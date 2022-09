Russland hebt den Krieg mit dem Westen auf eine noch gefährlichere Stufe: Was bedeutet die Einberufung von Reservekräften?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Nach dem erklärten Referendum über den Anschluss der Provinz Donbas und der beiden Städte am Fluss Dnipro, Saporischschja (Standort des bedeutendsten Atomreaktors in Europa) und Cherson, das an die Halbinsel Krim angrenzt, an Russland, wurden sie zu russischen Territorien. Daher wird jeder ukrainische Angriff auf diese Provinzen und Städte als direkter Angriff auf Russland gewertet. Moskau sendet damit die Botschaft an die Welt, dass es seine Territorien mit allen Mitteln, einschließlich taktischer und konventioneller Atomwaffen, verteidigen wird, wenn es nötig ist. Diese Ankündigung fällt mit einer eindringlichen Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen, in der er die Teilmobilisierung von 300.000 Mann auf dem Schlachtfeld ankündigte, um seine Entschlossenheit zu zeigen, den USA und damit auch der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) auf ukrainischem Boden, einschließlich Europa, entgegenzutreten. Wird diese Entscheidung das Ende des Krieges beschleunigen?

Die Antwort ist sicherlich nein! Dies ist nur der Anfang der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen, die sich noch viel komplexer und heftiger gestalten dürfte. Eine Ausweitung des Krieges auf benachbarte Länder ist nicht mehr auszuschließen. Die Ankündigung der westlichen Führung, weiterhin militärische Ausrüstung zu liefern und Russland herauszufordern, wird Moskaus Entschlossenheit, den Krieg fortzusetzen, nur noch verstärken. Zweifellos musste Russland ankündigen, dass die Rüstungsindustrie die Produktion der für den Krieg erforderlichen Raketen und militärischen Ausrüstung beschleunigt und neue russische Streitkräfte in den Kampf um die Ukraine einbezogen werden. Die Verluste Moskaus auf dem Schlachtfeld und Tausende von Kilometern in der nördlichen Region Charkiw steigerten auch den Willen des Westens, die Konfrontation mit Russland fortzusetzen und die militärische Unterstützung zu erhöhen.

Der russische Präsident forderte die teilweise Mobilmachung von zusätzlichen Kräften, die zuvor in den Streitkräften gedient hatten. Es gab nicht genügend reguläre Kräfte, um die russischen Gewinne auf ukrainischem Territorium zu verteidigen. Mit 150.000 bis 200.000 Mann auf 125.000 Quadratkilometern an einer 800 bis 1000 km langen Frontlinie zu kämpfen, ist praktisch unmöglich. Die Kriegswissenschaft bestätigt, dass die angreifenden Kräfte mindestens dreimal so zahlreich sein sollten wie die verteidigenden Truppen. Nach der zusätzlichen Mobilisierung und wenn die neuen Truppen auf dem Schlachtfeld eintreffen, wird die Zahl der russischen Angriffstruppen mit der Zahl der ukrainischen Soldaten und ihrer Reservekräfte (500.000 Mann) vergleichbar sein. Daher kann die Zahl der russischen Truppen in Zukunft noch stärker ansteigen als heute angekündigt, da der Krieg voraussichtlich lange dauern wird. Eine Gesamtzahl von 500.000 russischen Streitkräften ist nicht viel, wenn der russische Präsident den Krieg beschleunigen und schnell beenden will.

Mehr als 20 % der russischen Kampftruppen sind nicht mehr auf dem Schlachtfeld. Daher muss die Militärführung, wie von der russischen Führung angekündigt, den Verlust durch neue Kräfte kompensieren, um die Angriffskräfte zu verstärken.Ein weiterer kritischer Punkt ist die Zeit, die diese neuen Kräfte benötigen, um in den Kampf einbezogen zu werden. In der Regel unterziehen die Armeen (mit Ausnahme Israels) die ausgemusterten Kräfte keiner regelmäßigen jährlichen Ausbildung. Sie bereiten sie nicht regelmäßig auf die Eingliederung in die Spezialeinheiten vor, in die sich die ausgemusterten oder pensionierten Soldaten begeben müssen. Die Umschulung, Eingliederung und

