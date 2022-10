Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

La Syrie a accepté le retour du mouvement Hamas après plus de dix ans de boycott en raison de son soutien à un changement de régime à Damas et de l’appartenance de nombreux militants aux groupes takfiris. Cependant, le retour du Hamas parmi les membres les plus importants de l’Axe de la Résistance indique sa volonté de laisser derrière lui toutes les différences et de travailler à l’unification des groupes palestiniens dans leur lutte légitime pour avoir leur propre État. L’unification Syrie-Hamas n’a été possible qu’à la suite d’une médiation iranienne et du rôle personnel du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, qui a rencontré le président Bachar al-Assad à cette fin et pour d’autres questions intéressant les deux parties. Mais ce n’était pas la seule tentative d’unifier les Palestiniens. L’Algérie a organisé une réunion de tous les groupes palestiniens et a conclu un accord pour mettre fin à leurs différences internes et préparer une nouvelle élection dans un an.

Ces démarches d’unification coïncident aussi avec le soulèvement d’un nouveau mouvement en Palestine. « Areen al Usud » (la fosse aux lions) regroupe une nouvelle génération de jeunes Palestiniens qui donnent une bonne leçon à la génération précédente sur le fait que la liberté et l’unité des Palestiniens passent avant tout objectif personnel ou organisationnel. Les nouveaux développements en Palestine, en Algérie et en Syrie sont naturellement une source d’inquiétude pour les pays du Golfe qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Les Arabes reçoivent un message direct de la Palestine : les Palestiniens ont le droit de vivre dans la dignité et de déterminer leur avenir. La lutte armée prendra le relais des accords d’Oslo de 1990, même s’ils sont déjà enterrés.

Il y a quelques années, lors d’une réunion privée, le Guide suprême iranien Ali Khamenei a souligné que « la Cisjordanie doit être armée, des armes doivent lui être livrées et l’expertise doit être partagée et transférée par tous les moyens disponibles ». Les paroles de Sayyed Khamenei ont force de loi en Iran, principalement pour la brigade Al-Qods du Corps des gardiens de la Révolution iranienne, qui est chargée de soutenir tous les peuples opprimés, notamment les Palestiniens.

