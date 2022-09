EE.UU. puede haber sobrestimado el apetito de Irán por revivir el acuerdo nuclear

Escrito por – Elijah J. Magnier:

Hasta hoy, no se ha anunciado la “muerte clínica” del acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos debido a la necesidad de Occidente de asegurarse de que Irán mantendrá una estricta supervisión de su programa nuclear, no construirá una bomba nuclear y se beneficiará del suministro de petróleo y gas iraní. Irán tiene las cuartas mayores reservas probadas de petróleo y las segundas de gas natural del mundo, después de Rusia. Las sanciones occidentales a Rusia han tenido un grave efecto boomerang en la población de Occidente. Hay que encontrar una alternativa antes de que se introduzcan nuevas sanciones sobre el sector energético ruso en los próximos meses. Por lo tanto, el anuncio de Occidente de que las negociaciones están estancadas y en un punto muerto no es más que una táctica de negociación desesperada para ejercer más presión sobre Irán. De hecho, según la creencia errónea de Occidente, Irán necesita urgentemente que su economía se reintegre en la sociedad occidental. En efecto, Estados Unidos ha interpretado mal y ha sobrestimado el apetito de Irán por volver al acuerdo y levantar las sanciones en su contra a cualquier precio.

Desde el primer día en que asumió el gobierno del presidente Ibrahim Raisi, Washington no ha entendido la firmeza de la hoja de ruta iraní. Raisi compartió su intención de girar hacia Oriente y que las conversaciones nucleares indirectas tenían un propósito que debía ser compatible con los intereses de la “República Islámica” y la descongelación de sus fondos. Sin embargo, Estados Unidos no comprendió que Irán podía sobrevivir sin el acuerdo nuclear y con las sanciones estadounidenses que han persistido durante los últimos 43 años. Así, Estados Unidos seguirá siendo indiscutiblemente el mayor enemigo de Irán, independientemente de cuántos acuerdos se firmen.

Desde los primeros cinco meses de su llegada al poder, el presidente iraní ha situado las negociaciones nucleares entre sus prioridades de nivel medio. El recién elegido presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esperó cinco meses a que el presidente Raeisi se tomara su (amplio) tiempo para anunciar la vuelta a las negociaciones indirectas y nombrar a su negociador jefe, Ali Bagheri Kani. El negociador jefe iraní pasó la página del anterior ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, que creyó erróneamente que el futuro de Irán estaba en brazos de Occidente. Donald Trump tardó un año en abofetear al gobierno moderado del presidente Hassan Rouhani rompiendo el JCPOA en 2018 y dejando al ministro de Exteriores Zarif decepcionado y aislado.

Desde el primer día de las negociaciones nucleares bajo el mando de Sayyed Raisi, Ali Bagheri Kani rechazó la presencia de la bandera estadounidense en la sala de negociaciones y mantuvo conversaciones con el mediador europeo. Irán aceptó el papel de los negociadores europeos a pesar de que los líderes de la UE no han cumplido su compromiso con el JCPOA en los últimos años. De hecho, cuando Trump rechazó ilegalmente el JCPOA, las naciones europeas no aplicaron ni cumplieron los términos del acuerdo que habían firmado. Las empresas europeas no se atrevieron a permanecer en Irán, por temor a las sanciones estadounidenses que Trump amenazó con imponer a todos sin excepción para que su “máxima presión” funcionara, según él, y llevara a Irán a la mesa de negociaciones en los términos de Washington. Europa eligió su política adyacente a la estadounidense para no irritar a Washington y mantenerse dentro de su esfera de influencia.

