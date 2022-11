“Russland ist weit davon entfernt, aufzugeben”: Die Abwesenheit seiner Niederlage beschleunigt die Friedensgespräche.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Andererseits hat Russland von Beginn des Krieges an schwere Fehler gemacht, als es dachte, Europa sei gespalten, die Ukraine würde nicht kämpfen und sich so verhalten wie 2014, als Russland die Krim annektierte und erwartete, dass Kiew seine Neutralität erklären würde. Schließlich war die Krim von einer soliden prorussischen Gesinnung und Kultur geprägt, und nur 18 Prozent der Bevölkerung waren ukrainischer Herkunft. Nach Angaben des Bildungsministeriums der Krim gab es 2008 auf der Halbinsel 555 Schulen mit Russisch als Unterrichtssprache und zwischen 6 und 15 Schulen, in denen auf Ukrainisch und Krimtatarisch unterrichtet wurde.

Präsident Putin war wahrscheinlich der Meinung, dass eine 64 km lange Panzerkolonne Dutzende von Kilometern von Kiew entfernt (in Ozera und Hostomel, nördlich der Hauptstadt) ausreicht, um die Regierung zu bedrohen und sie zur Unterzeichnung eines Neutralitätsabkommens zu bewegen. Der lange russische Militärkonvoi wurde von den ukrainischen Streitkräften, die mit lasergesteuerten Panzerabwehrraketen der NATO ausgerüstet waren, leicht angegriffen, die den stationären Truppen schweren Schaden zufügten, nachdem sie den größten Teil ihrer Nachschublinie für die Wiederbelebung im hinteren Teil zerstört hatten.

Russland wollte, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt, dass die ukrainische Armee die Tötung russischsprachiger Menschen im Donbass einstellt, dass das Recht auf sprachliche Selbstbestimmung gewahrt bleibt und dass die OSZE die Wahlen überwacht, wie in den Abkommen von Minsk 1 und 2 von 2014 und 2015 beschlossen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy fürchtete die Gegenreaktion der rechtsextremen nationalistischen Parteien, wenn seine Regierung die Vereinbarung umsetzen würde, und lehnte die Minsker Vereinbarungen kurz vor Beginn des Krieges ab und forderte Russland heraus.

Der Kreml hat nicht begriffen, dass die USA die Ukrainer seit 2015 für den Tag trainieren, an dem sie gegen die russische Armee kämpfen werden, und dass sie Kiew nicht erlauben werden, sich zu ergeben. Im Gegenteil, die USA haben die Ukraine erfolgreich dazu ermutigt, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, ungeachtet der schweren Verluste an Menschen und Infrastruktur.

Im Februar evakuierten die meisten ausländischen Botschaften Kiew, da sie davon ausgingen, dass Russland sich genauso verhalten würde wie die USA im Irak (und in anderen Kriegen), indem es Raketen auf die Hauptstadt regnen ließ und das Land zerstörte, bevor es die Infanterie vorschickte. Moskau hielt es für unnötig, den amerikanischen Kriegsstil zu imitieren, und berücksichtigte die familiären Bindungen zwischen der Ukraine und Russland. Das erwies sich als eine erhebliche russische Fehleinschätzung. Außerdem hat Russland, sobald es in den Krieg eingetreten ist, gezeigt, dass es nicht über die konventionellen militärischen Fähigkeiten verfügt, um die gesamte Ukraine zu besetzen, auch wenn die Moskauer Armee bereits 20 Prozent des Landes gegen die gesamte Kriegsmaschinerie der NATO unter Kontrolle hat.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die russische Armee den Ambitionen und Zielen von Präsident Putin nicht gewachsen war und dass die Führung eines klassischen Krieges gegen die versammelten NATO-Armeen in einer klassischen Schlacht zum Scheitern verurteilt ist. Die ersten Monate der Kämpfe in der Ukraine zwangen den Kreml, seine Armee und ihre Ausrüstung zu revolutionieren, um den Weg der modernen Kriegsführung einzuschlagen, was Präsident Putin dazu veranlasste, die militärische Taktik zu ändern und seine Ziele und Erwartungen zu reduzieren.

In der Tat hat Russland in den letzten Wochen seine Militärdoktrin gegenüber der Ukraine geändert und wählt nun einen härteren militärischen Ansatz, nachdem es die Handschuhe ausgezogen hat. Die russische Entscheidung, bisher mehr als die Hälfte der ukrainischen Infrastruktur mit Langstrecken-Präzisionsraketen zu zerstören, und der Rückzug aus der Hauptstadt Cherson haben Tausende von russischen Soldaten vor einer möglichen Niederlage bewahrt. Sie hat auch die Möglichkeit eröffnet, den Krieg zu beenden oder zumindest die Voraussetzungen für eine von der Ukraine unterzeichnete Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den USA und Russland zu schaffen. In der Tat begannen führende US-Politiker, zu Verhandlungen aufzurufen, da es nicht mehr möglich war, die russische Verteidigung zu brechen oder Moskau daran zu hindern, die meisten seiner Ziele zu erreichen.

