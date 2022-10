“Cova dos Leões” estremece Israel

Elijah J. Magnier

Trad. Alan DantasA Síria aceitou o retorno do movimento “Hamas” após mais de dez anos de boicote devido ao apoio do grupo palestino à mudança de regime em Damasco e à adesão de muitos militantes dos grupos Takfiri. Entretanto, o retorno do Hamas a um dos membros mais importantes do “Eixo de Resistência” indica sua vontade de deixar para trás todas as diferenças e trabalhar para a unificação dos grupos palestinos em sua luta legítima para ter seu próprio Estado. A unificação Síria-Hamas só foi possível após uma mediação iraniana e o papel pessoal do Secretário-Geral do Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, que se encontrou com o Presidente Bashar al-Assad para este propósito e outras questões de interesse para ambos os lados. Mas essa não foi a única tentativa de unificar os palestinos: A Argélia realizou uma reunião para todos os grupos palestinos e chegou a um acordo para colocar suas diferenças internas para trás e se preparar para uma nova eleição em um ano.

Estes passos de unificação também coincidiram com a revolta de um novo movimento na Palestina. “Areen al Usud” (Cova do Leão) foi a base para uma nova geração jovem palestina que está ensinando à velha geração uma boa lição sobre como a liberdade e a unidade dos palestinos vêm antes de todos os objetivos pessoais ou organizacionais. Os novos desenvolvimentos na Palestina, Argélia e Síria, são naturalmente uma fonte de preocupação para os países do Golfo que normalizaram com Israel. Os árabes estão recebendo da Palestina uma mensagem direta de que os palestinos têm o direito de viver com dignidade e de determinar seu futuro. A luta armada tomará conta do acordo de Oslo celebrado nos anos 1990, embora já esteja enterrado.

Há alguns anos, em uma reunião privada, o Líder Supremo do Irã Ali Khamenei enfatizou que “a Cisjordânia deve estar armada, e as armas devem ser entregues a ela, os conhecimentos devem ser compartilhados e transferidos por todos os métodos disponíveis”. As palavras de Sayyed Khamenei são lei no Irã, principalmente para o Corpo de Guarda Revolucionário Iraniano – Brigada Quds, responsável por apoiar todo o povo oprimido, particularmente os palestinos.

No início deste ano, Israel bombardeou os locais de comando e controle iranianos no aeroporto militar T4 sírio, matando três oficiais iranianos que controlavam os drones avançados. Segundo fontes privadas, os drones iranianos transportaram regularmente equipamento militar para a Palestina. Eles pousaram repetidamente em várias áreas até que Israel descobriu suas viagens e decidiu atacar a fonte de lançamento na Síria.

A aposta de Israel, assim como de muitos países árabes, é que as novas gerações palestinas esquecerão o território de seus ancestrais e não reclamarão a terra de volta. Israel continuou a privar o povo palestino de seus direitos humanos mais básicos – com o apoio da comunidade ocidental. Isto contribuiu enormemente para o nascimento da nova organização da Cisjordânia, Nablus, e Jenin chamada “Cova dos Leões”, que se tornou um grupo essencial na equação da resistência.



O “Cova dos Leões” recruta voluntários para atacar os soldados e colonos israelenses ocupantes. Ele apareceu como organizado, autogerido e dotado de armamentos avançados. Goza de amplo apoio popular, glorificando todos os grupos de resistência e seus líderes sem discriminação. O “Cova dos Leões” elogiou Yasser Arafat, Ahmed Yassin, Abu Ali Mustafa, Fathi al-Shaqaqi e todos os líderes mártires da causa palestina contra os ocupantes. Isto indica a base comum de todos os líderes de diferentes estilos de vida para libertar a Palestina, o que se enquadra no objetivo do “Covil do Leão” que é a propaganda.



