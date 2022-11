De Russische boodschap aan de VS via de nieuwe Iraanse supersonische raketten 

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Iran heeft aangekondigd dat het hypersonische ballistische raketten heeft gebouwd, een ontwikkelingssprong die elk doel kan raken en die door geen enkel raketafweersysteem ter wereld kunnen worden onderschept. Zo laat de “Islamitische Republiek” de wereld weten dat zij goed is uitgerust met voldoende afschrikkingsvermogen tegen elke macht die bereid is de Iraanse nationale veiligheid uit te dagen, voornamelijk de VS en Israël. Maar deze geavanceerde ontwikkeling van het raketvermogen had niet kunnen plaatsvinden zonder Russische steun, wat alleen maar een duidelijke boodschap kan zijn die rechtstreeks verband houdt met de oorlog in Oekraïne. Welke boodschappen wil Rusland via Iran sturen?

Iran heeft een geavanceerd systeem van ondergrondse steden, opslagplaatsen en complexe ondergrondse tunnels gecreëerd waar zijn raketten en drones in verschillende delen van het land zijn opgeslagen. Sommige daarvan zijn via de media naar buiten gebracht. Het heeft ook zijn efficiëntie op het gebied van gevleugelde raketten getoond door langeafstandsaanvallen die het heeft uitgevoerd tegen doelen in Syrië om de terreurgroepen van “Islamitische Staat” te treffen en in Irak tegen de Mossad en de Koerdische terreurgroepen. Bovendien leverde Iran een belangrijke bijdrage aan de bewapening van Rusland met broodnodige drones tijdens de oorlog in Oekraïne, hetgeen alleen maar bevestigt hoezeer Iran zich ontwikkelt op het gebied van defensie-, aanvals- en militaire technologie.

Het bezit van de hypersonische raketten – aangekondigd door de lucht- en ruimtevaartcommandant van de Revolutionaire Garde, generaal Amir Ali Hajizadeh – is echter verre van het werk en de ontdekking van Iran alleen. Rusland onthulde in 2018 de eerste Tsirkon hypersonische raket, waarvan de VS pas in oktober 2021 aankondigden dat ze voor het eerst getest zouden worden.Deze hypersonische raketten hebben het vermogen om tijdens de vlucht in hoge mate te manoeuvreren en grondverdediging te ontwijken, waardoor ze vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn. Daarom hebben de VS besloten 1,3 miljard dollar uit te geven – in samenwerking met Groot-Brittannië en Australië – om deze raketlanceringen te monitoren,

