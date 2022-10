“Die Höhle der Löwen” erschüttert Israel

Subscribe to get access

Israel und die meisten arabischen Länder setzen darauf, dass die neuen palästinensischen Generationen das Gebiet ihrer Vorfahren vergessen und das Land nicht zurückfordern werden. Israel hat dem palästinensischen Volk weiterhin seine grundlegendsten Menschenrechte vorenthalten – mit der Unterstützung der westlichen Gemeinschaft. Dies hat entscheidend zur Entstehung der neuen Organisation “Höhle der Löwen” im Westjordanland, in Nablus und Dschenin beigetragen, die inzwischen zu einer wichtigen Gruppe im Widerstand geworden ist.

Die “Höhle der Löwen” rekrutiert Freiwillige, um die israelischen Besatzungssoldaten und Siedler anzugreifen. Sie tritt organisiert, selbstverwaltet und mit moderner Bewaffnung ausgestattet auf. Sie genießt umfassende Unterstützung in der Bevölkerung und würdigt unterschiedslos alle Widerstandsgruppen und ihre Anführer. Die “Höhle der Löwen” lobte Jassir Arafat, Ahmed Jassin, Abu Ali Mustafa, Fathi al-Shaqaqi und alle Märtyrerführer der palästinensischen Sache gegen die Besatzer. Dies weist auf die Gemeinsamkeiten aller Führer aus den verschiedensten Bevölkerungsschichten hin, die für die Befreiung Palästinas eintreten, was dem Ziel der “Höhle der Löwen” entspricht, für das diese Organisation wirbt.

Der bedeutsamste Schritt, den die “Höhle der Löwen” unternahm, war die Aufforderung an die palästinensischen Sicherheitsdienste im Westjordanland, sich entweder ihren Reihen und ihrer Sache anzuschließen oder jegliche Zusammenarbeit mit Israel in Sicherheitsfragen einzustellen. Die jahrelange Zusammenarbeit zwischen der israelischen und der palästinensischen Autonomiebehörde hat zur Verhaftung Dutzender Widerstandskämpfer geführt beziehungsweise ihre Verstrickung in den israelischen Geheimdienst aufgedeckt. Vor kurzem kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas und der “Höhle der Löwen”, nachdem von Israel gesuchte Widerstandskämpfer wie Musab Shtayyeh und Mitglieder der Al-Qassam-Brigaden (Hamas) festgenommen worden waren. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass alle palästinensischen Widerstandsgruppen dafür sorgen, dass jede Form der Zusammenarbeit mit Israel beendet wird.

Die Aktivisten der “Höhle der Löwen” sind schwarz gekleidet und tragen einen roten Stoff über dem Gewehrlauf, um zu zeigen, dass die Kugeln nicht umsonst abgefeuert werden, sondern nur, um die Besatzer zu töten. Ihr Slogan ist die Unterstützung einer kollektiven Revolution zur Wiederherstellung der Rechte, zur Bekämpfung und Beseitigung des rassistischen Apartheidregimes und zur Beendigung von Unterdrückung und Besatzung, wobei sie den Wunsch aller palästinensischen Völker ohne Ausnahme unterstützen.

Die Gruppe genießt eine breite Unterstützung in der Bevölkerung, was durch die Teilnahme von Tausenden an der Gedenkfeier für eines der Mitglieder, das im Kampf gegen die Israelis den Märtyrertod erlitt, deutlich wurde.

Die “Höhle der Löwen” hat eine geistige und moralische Einheit geschaffen, die es in den seit Jahren geteilten palästinensischen Gebieten seit langem nicht mehr gegeben hat. Dieses neue Phänomen entstand nach Hams Kampf um das “Schwert von Jerusalem” und dem Kampf um die “Einheit aller Fronten” unter der Führung des “Islamischen Dschihad”. Die Palästinenser sind mehr denn je davon überzeugt, dass es möglich ist, Israel trotz seines umfangreichen Militärapparats herauszufordern: Die Sicherheit der Israelis kann in ganz Palästina in Frage gestellt werden.

Die “Höhle der Löwen” hat ihr Programm vorgestellt: “In die Fußstapfen der Märtyrer zu treten, den bewaffneten Kampf nicht aufzugeben, die Agenten Israels zu vernichten, keine Kugeln zu verschwenden, indem man bei jeder Zeremonie in die Luft schießt, sondern die Waffen auf die Israelis zu richten. Alle Palästinenser sind Brüder, auch die Mitglieder des Sicherheitsdienstes”.

Die israelischen Sicherheitsdienste scheinen unfähig zu sein, sich dieser Gruppe entgegenzustellen, die ein neues Konzept vorstellt, nicht unter einem bestimmten Banner operiert, einer jungen, kampfbereiten Generation angehört und nicht um Geld oder politische Vorteile bettelt. Die Gruppe sagt, sie kämpfe “gegen einen Feind, der nur die Sprache der Gewalt und der Abschreckung versteht und der sich durch Täuschung auszeichnet”. Die Gruppe ist der Ansicht, dass Israel alle früheren Abkommen und Verhandlungen mit den Palästinensern unterlaufen hat und in Wirklichkeit alle Palästinenser aus dem Land vertreiben will.

Israel versucht, alle Gründer und Mitglieder der “Höhle der Löwen” zu eliminieren, da es befürchtet, dass sich dieses Phänomen ausbreitet und sich in ein Modell entwickelt, das in anderen Städten nachgeahmt wird. Für Israel ist die kritischste Situation die Ausbreitung der Widerstandskämpfer im Westjordanland, “die die gefährlichste Sicherheitsherausforderung seit der Intifada 2005 darstellt”, sagte der ehemalige IDF-Stabschef Gadi Eisenkot.

Aus privaten Quellen verlautete: “Israel hat sechs Bataillone von der Grenze zum Libanon abgezogen, weil die Lage im Westjordanland sehr kritisch ist, und es befürchtet, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte.”

Zweifellos entsteht in Palästina eine neue Bewegung, die die Palästinenser in der ganzen Welt inspiriert. Der Hashtag “Wir alle sind die Höhle des Löwen” hat die sozialen Netzwerke durchdrungen und beweist, dass die Gruppe die Herzen und Köpfe der Menschen gewonnen hat. Sie scheint die treibende Kraft der aufstrebenden palästinensischen Jugend zu sein, die das mächtigste Militär im Nahen Osten in Angst und Schrecken versetzt und es durch ihre Ideologie der Ablehnung jeglicher Form von Besatzung bedroht. Die eigentliche Botschaft der “Höhle der Löwen” ist einfach: Es gibt kein Zurück mehr im bewaffneten Kampf, kein Zurückweichen. Israel steht vor einer ungewöhnlichen neuen Ära.