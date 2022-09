Gli Stati Uniti sopravvalutano l’appetito dell’Iran per il rilancio dell’accordo nucleare

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Fino ad oggi, la “morte clinica” dell’accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti non è stata annunciata a causa della necessità dell’Occidente di garantire che l’Iran mantenga una rigorosa supervisione del suo programma nucleare, non costruisca una bomba nucleare e benefici delle forniture di petrolio e gas iraniano. L’Iran possiede le quarte più grandi riserve di petrolio e le seconde più grandi riserve di gas naturale al mondo dopo la Russia. Le sanzioni occidentali alla Russia hanno avuto un grave effetto boomerang sulla popolazione dell’Occidente. È necessario trovare un’alternativa prima che ulteriori sanzioni vengano introdotte sul settore energetico russo nei mesi successivi. Pertanto, l’annuncio da parte dell’Occidente che i negoziati sono in fase di stallo e di impasse non è altro che una tattica di contrattazione senza speranza per esercitare maggiori pressioni sull’Iran. Infatti, nell’errata convinzione dell’Occidente, l’Iran ha urgente bisogno della sua economia per essere reintegrato nella società occidentale. Gli Stati Uniti hanno infatti frainteso e sopravvalutato la volontà dell’Iran di rientrare nell’accordo e di revocare le sanzioni ad ogni costo.

Dal primo giorno in cui si è insediato il governo del presidente Ibrahim Raisi, Washington non ha compreso la fermezza della roadmap iraniana. Raisi ha condiviso la sua intenzione di volgersi verso Oriente e che i colloqui indiretti sul nucleare avevano uno scopo che doveva essere compatibile con gli interessi della “Repubblica islamica” e lo scongelamento dei suoi fondi. Tuttavia, gli Stati Uniti non hanno capito che l’Iran potrebbe sopravvivere senza l’accordo nucleare e con le sanzioni statunitensi che persistono da 43 anni. Pertanto, gli Stati Uniti rimarranno indiscutibilmente il più grande nemico dell’Iran, indipendentemente dal numero di accordi firmati.

Sin dai primi cinque mesi del suo arrivo al potere, il Presidente iraniano ha posto i negoziati nucleari tra le sue priorità di medio livello. Il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha atteso cinque mesi che il Presidente Raeisi prendesse il suo (ampio) tempo per annunciare il ritorno ai negoziati indiretti e nominare il suo capo negoziatore Ali Bagheri Kani. Il capo negoziatore iraniano ha voltato pagina rispetto all’ex ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, che credeva erroneamente che il futuro dell’Iran fosse nelle braccia dell’Occidente. Donald Trump ha impiegato un anno per dare uno schiaffo al governo moderato del presidente Hassan Rouhani, stracciando il JCPOA nel 2018 e lasciando il ministro degli Esteri Zarif deluso e isolato.

Fin dal primo giorno dei negoziati nucleari sotto la guida di Sayyed Raisi, Ali Bagheri Kani ha rifiutato la presenza della bandiera americana nella sala dei negoziati e ha condotto i colloqui con il mediatore europeo. L’Iran ha accettato il ruolo dei negoziatori europei nonostante negli ultimi anni i leader dell’UE non abbiano rispettato gli impegni assunti con il JCPOA. Infatti, quando Trump ha respinto illegalmente il JCPOA, le nazioni europee non hanno attuato o rispettato i termini dell’accordo che avevano firmato. Le aziende europee non hanno osato rimanere in Iran, temendo le sanzioni statunitensi che Trump ha minacciato di imporre a tutti, senza eccezioni, affinché la sua “massima pressione” funzionasse, secondo lui, e portasse l’Iran al tavolo dei negoziati alle condizioni di Washington. L’Europa ha scelto una politica adiacente a quella americana per non irritare Washington e rimanere nella sua sfera di influenza.

