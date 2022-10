 Una corsa contro il tempo: Vincerà Putin o gli europei si ribelleranno per primi all’inflazione?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

La guerra in Ucraina tra Stati Uniti e Russia si sta avviando verso fasi più critiche in cui il suo destino potrebbe essere definito, ma non finire presto. Tuttavia, la pressione economica sta aumentando su tutti i Paesi coinvolti nella guerra, poiché ogni parte cerca di vincere rapidamente e con il minor danno possibile. Ma sembra che la vittoria e l’eliminazione della polvere della battaglia siano ancora lontane, perché si tratta di una battaglia del destino sia per la Russia che per gli Stati Uniti. Pertanto, vince chi resiste più a lungo. Ma il prezzo sembra alto e le perdite considerevoli, soprattutto per l’Ucraina e l’Europa, sono inevitabili a prescindere dai risultati finali della battaglia tra le due superpotenze.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha attaccato i suoi rivali repubblicani per aver suggerito la possibilità di tagliare i fondi all’Ucraina dopo le elezioni di midterm previste per l’8 novembre, sottolineando che “la guerra è più grande dell’Ucraina”. È il primo riconoscimento esplicito che la guerra in corso in Ucraina è una guerra per procura legata alla difesa dell’unilateralismo e dell’egemonia degli Stati Uniti sul mondo.

Durante la campagna elettorale in Pennsylvania per il sostegno del suo Partito Democratico alle prossime elezioni congressuali, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato: “Loro (i repubblicani) hanno detto che se vincono non finanzieranno, non continueranno a finanziare l’Ucraina. Questi ragazzi non capiscono. La questione è molto più grande dell’Ucraina. È l’Europa orientale. È la NATO. Le conseguenze sono davvero gravi e serie. Non hanno alcun senso della politica estera americana”.

Dopo che il Pentagono ha annunciato di aver fornito ulteriori 1,1 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina, portando il totale degli aiuti militari statunitensi a quasi 17 miliardi di dollari dall’insediamento dell’amministrazione Biden (e l’UE a 19 miliardi di euro), i repubblicani statunitensi hanno reagito: il leader repubblicano Kevin McCarthy ha dichiarato che “se il mio partito otterrà i guadagni previsti nelle elezioni di midterm, non ci sarà alcun assegno in bianco per l’Ucraina”. McCarthy diventerà molto probabilmente il Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti se il suo partito vincerà il mese prossimo.

Per la prima volta, gli Stati Uniti riconoscono che la guerra in Ucraina riguarda l'influenza degli Stati Uniti nell'Europa orientale e la loro presenza e leadership nella NATO. Si tratta infatti di ristabilire il controllo degli Stati Uniti dopo la posizione contraria dei leader europei – guidati dal presidente francese Emmanuel Macron – che hanno espresso l'intenzione di lasciare l'Alleanza Nord Atlantica. Macron ha affermato che la NATO è "cerebralmente morta" e che l'Europa ha bisogno di un "vero esercito europeo per proteggerci dalla Cina, dalla Russia e dagli Stati Uniti, per essere meno dipendenti dalla potenza americana". Secondo Biden, il sostegno militare e di intelligence senza precedenti dell'Occidente all'Ucraina non è legato alla difesa di un Paese che l'Europa accusa da tempo di essere uno dei più corrottidel sistema internazionale. Il colpo di Stato occidentale messo in atto dagli Stati Uniti – con l’aiuto dell’Europa – contro il presidente eletto ucraino Viktor Yanukovych nel 2014 durante la “rivoluzione di Maidan” ha innescato l’occupazione russa della Crimea. L’Occidente si stava preparando ad affrontare la Russia prima o poi e ha iniziato a costruire un esercito ucraino robusto e pronto a combattere nel 2015 su ordine del Presidente Barack Obama. Ciò indica che l’Occidente sapeva che Mosca non avrebbe compromesso la sicurezza nazionale. La valutazione degli Stati Uniti indicava che l’esercito russo non aveva la capacità militare di opporsi a tutti i Paesi della NATO in una guerra classica, a meno che il Presidente Putin non utilizzasse la consueta tattica militare sovietica di bruciare il terreno prima di impegnare il proprio esercito. Il Presidente russo ha trascurato lo stile sovietico, ritenendo che l’Ucraina non avrebbe opposto resistenza e avrebbe optato per un negoziato diplomatico, dichiarando la propria neutralità e ponendo fine ai bombardamenti sul Donbas che sono costati la vita a circa 13.000-14.000 ucraini russofoni. Pertanto, per gli Stati Uniti valeva la pena cercare di spingere la Russia nella speranza che Putin non si impegnasse in una lotta feroce. L’Occidente riteneva che il suo generoso sostegno militare e finanziario all’Ucraina avrebbe aiutato l’esercito a combattere contro la Russia, a patto che i leader ucraini fossero pronti a sacrificare il loro Paese. Questo