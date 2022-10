La guerra tra Stati Uniti e Russia scuote il mondo e si prevede che durerà ancora a lungo

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che “difenderà ogni centimetro quadrato del territorio dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO)”, pur sapendo che nessuno dei 30 membri della NATO è stato attaccato. Il messaggio degli Stati Uniti non può che essere diretto ai suoi alleati, esprimendo la disponibilità a difenderli dalla Russia, per mantenere alta la tensione tra le nazioni europee e Mosca. Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che le regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporozhe e Kherson sono diventate territori russi dopo che la Duma ha approvato il referendum. I loro abitanti hanno votato in maggioranza per l’adesione alla Federazione Russa. Ampie aree di queste province non ancora liberate saranno conquistate. È una conferma che la guerra russa continua e probabilmente si intensificherà con l’aumento del sostegno militare, di intelligence, finanziario e di hardware moderno degli Stati Uniti all’Ucraina. Le perdite ucraine si sono finora tradotte in oltre 50.000 soldati ucraini uccisi, 150.000 feriti e 100.000 chilometri quadrati di perdite nei territori ucraini. Tuttavia, il risultato è scarso se paragonato all’entità del significativo sostegno degli Stati Uniti e della NATO all’Ucraina. Città sul Mar d’Azov e sul Mar Nero, importanti fabbriche, terreni agricoli e il più potente reattore nucleare d’Europa sono caduti sotto il controllo russo. Cosa può succedere dopo?

In questa guerra, l’Ucraina può ottenere alcune vittorie tattiche, come la riconquista delle regioni di Kharkiv e Liman e forse altre in futuro, finché la Russia non inietterà nuove truppe fresche sul campo di battaglia nei mesi successivi. La narrazione degli Stati Uniti è che gli ucraini hanno recuperato i territori di queste quattro province e città, che sono territorio ucraino e non russo. Questa versione dei fatti, che dice alla Russia che i suoi territori noti non sono sotto attacco, non cambierà il corso dei fatti. Non ci si aspetta che la Russia reagisca meno che colpendo duramente per recuperare il controllo dei territori perduti nelle aree sottoposte a referendum, principalmente a Lugansk.

È inoltre risaputo che sul terreno in Ucraina sono presenti forze speciali USA-UE, supervisionate da alti ufficiali della NATO appartenenti agli Stati Maggiori Riuniti di 20-30 Paesi, riuniti sotto il comando degli Stati Uniti nella base tedesca di Ramstein. Questi sono dotati di capacità satellitari e di intelligence per gestire la guerra in Ucraina. Questi ufficiali inviano le armi appropriate all’esercito ucraino. Stanno lavorando per trovare la linea di difesa più debole per sfondare il fronte russo lungo gli 800-1.000 chilometri che formano il fronte ucraino-russo.

Questi alti ufficiali occidentali lavorano in un ambiente amichevole e leale in Germania, non in una zona di guerra. Non sono sottoposti a pressioni psicologiche e morali, pur sapendo che qualsiasi errore nei loro piani militari significa che molti ucraini – non europei – moriranno. Possono quindi permettersi di perdere molti uomini ucraini finché non ottengono vittorie tattiche. Queste vittorie tattiche dell’esercito ucraino sono necessarie agli Stati Uniti per investire nei media e nei social network manipolati, per spingere le nazioni europee a continuare a sostenere l’Ucraina e per colpire il morale russo o i Paesi ostili all’unilateralismo globale e al dominio occidentale. L’amministrazione statunitense intende dimostrare che il Presidente Putin può perdere la guerra e che Washington e i suoi alleati europei stanno gradualmente avendo la meglio sui russi e stanno vincendo una battaglia dopo l’altra.

Nonostante il significativo onere economico per la popolazione europea, i leader dell’UE continuano a sostenere finanziariamente e militarmente l’Ucraina. Inoltre, come espresso dal suo ministro della Salute Karl Lauterbach, la Germania ha affermato che il suo governo, un membro della NATO che ospita il quartier generale del comando militare e gestisce la guerra in Ucraina, è “in guerra con la Russia“. Si tratta di una grave posizione ufficiale adottata da un membro del governo tedesco che potrebbe avere gravi implicazioni ed effetti sul già palese coinvolgimento del Paese nella guerra in Ucraina contro la Russia. Non dovrebbe sorprendere l’aumento del livello di coinvolgimento europeo in Ucraina, nella speranza di vincere la guerra contro Mosca, incassare i benefici e sostenere di essere dalla “parte giusta” della storia, non solo seguaci degli Stati Uniti.

A questo proposito è essenziale sottolineare la performance dell’esercito russo, che ha dimostrato la sua incapacità di mantenere il terreno conquistato, di fronte al moltiplicarsi dei nemici e all’illimitato sostegno e coinvolgimento occidentale nella guerra. L’esercito russo non è all’altezza delle ambizioni e degli obiettivi di Putin di impedire agli Stati Uniti di sconfiggere la Russia, paralizzare la sua economia e porre fine all’egemonia unilaterale del mondo. Pertanto, questa guerra in corso spingerà la Russia ad aumentare il numero delle sue forze armate e a rinnovare l’inventario degli armamenti in modo da essere compatibile ed efficace con la guerra convenzionale classica, a prescindere da qualsiasi opzione nucleare.L’Occidente credeva di poter sconfiggere la Russia nel primo mese o poco più di guerra, come ha rivelato il primo ministro ungherese Viktor Orban, riferendosi alla velleità e alle previsioni sbagliate degli Stati Uniti sull’andamento della guerra in Ucraina. Nel pensiero superficiale dei leader occidentali, acquistare gas, petrolio e minerali dalla Russia significa controllare l’economia russa, permettendo al continente europeo di imporre le proprie condizioni a Mosca quando vuole. L’Europa non si è accorta che Mosca possiede enormi riserve di energia, minerali e cereali che rappresentano la fonte del potere di qualsiasi Stato. Nel 2013, la Russia ha ridotto la sua eccessiva dipendenza dal petrolio dal 70% al 30% dopo la guerra siriana e lo scontro di interessi tra Russia e Stati Uniti sul cambio di regime a

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...