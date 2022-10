 Una carrera contra el tiempo: ¿Ganará Putin o los europeos se levantarán primero contra la inflación?

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Por primera vez, Estados Unidos reconoce que la guerra en Ucrania tiene que ver con la influencia de Estados Unidos en Europa del Este y con su presencia y liderazgo en la OTAN. De hecho, se trata de restablecer el control de Estados Unidos tras la posición contraria de los líderes europeos -encabezados por el presidente francés Emmanuel Macron-, que expresaron la intención de abandonar la Alianza del Atlántico Norte. Macron dijo que la OTAN estaba “muerta de cerebro” y que Europa necesita un “verdadero ejército europeo para protegernos con respecto a China, Rusia e incluso Estados Unidos, para ser menos dependientes del poderío estadounidense”.

Según Biden, el apoyo militar y de inteligencia sin precedentes de Occidente a Ucrania no está relacionado con la defensa de un país al que Europa acusa desde hace tiempo de ser uno de los más corruptos del sistema internacional. El golpe de Estado occidental dado por Estados Unidos -con la ayuda de Europa- contra el presidente electo ucraniano Viktor Yanukóvich en 2014 durante la “Revolución del Maidán” desencadenó la ocupación rusa de Crimea. Occidente se estaba preparando para enfrentarse a Rusia tarde o temprano y comenzó a construir un ejército ucraniano robusto y listo para luchar en 2015 por orden del presidente Barack Obama.

Por lo tanto, indica que Occidente sabía que Moscú no comprometería la seguridad nacional. La evaluación de Estados Unidos indicaba que el ejército ruso no tenía capacidad militar para enfrentarse a todos los países de la OTAN en una guerra clásica, a menos que el presidente Putin utilizara la habitual táctica militar soviética de quemar el terreno antes de enfrentarse a su ejército. El presidente ruso dejó de lado el estilo soviético, creyendo que Ucrania no se resistiría y optaría por la negociación diplomática, declarando su neutralidad y poniendo fin al bombardeo de Donbás que costó la vida a unos 13.000 a 14.000 ucranianos de habla rusa.

Por lo tanto, a Estados Unidos le valía la pena intentar presionar a Rusia con la esperanza de que Putin no se comprometiera en una lucha feroz. Occidente creía que su generoso apoyo militar y financiero a Ucrania serviría para que el ejército luchara contra Rusia siempre que los líderes ucranianos estuvieran dispuestos a sacrificar su país. Eso también incluía un incentivo que Occidente, con la ayuda de la influencia de Estados Unidos, prometió proteger a Ucrania bajo las alas occidentales, donde Kiev formará parte de las 27 naciones de la UE.

Occidente no previó la reacción de Rusia a la reducción de su suministro de energía, una de las principales fuentes de ingresos, y que dos tercios del mundo no se acomodarían a Washington en sus sanciones contra Moscú. Los países occidentales creían que Rusia no reduciría el petróleo, que aporta importantes ingresos y contribuye en gran medida al total de las exportaciones rusas, que suponen unos 490.000 millones de dólares al año. El conflicto actual gira en torno a si EE.UU. puede derrotar a Rusia para que el mundo sea testigo de su poder ilimitado y evitar cualquier desafío futuro a su personificación y dominio.

Esta guerra por delegación se está volviendo incómoda para el presidente Biden, que conoce las intenciones de los republicanos de reducir el apoyo a Ucrania. Esto significa que la administración estadounidense tiene dos años para ganar la guerra en Ucrania o llegar a un acuerdo con Rusia y aceptar los hechos consumados si Moscú mantiene su posición y el control de las provincias y ciudades recientemente anexionadas.

Sin embargo, si la administración Biden gana la guerra, es muy probable la caída del presidente Vladimir Putin tras la derrota de Rusia. Eso llevaría a su retirada de la escena internacional. Esto requeriría, en el camino, el envío de más armas a Kiev, la entrada de las fuerzas de la OTAN en el campo de batalla para apoyar los frentes ucranianos, y el apoyo financiero continuo de Occidente a decenas de millones de ucranianos.