includeva anche un incentivo: l’Occidente, con l’aiuto dell’influenza degli Stati Uniti, ha promesso di proteggere l’Ucraina sotto le ali occidentali, dove Kiev farà parte delle 27 nazioni dell’UE. L’Occidente non aveva previsto la reazione della Russia alla riduzione delle forniture energetiche, una delle principali fonti di reddito, e che due terzi del mondo non avrebbero accolto le sanzioni di Washington contro Mosca. I Paesi occidentali credevano che la Russia non avrebbe tagliato il petrolio, che porta ingenti entrate e contribuisce in larga misura al totale delle esportazioni russe, che ammontano a circa 490 miliardi di dollari all’anno. L’attuale conflitto ruota attorno alla possibilità che gli Stati Uniti riescano a sconfiggere la Russia per testimoniare al mondo il suo potere illimitato e prevenire qualsiasi futura sfida alla sua personificazione e al suo dominio. Questa guerra per procura sta diventando scomoda per il Presidente Biden, che conosce le intenzioni dei repubblicani di ridurre il sostegno all’Ucraina. Ciò significa che l’amministrazione statunitense ha due anni di tempo per vincere la guerra in Ucraina o trovare un accordo con la Russia e accettare il fatto compiuto se Mosca mantiene la sua posizione e il controllo delle province e delle città recentemente annesse. Tuttavia, se l’amministrazione Biden vincerà la guerra, la caduta del Presidente Vladimir Putin è altamente probabile in seguito alla sconfitta della Russia. Questo porterebbe al suo ritiro dalla scena internazionale. Ciò richiederebbe l’invio a Kiev di altre armi rivoluzionarie, la presenza di forze NATO sul campo di battaglia a sostegno dei fronti ucraini e il continuo sostegno finanziario occidentale a decine di milioni di ucraini. Gli esperti militari ritengono che il Presidente Putin volesse tirarsi fuori dalla battaglia dopo aver annunciato un referendum sull’annessione alla Russia di Donbas, Kherson e Zaporozhe. Tuttavia, il successo delle forze ucraine nel nord di Kharkiv e poi l’attacco nel sud di Kherson – nel tentativo di tagliare la strada tra le province protette dai russi e l’isola di Crimea – hanno impedito alla Russia di godere delle sue vittorie e di porre fine alla guerra. Gli esperti militari ritengono che le prestazioni dell’esercito russo durante i primi tre mesi di guerra abbiano portato alla conclusione che i leader militari della NATO potessero spostare l’esercito ucraino da una posizione difensiva a una di attacco. La lunghezza del fronte (1000 km) e l’esiguo numero di attaccanti russi hanno permesso alle forze ucraine di avanzare e ottenere vittorie tattiche che hanno incoraggiato i Paesi europei a continuare a fornire equipaggiamento e supporto militare all’Ucraina il più a lungo possibile. È importante ricordare che la Russia sta affrontando circa 40 Paesi, tra cui gli Stati Uniti, che forniscono all’Ucraina armi, addestramento, intelligence e pianificazione militare dalla base aerea militare di Ramstein, in Germania. Sembra che la nuova leadership militare russa stia cambiando le sue tattiche per difendere i territori conquistati e mantenere il terreno per infliggere più vittime agli aggressori e prosciugare le risorse occidentali. Il Cremlino sta aspettando che altre forze reclutate si uniscano alla linea di difesa e si oppongano alla nona ondata di mobilitazione ucraina. Supponiamo che la battaglia si intensifichi nei prossimi mesi invernali: in tal caso, l’Europa potrebbe trovarsi di fronte a un’economia e a un’industria gravemente destabilizzate a causa dell’aumento del tenore di vita e dell’alta inflazione, che colpiscono un continente alla ricerca di fonti energetiche. Gli Stati Uniti hanno puntato a una sanzione collettiva occidentale contro la Russia, ma non hanno previsto la fragilità dell’economia europea né la sua vulnerabilità. La Commissione europea insiste – anche se senza successo – per stabilire regole per la condivisione del gas tra gli Stati membri e per fissare un tetto al prezzo dell’energia. La Russia ha colpito oltre il 40% delle centrali elettriche ucraine, impedendo a Kiev di fornire elettricità all’Europa, come promesso qualche mese fa dal Presidente Volodymyr Zelensky. Eppure la divisione sembra prevalere dopo che i capi di Stato dell’UE si sono incontrati a Bruxelles la scorsa settimana per due giorni. Hanno concluso la loro riunione di due giorni ottenendo pochi risultati, se non quello di organizzare quindicimila ucraini da addestrare in Europa, in modo che la guerra possa continuare il più a lungo possibile. Le riunioni dei leader dei Paesi dell’UE a Bruxelles non sono riuscite a riportare la calma nelle turbolenze della popolazione e dei mercati europei. Ciò è dovuto alle diverse priorità tra i leader, agli alti prezzi dell’energia – che incidono almeno sui prezzi dei beni di prima necessità – e allo scarso flusso di gas russo a basso costo verso l’Europa dopo le sanzioni e il sabotaggio di Nord Stream 