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. hun baan te wijzigen, de nieuwe richting te berekenen en gegevens te verstrekken aan de grondtroepen van om ze te onderscheppen. Het is de bedoeling dat de Amerikaanse bedrijven 14 nieuwe satellieten produceren, gevolgd door een andere productie van 28 satellieten en een derde groep van ongeveer 54 satellieten om hypersonische raketten met een snelheid tussen 5 en 20 Mach (Mach is de geluidssnelheid van ongeveer 1235 km/uur) te volgen. De intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) overschrijden de 20 Mach ruimschoots. Hun baan buiten de baan van de aarde kan echter worden berekend, onderschept en vernietigd wanneer zij in een voorspelbare boogbaan worden gelanceerd. Moderne hypersonische raketten worden op een lage koers geprojecteerd, passen hun snelheid tijdens de vlucht aan en kunnen hun doel sneller bereiken. Het voordeel van deze raket is dat hij tijdens de vlucht kan worden bestuurd, wat het moeilijker maakt hem te volgen en te vernietigen voordat hij het doel bereikt als hij ver weg is. De raket is momenteel niet te stoppen als hij dicht bij het lanceerplatform is. Afgelopen april heeft Rusland in Oekraïne de hypersonische Kinzhal-raket getest, waarmee het het eerste land was dat deze raket gebruikte en in zijn militaire voorraad opnam. Ook China heeft zijn productie van hypersonische raketten bekendgemaakt, waardoor Iran na Noord-Korea het vierde land is. Alle vier de landen daagden de Amerikaanse hegemonie en het unilateralisme uit door aan te kondigen dat zij in het bezit zijn van deze raketten. Officiële Iraanse bronnen zeiden dat “de voortdurende bewapening van Oekraïne door de VS en de NAVO-landen door Rusland niet ongestraft zou blijven. Dit geldt ook voor de militaire en inlichtingensteun die Israëlaan Oekraïne verleent en zijn openlijke positie tegen Moskou. Het is voor de Russische functionarissen bewezen dat Iran zijn standpunt ten aanzien van de VS niet heeft gewijzigd, niet heeft geaarzeld om zich achter Rusland te scharen, met het land heeft gevochten in Syrië en het niet in de steek heeft gelaten in zijn oorlog tegen de VS en zijn bondgenoten.” De bron bevestigde noch ontkende de samenwerking van Rusland met Iran bij de ontwikkeling van hypersonische raketten. De samenwerking tussen Iran en Rusland neemt echter toe op verschillende gebieden. Zeer onlangs werd een overeenkomst ter waarde van 44 miljard dollar voor samenwerking op energiegebied met Gazprom ondertekend op het gebied van projecten voor vloeibaar gas en de ontwikkeling van zeven olie- en gasvelden. Iran bevestigt daarmee zijn verschuiving naar Azië en keert het westen de rug toe. Vorig jaar ondertekende Iran contracten en investeringen met China, dat overeenkwam de investeringen de komende vijfentwintig jaar op te trekken tot 400 miljard dollar. Peking verbindt zich ertoe communicatie, havens, banksystemen, spoorwegen, gezondheidszorg en technologie te ontwikkelen in ruil voor Teheran’s goedkopere olie. De samenwerking van Iran met China, Noord-Korea en Rusland vergroot ook zijn militaire en defensieve capaciteiten. Israëlische leiders kunnen niet langer dreigen Iran – dat ongeveer 3000 ballistische raketten heeft die Tel Aviv kunnen raken – te raken zonder ernstige gevolgen in geval van oorlog. Dit geldt ook voor de VS, die tientallen militaire bases in het Midden-Oosten hebben, allemaal binnen het bereik van Iraanse raketten. Iran bombardeerde in 2020 de Amerikaanse luchtmachtbasis in Ain al-Assad in Irak en 16 precisieraketten raakten het terrein en de landingsbaan van de VS. Als Iran toen raketten met meer dan 1000 pond explosieven in de koppen had gebruikt, zouden die 20 tot 30 vliegtuigen hebben vernietigd en, zoals de Amerikaanse generaal Frank McKenzie zei, 100 tot 150 soldaten hebben gedood zonder evacuatie die uren voor het bombardement plaatsvond. Dit nieuws is ongetwijfeld een zware Iraans-Russische klap voor de Amerikaans-Israëlische alliantie. Het is een Russische boodschap aan Israël en het westen, die de rules of engagement hebben geschonden en zich in Oekraïne bij het tegenovergestelde kamp hebben aangesloten. Israël heeft zich aangesloten bij het EUCOM-NATO controlecentrum (ECCU) op de USA Air Force basis in Ramstein, Duitsland, om de logistiek en de inlichtingen te beheren en de strijd in Oekraïne te leiden om Rusland te verslaan. Het Kremlin lijkt zeker geen handschoenen meer aan te trekken, en verhoogt en diversifieert zijn steun aan Iran op verschillende gebieden, klaar om de VS en Israël te trotseren. De omvang van de confrontatie tussen Rusland en de VS is groter geworden en voorlopig onherstelbaar. Het lijdt geen twijfel dat de hypersonische raketten niet ver verwijderd zijn van deze strijd tussen de twee grootmachten. De vraag is meer: welke andere verrassingen bereidt Rusland voor de VS voor, en waar? Of is het slechts een waarschuwing aan de VS en Israël waartoe Rusland in staat is wanneer het werkelijk besluit de vijanden van de VS en Israël te bewapenen? Draagt het delen van Russische geavanceerde technologie met Iran ertoe bij dat de Amerikaanse president Joe Biden zijn oorlog met de Russische president Vladimir Poetin staakt? Er volgt nog meer. Subscribe Log in

