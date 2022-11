“Rusia está lejos de rendirse”: la ausencia de su derrota acelera las conversaciones de paz.

Subscribe to get access

Por otro lado, Rusia cometió graves errores desde el principio de la guerra, pensando que Europa estaba dividida, que Ucrania no lucharía y se comportaría como en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, y esperaba que Kiev se declarara neutral. Al fin y al cabo, en Crimea predominaban los sentimientos y la cultura sólida prorrusa, y solo el 18% eran ucranianos nativos. Según el Ministerio de Educación de Crimea, en 2008 había 555 escuelas con el ruso como lengua de enseñanza en la península, y entre 6 y 15 escuelas donde la enseñanza es en ucraniano y tártaro de Crimea.

Probablemente, el presidente Putin pensó que disponer de sendas caravanas de tanques de 64 km de longitud, a decenas de kilómetros de Kiev (en Ozera y Hostomel, al norte de la capital) era quizá suficiente para amenazar al gobierno e intimidarlo para que firmara un acuerdo de neutralidad. El largo convoy militar ruso fue objeto de un fácil acoso por parte de las fuerzas ucranianas, equipadas con misiles antitanques guiados por láser de la OTAN, que causaron graves daños a las tropas estáticas tras destruir la mayor parte de su línea de abastecimiento en la retaguardia.

Rusia quería que Ucrania no entrara en la OTAN, que el ejército ucraniano pusiera fin a sus matanzas de rusoparlantes en Donbás, que se respetara el derecho de autodeterminación lingüística y que la OSCE supervisara las elecciones, tal y como se decidió en los acuerdos de Minsk-1 y 2 de 2014 y 2015. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, temía la reacción de los partidos políticos nacionalistas de extrema derecha si su gobierno aplicaba el acuerdo y rechazaba los acuerdos de Minsk justo antes del comienzo de la guerra, desafiando a Rusia.

El Kremlin no se dio cuenta de que EE.UU. lleva entrenando a los ucranianos desde 2015 para el día en que se enfrenten al ejército ruso, y no permitirá que Kiev se rinda. Por el contrario, EEUU consiguió animar a Ucrania a luchar hasta el último ucraniano sin importar las grandes bajas de hombres e infraestructuras.

En febrero, la mayoría de las embajadas extranjeras evacuaron Kiev, pensando que Rusia se comportaría exactamente como actuó EEUU en Irak (y en otras guerras), haciendo llover misiles sobre la capital y destruyendo el país antes de hacer avanzar a la infantería. Moscú creyó que no era necesario imitar el estilo de guerra estadounidense, y se tuvo en cuenta el vínculo familiar entre Ucrania y Rusia. Esto resultó ser una evaluación sustancialmente errónea de Rusia. Además, una vez comprometida en la guerra, Rusia demostró que carecía de las capacidades militares convencionales necesarias para ocupar toda Ucrania, aunque el 20% del país estuviera ya bajo el control del ejército moscovita contra toda la maquinaria de guerra de la OTAN.

No cabe duda de que el ejército ruso no estaba a la altura de las ambiciones y objetivos del presidente Putin y que librar una guerra clásica contra los ejércitos de la OTAN reunidos en una batalla clásica está condenado al fracaso. Los primeros meses de combates en Ucrania obligaron al Kremlin a revolucionar su ejército y su equipamiento para emprender el camino de la guerra moderna, empujando al presidente Putin a cambiar las tácticas militares y a reducir sus objetivos y expectativas.

De hecho, en las últimas semanas, Rusia cambió su doctrina militar hacia Ucrania y está adoptando un enfoque militar más pesado tras quitarse los guantes. La decisión rusa de destruir hasta ahora más de la mitad de la infraestructura ucraniana con misiles de precisión de largo alcance y su retirada de la capital de Kherson salvó a miles de soldados rusos de una posible derrota. También ha brindado una oportunidad para detener la guerra, o al menos preparar las circunstancias para alcanzar un cese de hostilidades entre EE.UU. y Rusia, firmado por Ucrania. De hecho, los dirigentes estadounidenses empezaron a pedir negociaciones, ya que la posibilidad de romper las defensas rusas o impedir que Moscú alcanzara la mayoría de sus objetivos ya no era posible.