In Cherson stellte die ukrainische Armee keine unmittelbare Bedrohung für das russische Militär am Westufer des Dnipro dar. Oleksij Arestowytsch, der ukrainische Berater von Präsident Wolodymyr Zelenskyj, bezweifelte die Rückzugsabsichten Russlands, zumal die Verteidigungslinien noch intakt waren. Auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov sagte, dass Russland mindestens eine Woche benötige, um 40.000 Soldaten und Ausrüstung vom Westufer des großen Flusses Dnipro abzuziehen”. Doch der Kreml schloss seinen Rückzug in nur 48 Stunden ab und überraschte damit all jene, die die rasche Entwicklung mit Vorsicht betrachteten, weil sie befürchteten, in der Stadt Cherson in eine russische Falle zu tappen.

In der Militärwissenschaft gilt es als unklug, die Stellung zu halten und dafür schwere Verluste in Kauf zu nehmen. In den ersten Wochen der Schlacht zogen sich die russischen Streitkräfte aus der Umgebung von Kiew und einige Monate später auch aus Charkiw zurück. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Kreml die Armee ohne militärischen Druck während des Rückzugs am Ostufer des Flusses Dnipro umgruppiert hat, denn dies bietet Moskau verschiedene zukünftige und strategische Verteidigungsperspektiven.

Der Rückzug ist das Ergebnis einer militärischen Bewertung durch die Feldkommandeure, gefolgt von der Zustimmung des obersten politischen Entscheidungsträgers, Präsident Putin. Der potenzielle Verlust vieler Männer auf dem Schlachtfeld und die Möglichkeit, die USA davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden, wenn sie sich aus der Hauptstadt Cherson zurückziehen und eine robuste Verteidigungslinie am Ostufer aufbauen, reichten aus, um den Rückzug anzuordnen und durchzuführen.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten die Nachschublinien über die Brücke, die das West- und das Ostufer verbindet, treffen können, wodurch mehr als 30 000 russische Truppen in Gefahr gewesen wären, abgeschnitten zu werden, wenn die Ukraine beschlossen hätte, ihre Streitkräfte rechtzeitig an die Front zu verlegen. Tausende von Soldaten zu belagern und sie dem Tod oder der Kapitulation auszusetzen, wäre ein strategischer Verlust, der die gesamte militärische und politische Führung, einschließlich Präsident Putin, zu Fall bringen könnte.

Das Westufer liegt am unteren Dnjepr und ist anfälliger für Überschwemmungen. Hätte die Ukraine beschlossen, den Damm des Kraftwerks Kachowka zu sprengen – das durch die präzisen HIMARS-Werfer der ukrainischen Armee aus amerikanischer Produktion Verluste erlitten hat -, wäre das westliche Cherson zusammen mit 80 Siedlungen untergegangen. In einem solchen Szenario wäre die Bewegung von dreißigtausend russischen Soldaten innerhalb der Provinz unmöglich gewesen, um einem bedeutenden ukrainischen Frontalangriff standzuhalten.

Nach Abschluss des russischen Rückzugs sind die ukrainischen Streitkräfte, die ihre Männer in der Stadt Cherson stationiert haben, in die Falle getappt, aus der die Kreml-Armee herausgetreten ist. Daher würde jedes Risiko eines zukünftigen bedeutenden Angriffs, den Kiew in Richtung des Ostufers beschließt, es der Zerstörung oder Überflutung aussetzen – je nach Ausmaß des Angriffs. Die natürliche Verteidigungslinie – der Fluss Dnipro – bietet der russischen Armee somit eine Selbstschutzgarantie, die von den Ukrainern nur schwer und unbemerkt überschritten werden kann, zieht neue Grenzen und sendet dem Westen die Botschaft, dass jeder künftige Kampf um die Befreiung anderer von Russland besetzter Gebiete aussichtslos geworden ist.

Russland behielt den größten Teil des östlichen Cherson-Gebietes, das dreimal so groß ist wie das Gebiet, aus dem sich die russischen Streitkräfte zurückgezogen haben, um eine uneinnehmbare Barriere zu bilden, die die Halbinsel Krim schützt, deren Befreiung Präsident Zelenski versprochen hat. Moskau behält auch die Kontrolle über das Asowsche Meer und sichert den Zufluss von Süßwasser auf die Krim und andere Gebiete unter seinem Einfluss.

