La Cina sfiderà l’unilateralismo statunitense e si espanderà oltre la sua “Grande Muraglia”?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il Partito Comunista Cinese ha iniziato il suo 20° Congresso, durato una settimana, per riaffermare il mandato del Presidente Xi Jinping per un terzo mandato (fino al 2027) a seguito di modifiche costituzionali. Il congresso definirà la politica interna ed estera del Paese per gli anni a venire. Questo congresso si svolge mentre in Ucraina è in corso una feroce guerra che sfida l’egemonia globale degli Stati Uniti senza l’obiettivo di sostituirla con il dominio di un altro Paese (Russia o Cina). Si svolge anche alla luce delle provocazioni statunitensi che hanno fatto arrabbiare la Cina su Taiwan attraverso la visita del presidente del Congresso statunitense Nancy Pelosi e la vendita di 1,1 miliardi di dollari in armi all’isola cinese “autogovernata”. I due pesi e due misure degli Stati Uniti consistono nell’armare Taiwan e nell’incoraggiare il suo governo a sfidare Pechino, pur riconoscendo la Cina come un unico Stato, di cui Taiwan fa parte. Questo è stato confermato dal Presidente Xi nel discorso di apertura dove, con tono tagliente, ha avvertito gli Stati Uniti che “prenderanno tutte le misure necessarie contro le interferenze di forze esterne” e contro “la trasformazione della questione di Taiwan in un affare internazionale“. Tuttavia, l’ostilità degli Stati Uniti contro Pechino si è intensificata per allontanare la Cina dalla Russia, da cui l’esitazione di Pechino a sostenere Mosca nella sua guerra contro i Paesi della NATO. Il Presidente Xi mira a evitare le sanzioni economiche occidentali, ma rimane comunque uno stretto partner del Presidente Vladimir Putin. Pechino può ancora resistere all’aggressione occidentale come ha fatto per decenni?

La politica cinese di riforma interna e di apertura al mondo esterno è iniziata nel dicembre 1978, quando il presidente Deng Xiaoping ha annunciato la “politica delle porte aperte” per le aziende e gli investitori stranieri. Questo è stato il primo passo dall’epoca del Kuomintang, il partito unico che ha governato la Cina dal 1927 al 1949, in una politica di promozione della crescita economica e di uscita dalla povertà. Da allora, la Cina è passata dal 32° al 13° postoth nel mondo per volume di esportazioni fino al 2010, quando la Cina deteneva una quota del 10,4% del mercato mondiale, superando gli Stati Uniti come la più grande nazione commerciale del mondo con importazioni ed esportazioni di oltre 4,16 trilioni di dollari all’anno nel 2010 e 5,3 trilioni di dollari nel 2019.

La Cina usa anche la sua ricchezza interna per cambiare lo stile di vita dei suoi cittadini. Ha speso 224 miliardi di dollari e trasferito milioni di famiglie in un ambiente agricolo, educativo ed economico sviluppato per far uscire 770 milioni di persone dalla povertà estrema e per annunciare, entro il 2020, di aver eliminato completamente la povertà. Questo è uno dei motivi principali per cui la Cina è diventata il centro dell’attenzione dei leader mondiali, alla luce dei progressi e della rapida ascesa economica, scientifica e industriale del Paese. Allo stesso tempo, l’Europa sta subendo un deterioramento dell’industria europeadovuto principalmente alla carenza di energia. L’Europa sta attraversando un periodo di sconvolgimenti, mancando l’energia russa a basso costo proveniente dai cinque gasdotti che ora alimentano solo il 41% del fabbisogno energetico dell’UE a seguito della guerra in Ucraina e delle sanzioni occidentali alla Russia.Di conseguenza, i Paesi occidentali si trovano di fronte a un super Stato cinese con armi nucleari cresciute e modernizzate, armi avanzate, il sistema di navigazione satellitare “Beidou” (un concorrente del GBS statunitense) e una sostanziale economia emergente. La

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...