En Kherson, el ejército ucraniano no representaba una amenaza inmediata para los militares rusos en la orilla occidental del Dnipro. Oleksiy Arestovych, asesor ucraniano del presidente Volodymyr Zelenskyy, dudaba de las intenciones de retirada de Rusia, sobre todo porque sus líneas de defensa seguían intactas. Asimismo, Oleksii Reznikov, ministro de Defensa ucraniano, afirmó que “Rusia necesitaba al menos una semana para retirar 40.000 soldados y equipos” de la orilla occidental del extenso río Dnipro. Pero el Kremlin completó su retirada en sólo 48 horas, sorprendiendo a todos los que trataban la rápida evolución con cautela por miedo a caer en una trampa rusa en la ciudad de Kherson.

En la ciencia militar, mantener el terreno a costa de sufrir grandes bajas no es una opción inteligente para los líderes militares. Durante las primeras semanas de la batalla, las fuerzas rusas se retiraron de los alrededores de Kyiv y, unos meses después, de Kharkiv. Por lo tanto, no es de extrañar que el Kremlin reagrupe al ejército en la orilla oriental del río Dnipro sin presión militar durante la retirada, porque ofrece varias perspectivas defensivas futuras y estratégicas para Moscú.

La retirada fue el resultado de una evaluación militar de los comandantes de campo, seguida de la aprobación del máximo responsable político, el presidente Putin. La posible pérdida de muchos hombres en el campo de batalla y la posibilidad de persuadir a Estados Unidos para que detuviera la guerra si se retiraba de la capital de Kherson y se construía una sólida línea de defensa en la orilla oriental fueron suficientes para ordenar y ejecutar la retirada.

Las fuerzas ucranianas podrían haber alcanzado las líneas de suministro que cruzan el puente que conecta las orillas occidental y oriental, poniendo en peligro a más de 30.000 soldados rusos si Ucrania decidía llevar sus fuerzas al frente a tiempo. Asediar a miles de soldados y exponerlos a la muerte o a la rendición sería una pérdida estratégica que podría hacer caer a toda la cúpula militar y política, incluido el presidente Putin.

La orilla oeste está situada en la parte baja del río Dniéper y es más vulnerable a las inundaciones. Si Ucrania hubiera decidido volar la presa de la central eléctrica de Kakhovka -que sufrió las pérdidas de los precisos lanzadores HIMARS de fabricación estadounidense del ejército ucraniano-, el oeste de Kherson se habría hundido, junto con 80 asentamientos. En tal escenario, el movimiento de treinta mil soldados rusos dentro de la provincia habría sido imposible de sostener cualquier ataque frontal ucraniano significativo.

En cuanto a la finalización de la retirada rusa, las fuerzas ucranianas que desplegaron a sus hombres dentro de la ciudad de Kherson en realidad caminaron “dentro de la trampa” de la que salió el ejército del Kremlin. Por lo tanto, cualquier riesgo de un futuro ataque significativo decidido por Kiev hacia la orilla oriental la expondría a la destrucción o a la inundación, dependiendo de la escala del ataque. Así, la línea de defensa natural -el río Dnipro- proporciona al ejército ruso una garantía de autoprotección que es difícil de cruzar para los ucranianos sin ser vistos, dibuja nuevas fronteras y envía mensajes a Occidente de que cualquier batalla futura para liberar otros territorios ocupados por Rusia ha sido inútil.

Rusia conservó la mayor parte del este de Kherson, tres veces la zona de la que se retiraron las fuerzas rusas, para que siga siendo una barrera inexpugnable que proteja la península de Crimea, que el presidente Zelensky prometió liberar. Moscú también mantiene el control del Mar de Azov y asegura el flujo de agua dulce hacia Crimea y otras zonas bajo su influencia.