Präsident Joe Biden hatte Recht, als er sagte, dass Russland nicht erreicht hat, was es erreichen wollte. Deshalb hat Putin seine Ziele geändert, um seinen Krieg zu begrenzen, und akzeptiert, die Kontrolle über Donbas, Saporischschja und den größten Teil von Cherson zu behalten.

Die russische Strategie wurde in Cherson defensiv und in anderen Gebieten offensiv, wobei die überschüssigen Kräfte, die sich aus Cherson zurückzogen, dazu verwendet wurden, die Kontrolle über den gesamten Donbass zu erlangen und sie in einen Angriff in den Regionen um Luhansk zu investieren, wo die Kämpfe eskalierten.

Der Kreml entschied sich für die Konsolidierung der erworbenen Positionen, um seine Armee nicht zu erschöpfen und die Kapazitäten des Westens nicht zu erschöpfen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte: “Der Westen scheint Russland ohne Ende anzugreifen.” Doch die westlichen Militärs begannen sich zu beschweren und erhoben ihre Stimme, weil ihnen die Waffen für die Ukraine ausgingen und die Inflation zu hoch war.

Auch in der US-Regierung gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Befehlshaber der US-Streitkräfte, General Mark Milley, der zur Diplomatie riet, während Außenminister Anthony Bliken und der nationale Sicherheitsberater Jack Sullivan anderer Meinung waren. Dies deutet darauf hin, dass es aus militärischer Sicht keine Hoffnung mehr gibt, die russische Wirtschaft auszutrocknen oder ihre Soldaten auf dem Schlachtfeld zu besiegen.

Aus westlicher Sicht muss die Schlacht daher beendet werden, bevor die Kollateralschäden zunehmen (Russland wird nicht besiegt und Moskau liefert tödliche Waffen – Hyperschallraketen – an den Iran, den Feind der USA). Infolgedessen hat Washington die Reaktionen seiner Verbündeten möglicherweise nicht mehr unter Kontrolle, denn in Europa fordern die Menschen auf den Straßen ein Ende des Preisanstiegs, ein Ende des Krieges in der Ukraine und die Förderung diplomatischer Verhandlungen durch die Regierung.

Unabhängig von den taktischen Erfolgen der ukrainischen Armee vor Ort wird der Krieg nicht aufhören, wenn sich die Hauptkriegsparteien nicht für die Diplomatie entscheiden. Die Schlachtfelder eines jeden Krieges sind immer instabil und dienen nur dazu, die Verhandlungen der einen oder anderen Seite zu verbessern. Die USA haben es nicht geschafft, Russlands Wirtschaft auszutrocknen und Präsident Putin zu stürzen. Stattdessen hat der Krieg den Westen erschöpft, der damit rechnete, Russland in die ukrainische Falle zu locken, und der den Bumerang-Effekt, der die westliche Bevölkerung trifft, nicht vorhersehen konnte. Daher ist der Kampf in der Ukraine ohne Horizont, zumal der Winter schnell näher rückt, und Moskau wird weder seine Ziele noch die gesamten 100.000 Quadratkilometer, die es besetzt hält, aufgeben.

Russland behauptet sich nach wie vor, ist an verschiedenen Fronten in heftige Kämpfe verwickelt und bombardiert die Ukraine wöchentlich mit Hunderten von Präzisionslangstreckenraketen, die die ukrainische Infrastruktur beschießen und zerstören. Der Wert der Schäden an der Infrastruktur beläuft sich bisher auf 750 Milliarden Dollar und wird sich nicht auf diese Summe beschränken, wenn der Krieg weitergeht.

Unabhängig davon, wie lange der Krieg dauert, wird der Verhandlungstisch über das Ende der Schlacht entscheiden. Das Problem ist nur, wer wird zuerst seinen Verlust bekannt geben: die USA oder Europa? Russland kontrolliert 100.000 Quadratkilometer ukrainisches Territorium und wird auf keinen Fall als Verlierer dastehen. Russland hat dem Unilateralismus der USA getrotzt, der in Frage gestellt wurde, und andere Länder werden nun mehr Mut haben, sich Washington zu widersetzen. Der Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Indien und Pakistan, um nur einige zu nennen, haben die einseitigen Sanktionen der USA und der EU gegen Russlands Energie abgelehnt. Zwei Drittel der Welt weigern sich, sich hinter Washington in seinem Kampf gegen Russland zu stellen. Das Endergebnis dieses Kampfes wird schlimme Folgen für den Verlierer zwischen den beiden Supermächten haben. Die Ukrainer sind in diesem Prozess jedoch zweifellos die größten Verlierer.