Los expertos militares creen que el presidente Putin quería salir de la batalla tras anunciar un referéndum sobre la anexión de Donbas, Kherson y Zaporozhe a Rusia. Sin embargo, el éxito de las fuerzas ucranianas en el norte de Kharkiv y luego el ataque en el sur de Kherson -en un intento de cortar la carretera entre las provincias protegidas por Rusia y la isla de Crimea- impidió que Rusia disfrutara de sus victorias y pusiera fin a la guerra.

Los expertos militares consideran que la actuación del ejército ruso durante los tres primeros meses de la guerra llevó a la conclusión de que los líderes militares de la OTAN podían hacer pasar al ejército ucraniano de una posición defensiva a una de ataque. La longitud del frente (1000 km) y el escaso número de atacantes rusos permitieron a las fuerzas ucranianas avanzar y conseguir victorias tácticas que animaron a los países europeos a seguir proporcionando equipamiento y apoyo militar a Ucrania durante el mayor tiempo posible.

Es importante mencionar que Rusia se enfrenta a unos 40 países, incluido Estados Unidos, que suministran a Ucrania armas, entrenamiento, inteligencia y planificación militar desde la base aérea militar de Ramstein, en Alemania. Parece que la nueva cúpula militar rusa está cambiando sus tácticas para defender los territorios conquistados y mantener el terreno para infligir más bajas a los atacantes y agotar los recursos occidentales. El Kremlin está esperando que más fuerzas reclutadas se unan a la línea de defensa y se enfrenten a la novena ola de movilización ucraniana.

Suponiendo que la batalla se intensifique en los próximos meses del invierno: en ese caso, Europa podría enfrentarse a una economía e industria gravemente desestabilizadas debido al aumento del nivel de vida y a la alta inflación, golpeando a un continente en busca de fuentes de energía. Estados Unidos pretendía una sanción colectiva occidental contra Rusia, pero no previó la fragilidad de la economía europea ni su vulnerabilidad.

La Comisión Europea insiste -aunque sin éxito- en establecer normas para el reparto del gas entre los Estados miembros y en limitar el precio de la energía. Rusia afectó a más del cuarenta por ciento de las centrales eléctricas ucranianas, impidiendo a Kiev suministrar electricidad a Europa, como prometió el Presidente Volodymyr Zelensky hace unos meses. Sin embargo, la división parece prevalecer después de que los jefes de Estado de la UE se reunieran la semana pasada en Bruselas durante dos días. Terminaron sus reuniones de dos días, logrando pocos resultados, salvo organizar el entrenamiento de quince mil ucranianos en Europa, para que la guerra continúe el mayor tiempo posible.

Las reuniones de los líderes de los países de la UE en Bruselas no consiguieron devolver la calma a la turbulenta población y mercados europeos. Ello se debe a las diferentes prioridades entre los dirigentes, a los elevados precios de la energía -que afectan a los precios de los productos de primera necesidad como mínimo- y al escaso flujo de gas ruso barato hacia Europa tras las sanciones y el sabotaje del Nord Stream 1. El sabotaje del gasoducto ruso-europeo representa una “tremenda oportunidad” para que EE.UU. se convierta en el principal proveedor de gas de Europa, como anunció el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken durante su reunión con la ministra de Asuntos Exteriores canadiense Melanie Joly,

Alemania, Hungría y otros países se niegan a limitar el precio de la energía por temor a que los proveedores de energía (Noruega, América, Argelia, Azerbaiyán y Rusia) se abstengan de suministrar su gas al viejo continente.