El presidente Joe Biden tenía razón cuando dijo que Rusia no ha logrado lo que quería conseguir. Por eso Putin cambió sus objetivos para limitar su guerra y acepta mantener el control de Donbas, Zaporizhia y la mayor parte de Kherson.

La estrategia de Rusia pasó a ser defensiva en Jersón y ofensiva en otras zonas, empleando el excedente de fuerzas que se retiraron de Jersón para completar el control de todo Donbás e invirtiéndolo en un ataque en las regiones de Luhansk, donde los combates se intensificaron.

El Kremlin optó por consolidar las posiciones adquiridas, evitando agotar su ejército y agotando las capacidades de Occidente. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró: “Occidente parece estar atacando a Rusia sin parar”. Pero los líderes militares occidentales empezaron a quejarse, levantando la voz porque se estaban quedando sin armas para enviar a Ucrania y debido al grave grado de inflación.

Además, la administración estadounidense reveló una diferencia de opinión entre el comandante de las fuerzas estadounidenses, el general Mark Milley, que aconsejaba utilizar la diplomacia, mientras que el secretario de Estado Anthony Bliken y el asesor de seguridad nacional Jack Sullivan no estaban de acuerdo. Esto indica que, desde el punto de vista militar, ya no existe la esperanza de vaciar la economía rusa ni de derrotar a sus soldados en el campo de batalla.

Por lo tanto, desde la perspectiva occidental, hay que detener la batalla antes de que aumenten los daños colaterales (no derrotar a Rusia y que Moscú entregue armas letales -misiles hipersónicos- a Irán, el enemigo de Estados Unidos). En consecuencia, es posible que Washington ya no controle las reacciones de sus aliados debido a los movimientos en las calles de Europa, que exigen que se detenga el aumento de los precios, el fin de la guerra en Ucrania y que sus líderes promuevan las negociaciones diplomáticas.

Independientemente de las victorias tácticas del ejército ucraniano sobre el terreno, la guerra no se detendrá si la diplomacia no es la opción de los principales beligerantes. Los campos de batalla en cualquier guerra siempre han sido inestables y sólo se utilizan para mejorar la negociación de uno u otro bando. EE.UU. no consiguió vaciar la economía rusa ni derrocar al presidente Putin. En cambio, la guerra ha agotado a Occidente, que esperaba arrastrar a Rusia a la trampa ucraniana y no predijo el efecto bumerán que afectaría a las poblaciones occidentales. Por lo tanto, la batalla en Ucrania se ha convertido en algo sin horizonte, especialmente porque el invierno se acerca rápidamente, y Moscú no abandonará sus objetivos ni los 100.000 km2 que ocupa.

Rusia sigue manteniéndose firme, librando encarnizadas batallas en varios frentes y bombardeando semanalmente Ucrania con cientos de misiles de precisión de largo alcance, bombardeando y destruyendo la infraestructura ucraniana. El valor de los daños a las infraestructuras asciende hasta ahora a 750.000 millones de dólares y no se limitará a esta suma si la guerra continúa.

No importa cuánto dure la guerra, la mesa de negociaciones decidirá el final de la batalla. El problema es quién anunciará primero su pérdida: ¿los Estados Unidos o Europa? Rusia controla 100.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano y no saldrá de ninguna manera como perdedora. Rusia ha desafiado el unilateralismo de EE.UU. que ha sido cuestionado, y ahora otros países tendrán más valor para desafiar a Washington. El proceso ya no se puede detener. India y Pakistán, por nombrar sólo algunos, rechazaron las sanciones unilaterales de Estados Unidos y la UE sobre la energía de Rusia. Dos tercios del mundo se niegan a apoyar a Washington en su lucha contra Rusia. El resultado final de esta batalla tendrá consecuencias nefastas para el perdedor entre las dos naciones superpotentes. Sin embargo, en este proceso, los ucranianos son sin duda las mayores víctimas perdedoras.