobilização parcial de forças adicionais que já haviam servido nas forças armadas. Não havia forças estáticas suficientes para defender os ganhos russos nos territórios ucranianos. Lutar com 150.000 a 200.000 homens acima de 125.000 km2 em uma linha de frente que atinge 800 a 1000 km é praticamente impossível. A ciência da guerra confirma que a proporção das forças atacantes deveria ser pelo menos três vezes mais numerosa do que a das tropas de defesa. Após a mobilização adicional e quando as novas forças entrarem no campo de batalha, o número de forças atacantes russas se tornará comparável ao dos soldados ucranianos com suas forças de reserva (500.000 homens). Portanto, o número de tropas russas poderá aumentar mais do que o anunciado hoje no futuro, pois espera-se que a guerra dure por muito tempo. Ter um total de 500.000 forças russas permanece pequeno se o presidente russo quiser acelerar o ritmo da guerra e acabar com ela rapidamente.

Mais de 20% das forças de ponta de lança russas estão removidas do campo de batalha. Portanto, como anunciado pela liderança russa, o comando militar deve compensar a perda adicionando novas forças para fortalecer a força atacante.

Outro ponto crítico é o tempo necessário para que estas novas forças sejam incluídas no combate. Normalmente, os exércitos (exceto para Israel) não submetem as forças desativadas a treinamento anual regular. Eles não os preparam regularmente para a integração nas unidades especializadas às quais os aposentados ou desativados devem aderir. Portanto, o retreinamento, integração e distribuição das forças desativadas em novas unidades requer vários meses, mesmo que sua tarefa inicial seja proteger a borda dianteira e evitar qualquer penetração de forças inimigas bem preparadas. Uma vez fortalecida a longa frente, as forças de combate podem se dedicar ao progresso e alcançar os objetivos desejados.