O passo mais significativo dado pelo “Cova dos Leões” foi convidar os serviços de segurança palestinos na Cisjordânia a se juntarem a suas fileiras e causar ou cessar qualquer cooperação com Israel em questões de segurança. Os muitos anos de colaboração dos anos da Autoridade Israelense-Palestina levaram à prisão de dezenas de combatentes da resistência ou revelaram sua exposição à inteligência israelense. Um conflito recente ocorreu entre a Autoridade Palestina de Mahmoud Abbas e o “Cova dos Leões” após a prisão de combatentes da resistência procurados por Israel, tais como Musab Shtayyeh e membros das Brigadas Al-Qassam (Hamas). É por isso que é essencial que todos os grupos de resistência palestinos garantam o fim de qualquer forma de colaboração com Israel.



Os militantes do “Cova dos Leões” vestem preto e carregam um material vermelho cobrindo o cano da arma, indicando que as balas não serão disparadas em vão exceto para matar os ocupantes. Seu slogan é apoiar uma revolução coletiva para restaurar os direitos, lutar e eliminar o regime racista do apartheid e acabar com a opressão e ocupação, apoiando o desejo de todos os povos palestinos sem exceção.

O grupo goza de amplo apoio popular, como demonstra a presença de milhares de pessoas no memorial de um dos elementos que foi martirizado enquanto lutava contra os israelenses.



O “Cova dos Leões” estabeleceu uma unidade espiritual e moral que não se via há muito tempo nos territórios palestinos, divididos por anos. Este novo fenômeno surgiu após a batalha de Hams “Espada de Jerusalém” e a batalha da “Unidade de todas as frentes” liderada pela “Jihad Islâmica”. Os palestinos estão mais do que nunca convencidos de que é possível desafiar Israel, não obstante seu substancial aparato militar: a segurança dos israelenses pode ser posta em perigo em toda a Palestina.



O “Cova dos Leões” apresentou seu programa: “seguir os passos dos mártires, não desistir da luta armada, esmagar os agentes de Israel, não desperdiçar balas atirando no ar durante qualquer cerimônia, mas direcionar as armas para os israelenses”. Todos os palestinos são irmãos, incluindo os membros dos serviços de segurança”.



Os serviços de segurança israelenses parecem incapazes de enfrentar este grupo, que está apresentando um novo conceito, não opera sob uma bandeira específica, pertence a uma geração jovem que está pronta para lutar, e não implora por dinheiro ou ganhos políticos. O grupo disse que está lutando “contra um inimigo que só entende a linguagem da força e da dissuasão e que se sobressai no engano”. O grupo considera que Israel evitou todos os acordos e negociações anteriores com os palestinos e realmente quer expulsar todos os palestinos do país.



Israel está tentando eliminar todos os fundadores e membros do “Cova dos Leões” por medo da propagação deste fenômeno e sua transformação em um modelo a ser emulado em outras cidades. “Para Israel, a situação mais crítica é a propagação dos combatentes da resistência na Cisjordânia, o que representa o desafio de segurança mais perigoso desde a Intifada de 2005”, disse o ex-chefe de gabinete do IDF Gadi Eisenkot.



Fontes privadas disseram que “Israel retirou seis batalhões da fronteira com o Líbano devido à situação crítica na Cisjordânia e sua preocupação de que a situação possa ficar fora de controle”.



Sem dúvida, há um novo movimento que está surgindo na Palestina e inspirando os palestinos em todo o mundo. De fato, a hashtag “We are all the Lion’s Den” (#somostodoscovadosleoes) dominou as redes sociais, provando que o grupo conquistou os corações e as mentes do povo. Ele parece representar a força motriz da crescente juventude palestina, que aterroriza os militares mais poderosos do Oriente Médio e a ameaça através de sua ideologia de rejeição de todas as formas de ocupação. A verdadeira mensagem do “Cova dos Leões” é simples: não há retorno da luta armada, não há recuo. Israel está enfrentando uma nova era incomum.