Plus tôt cette année, Israël a bombardé des sites de commandement et de contrôle iraniens à l’aéroport militaire T4 en Syrie, qui ont tué trois officiers iraniens qui manœuvraient des drones perfectionnés. Selon des sources privées, les drones iraniens transportaient régulièrement de l’équipement militaire vers la Palestine. Ils ont atterri à plusieurs reprises dans plusieurs régions jusqu’à ce qu’Israël puisse suivre leurs déplacements et décide d’attaquer la source de lancement en Syrie.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Le pari d’Israël, ainsi que de nombreux pays arabes, est que les nouvelles générations palestiniennes oublieront le territoire de leurs ancêtres et ne réclameront pas la restitution de leur terre. Israël a continué à priver le peuple palestinien de ses droits humains les plus fondamentaux, avec le soutien de la communauté occidentale. Cela a énormément contribué à la naissance d’une nouvelle organisation en Cisjordanie, à Naplouse et à Jénine, appelée « la fosse aux lions » qui est devenue un groupe essentiel dans l’équation de la résistance. La « fosse aux lions » recrute des volontaires pour attaquer les soldats israéliens formant la force d’occupation et les colons. Elle apparaît comme organisée, autogérée et dotée d’un armement de pointe. Elle bénéficie d’un large soutien populaire, qui glorifie tous les groupes de résistance et leurs dirigeants sans discrimination. La « fosse aux lions » a fait l’éloge de Yasser Arafat, Ahmed Yassin, Abu Ali Mustafa, Fathi al-Shaqaqi et de tous les dirigeants martyrs de la cause palestinienne contre les occupants. Cela indique que tous les dirigeants de différents horizons partagent la même volonté de libérer la Palestine, ce qui correspond à l’objectif de la « fosse aux lions » dont ils font la publicité. La mesure la plus importante prise par la « fosse aux lions » a été d’inviter les services de sécurité palestiniens de Cisjordanie à rejoindre ses rangs et sa cause ou à cesser toute coopération avec Israël en matière de sécurité. Les nombreuses années de collaboration entre l’Autorité palestinienne et Israël ont conduit à l’arrestation de dizaines de résistants ou ont révélé leur position aux services de renseignement israéliens. Un récent affrontement a eu lieu entre l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et la « fosse aux lions » suite à l’arrestation de résistants recherchés par Israël, tels que Musab Shtayyeh et des membres des Brigades Al-Qassam (Hamas). C’est pourquoi il est essentiel pour tous les groupes de résistance palestiniens de veiller à mettre fin à toute forme de collaboration avec Israël. Les militants de la « fosse aux lions » sont vêtus de noir et recouvrent le canon de leur arme de rouge, pour indiquer que les balles ne seront pas tirées en vain, mais bien pour tuer les occupants. Leur slogan est de soutenir une révolution collective pour rétablir les droits, combattre et éliminer le régime raciste d’apartheid et mettre fin à l’oppression et à l’occupation, conformément au désir du peuple palestinien dans son ensemble. Le groupe bénéficie d’un large soutien populaire, comme l’a démontré la présence de milliers de personnes au service commémoratif d’un de ses éléments mort en martyr en luttant contre les Israéliens. La « fosse aux lions » a établi une unité spirituelle et morale qu’on n’avait pas vue depuis longtemps dans les territoires palestiniens, divisés depuis des années. Ce nouveau phénomène est apparu à la suite de la bataille de « l’épée de Jérusalem » menée par le Hamas et de la bataille de « l’unité de tous les fronts » dirigée par le « Djihad islamique ». Les Palestiniens sont plus que jamais convaincus qu’il est possible de défier Israël, en dépit de son important appareil militaire, que la sécurité des Israéliens peut être mise en péril dans toute la Palestine. La « fosse aux lions » a présenté son programme : « suivre les traces des martyrs, ne pas abandonner la lutte armée, écraser les agents d’Israël, ne pas gaspiller de balles en tirant en l’air lors d’une cérémonie en les dirigeant plutôt vers les Israéliens. Tous les Palestiniens sont des frères, y compris les membres des services de sécurité ». Les services de sécurité israéliens semblent incapables de faire face à ce groupe, qui présente un nouveau concept, n’opère pas sous une bannière spécifique, appartient à une jeune génération prête à se battre et ne mendie pas d’argent ou de gains politiques. Le groupe a déclaré qu’il combattait « un ennemi qui ne comprend que le langage de la force et de la dissuasion et qui excelle dans la tromperie ». Le groupe considère qu’Israël a éludé tous les accords et négociations antérieurs avec les Palestiniens et que ce qu’il veut vraiment, c’est d’expulser tous les Palestiniens du pays. Israël tente d’éliminer tous les fondateurs et membres de la « fosse aux lions » par crainte de la propagation de ce phénomène et de sa transformation en un modèle à imiter dans d’autres villes. Pour Israël, la situation la plus critique est la multiplication des combattants de la résistance en Cisjordanie, qui représente la menace à la sécurité la plus dangereuse depuis l’Intifada de 2005, a déclaré l’ancien chef d’état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot. Selon des sources privées, « Israël a retiré six bataillons de la frontière avec le Liban en raison de la situation critique en Cisjordanie et de sa crainte que la situation ne devienne incontrôlable ». Il y a sans aucun doute un nouveau mouvement qui se lève en Palestine et qui inspire les Palestiniens du monde entier. En effet, le mot-clic « Je suis la fosse aux lions » a dominé les réseaux sociaux, prouvant que le groupe a gagné le cœur et l’esprit du peuple. Il semble représenter la force motrice de la jeunesse palestinienne montante, qui terrifie l’armée la plus puissante du Moyen-Orient en la menaçant par son idéologie de rejet de toute forme d’occupation. Le véritable message de la « fosse aux lions » est simple : il n’y a pas de retour possible de la lutte armée, pas de recul. Israël est confronté à une nouvelle ère qui sort de l’ordinaire. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...