1. Il sabotaggio del gasdotto russo-europeo rappresenta una “straordinaria opportunità” per gli Stati Uniti di entrare nel ruolo di primo fornitore di gas dell’Europa, come ha annunciato il Segretario di Stato americano Antony Blinken durante l’incontro con il Ministro degli Esteri canadese Melanie Joly, La Germania, l’Ungheria e altri Paesi si rifiutano di fissare un tetto al prezzo dell’energia per paura che i fornitori di energia (Norvegia, America, Algeria, Azerbaigian e Russia) si astengano dal fornire il loro gas al vecchio continente. Germania e Francia si sono già lamentate degli “amici” dell’UE (Stati Uniti e Norvegia) che vendono il gas all’Europa a un prezzo molto alto. La crisi europea sta passando da un vertice all’altro, in cui i leader dei 27 Paesi dell’UE non riescono a trovare una soluzione. La pressione della popolazione aumenta in Italia, Francia, Germania, Bruxelles e altri Paesi contro il costo della vita e la svalutazione dell’euro. I rappresentanti dei datori di lavoro e delle aziende industriali europee hanno presentato una nuova dolorosa realtà: 35 milioni di cittadini europei potrebbero perdere il lavoro. Le aziende e le istituzioni europee potrebbero migrare verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea alla ricerca di energia a basso costo. Ciò avrà gravi conseguenze per l’industria e il commercio europei e porterà a gravi disagi per la sicurezza, l’economia e le condizioni di vita. L’inflazione ha colpito la classe media, non solo i poveri, mentre la sicurezza alimentare minaccia seriamente la popolazione. Tutti sembrano lottare per sopravvivere e riscaldarsi con l’arrivo dell’inverno. Ben Van Beurden, dirigente della Shell britannica, ha dichiarato che “l’Europa si trova di fronte a una dolorosa razionalizzazione industriale dovuta alla crisi energetica, che rischia di provocare problemi politici… Farlo su questa scala, con questa rapidità, in un periodo di sfide economiche in generale, credo che porterà non poche pressioni sulle economie europee e forse anche sul sistema politico. L’industria europea sta subendo un duro colpo dalla crisi energetica”. Non ci sono risposte e soluzioni immediate per la guerra, la crisi economica generata dalle misure COVID-19 (le nazioni dell’UE hanno preso in prestito un piano di sostegno alla pandemia da 1,7 trilioni di euro) e l’intensificazione delle sanzioni occidentali sulla Russia. Anche quando i leader dei Paesi europei si affrettano a prendere in prestito centinaia di miliardi di euro per placare la rabbia della popolazione per un breve periodo, la soluzione al crescente problema dell’inflazione non è chiaramente a portata di mano. I Paesi non possono mantenere a lungo i sussidi, quindi la valuta non perde il suo valore intrinseco, e l’inflazione si precipita a livelli record. Questo provoca i disastri economici e la stagnazione che tutti temono. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che il suo governo spenderà fino a 200 miliardi di euro per aiutare i consumatori e le imprese a far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, rivitalizzerà il Fondo di stabilità economica e “farà tutto ciò che è in suo potere” per ridurre i costi. Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha dichiarato che il governo francese spenderà 100 miliardi di euro in tre anni per aiutare i cittadini a far fronte all’aumento dell’inflazione. Il debito estero dell’Italia ha raggiunto i 2,47 trilioni di euro e deve rifinanziare un carico di prestiti pari a circa il 150% del prodotto interno lordo. Nonostante il danno economico per i partner dell’Europa occidentale, l’amministrazione Biden non può fermare la guerra al suo culmine perché la perdita sarà più impegnativa. Se la guerra finirà presto senza indebolire la Russia, Washington perderà il controllo sull’Europa. In questo caso, torneranno i dubbi dell’Europa occidentale sulla continuità e sulla fattibilità della NATO. Pertanto, la ferocia della battaglia – e con essa i prezzi elevati delle materie prime che l’accompagnano – dovrebbe aumentare nei prossimi mesi per spezzare o indebolire la Russia prima della fine del mandato del presidente statunitense, se possibile. Il punto è che c’è una corsa contro il tempo: ma la vittoria andrà a chi avrà più pazienza degli altri. La domanda rimane: Putin può mantenere il suo controllo sul Paese e accelerare il ritmo della guerra per conquistare la NATO in Ucraina, o gli europei si ribelleranno presto ai loro leader e li costringeranno a smettere di sostenere la guerra? Oppure gli Stati Uniti spingeranno con tutte le loro forze per sfondare tutti i fronti di battaglia, indipendentemente dalle perdite ucraine che aumentano a dismisura, per porre fine alla battaglia prima che gli alleati occidentali collassino? Sembra che questa lotta stia raggiungendo una fase complicata: si tratta, infatti, di una corsa contro il tempo per tutti i belligeranti e i loro sostenitori.