Alemania y Francia ya se quejaron de los “amigos” de la UE (Estados Unidos y Noruega) que venden el gas a un precio muy alto a Europa. Esta crisis europea pasa de una cumbre a otra, en la que los líderes de los 27 países de la UE no encuentran una solución. La presión de la población aumenta en Italia, Francia, Alemania, Bruselas y otros países contra el coste de la vida y la devaluación del euro. Los representantes de la patronal europea y de las empresas industriales presentan una nueva y dolorosa realidad: 35 millones de ciudadanos europeos podrían perder su empleo.

Las empresas e instituciones europeas podrían emigrar a países fuera de la Unión Europea en busca de energía barata. Esto tendrá graves consecuencias para la industria y el comercio europeos y provocará graves trastornos en la seguridad, la economía y las condiciones de vida. La inflación ha golpeado a la clase media, no sólo a los pobres, ya que la seguridad alimentaria amenaza seriamente a la población. Todo el mundo parece estar luchando por sobrevivir y calentarse con la llegada del invierno.

El ejecutivo británico de Shell, Ben Van Beurden, dijo que “Europa se enfrenta a una dolorosa racionalización industrial debido a su crisis energética que corre el riesgo de causar problemas políticos… Hacerlo a esta escala, con esta brusquedad, en un momento de desafíos económicos en general, creo que traerá bastante presión a las economías europeas y quizás también mucha presión al sistema político. La industria europea se enfrenta a un gran golpe por la crisis energética”.

No hay respuestas ni soluciones inmediatas para la guerra, la crisis económica generada por las medidas de COVID-19 (las naciones de la UE pidieron prestado un plan de apoyo a la pandemia de 1,7 billones de euros) y la intensificación de las sanciones occidentales a Rusia. Incluso cuando los líderes de los países europeos se apresuran a pedir prestados cientos de miles de millones de euros para adormecer la ira de la población durante un corto período de tiempo, es evidente que la solución al creciente problema de la inflación no está al alcance de la mano.

Los países no pueden mantener las subvenciones durante mucho tiempo, por lo que la moneda no pierde su valor intrínseco, y la inflación se precipita a niveles récord. Esto provoca los desastres económicos y el estancamiento que todos temen. El Canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que su gobierno gastaría hasta 200.000 millones de euros para ayudar a los consumidores y a las empresas a hacer frente a la subida de los precios de la energía, revitalizar el Fondo de Estabilidad Económica y “hará todo lo que esté en su mano” para reducir los costes. El Ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, dijo que el gobierno francés gastaría 100.000 millones de euros en tres años para ayudar a los ciudadanos a hacer frente a la creciente inflación. La deuda externa de Italia ha alcanzado los 2,47 billones de euros, y tiene que refinanciar una carga de préstamos de alrededor del 150% del producto interior bruto.

A pesar del daño económico a sus socios europeos occidentales, la administración Biden no puede detener la guerra en su punto álgido porque la pérdida será más difícil. Si la guerra termina pronto sin debilitar a Rusia, Washington perderá el control sobre Europa. En ese caso, volverán las dudas de Europa occidental sobre la continuidad y la viabilidad de la OTAN. Por lo tanto, se espera que la ferocidad de la batalla -y con ella, los altos precios de las materias primas que la acompañan- aumente en los próximos meses para doblegar o debilitar a Rusia antes de que termine el mandato del presidente estadounidense, si es posible.

La conclusión es que hay una carrera contra el tiempo: pero la victoria será para los que tengan más paciencia que los demás. La pregunta sigue siendo: ¿podrá Putin mantener su control sobre el país y acelerar el ritmo de la guerra para ganarse a la OTAN en Ucrania, o se levantarán pronto los europeos contra sus líderes y les obligarán a dejar de apoyar la guerra? ¿O empujará EE.UU. con todas sus fuerzas para abrirse paso en todos los frentes de batalla, a pesar de que las bajas ucranianas aumentan de forma vertiginosa, para poner fin a la batalla antes de que los aliados occidentales se derrumben? Parece que esta lucha está llegando a una etapa complicada: es, de hecho, una carrera contra el tiempo para todos los beligerantes y sus partidarios.