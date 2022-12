Irán – Estados Unidos: Diálogo de sordos

Subscribe to get access

reactiven las existentes tras la firma del acuerdo nuclear. En el reciente intercambio de mensajes entre EE.UU. e Irán a través del mediador europeo, el coordinador de Asuntos Exteriores Josep Borrell, Irán hizo propuestas para mantener pero congelar sus capacidades nucleares avanzadas y sus centrifugadoras. Esto significa que Irán se estaría adhiriendo al acuerdo firmado en 2015. Aun así, sigue existiendo la posibilidad de restablecer el programa nuclear en toda su capacidad actual en caso de que se impongan nuevas sanciones o de que Estados Unidos rompa el acuerdo -como hizo el presidente Donald Trump en 2018-.

Europa, según Borrell, considera que “las demandas iraníes son razonables” y esperaba que Estados Unidos respondiera positivamente. Sin embargo, la respuesta vino de los verdaderos responsables -los estadounidenses, no los europeos- rechazando las propuestas iraníes.

La administración estadounidense carecía de entusiasmo debido a las elecciones de mitad de mandato y congeló las negociaciones durante varios meses. Al final de las elecciones, el regreso de los republicanos a la dirección del Congreso provocó la frialdad del presidente Biden, que esperó para enviar sus mensajes a Teherán, y no lo hizo hasta hace unos días.

El primer mensaje de Estados Unidos llegó a través del Estado de Qatar, cuando el presidente Biden dijo que quería “liberar a Irán“. La respuesta de EE.UU. vino del Consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., que justificó la declaración de Biden como “un simple desliz”. El segundo mensaje de EE.UU. llegó inmediatamente después de que Irán anunciara que había restaurado la planta nuclear subterránea de Fordow, reabierta hace tres años tras el fracaso del acuerdo nuclear, para aumentar su enriquecimiento de uranio del 20% al 60%. Irán cuenta ahora con las plantas de Natanz y Fordow, que producen un 60% de uranio enriquecido: el acuerdo de 2015 estipulaba solo un 3,6%.

El Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, fue sincero cuando dijo que veía poco margen para restablecer un acuerdo nuclear con Irán. Aunque las reservas de uranio enriquecido de Irán alcancen los 386,4 kilogramos de 20 por ciento y los 62,3 kilogramos de 60 por ciento, siguen estando fuera de lo que Occidente considera la zona peligrosa. Irán necesita conseguir un nivel de uranio enriquecido del 90 por ciento para fabricar bombas nucleares, que se considera fácil de aumentar tras adquirir conocimientos tecnológicos nucleares. Nada impide que Irán se convierta en un Estado nuclear con capacidad atómica militar tras el fracaso del cambio de régimen, incluido el asesinato de sus científicos o el sabotaje de las plantas atómicas. Por lo tanto, lo que separa a Irán de fabricar bombas nucleares es únicamente la decisiónde Wali al-Faqih Sayyed Khamenei y no las capacidades de los científicos nucleares iraníes ni las plantas nucleares, que tienen suficientes centrifugadoras avanzadas para alcanzar cualquier nivel deseado.

Uno de los aparentes problemas entre EE.UU. e Irán parece ser el OIEA y su exigencia de que Irán explique el descubrimiento de restos de uranio en tres lugares no anunciados. El propio Irán consideró este asunto cerrado en 2015, cuando el presidente Barack Obama firmó el acuerdo. Según funcionarios iraníes, la reactivación de la demanda del OIEA no es más que una excusa de Estados Unidos para no volver al acuerdo nuclear. Señalan que la información fue proporcionada al OIEA por la inteligencia israelí y carece de credibilidad. No es fiable, lo que no es nuevo para esa organización.

Por lo tanto, para los EE.UU. o el OIEA para reproducir estas excusas empuja el nivel de las negociaciones a un “diálogo entre los sordos”. Así, varios factores impidieron el regreso del acuerdo nuclear en el último semestre que le queda al presidente Biden, principalmente la vuelta al poder del primer ministro Benjamin Netanyahu, que se opone a cualquier acuerdo con Irán y está en desacuerdo con el presidente Biden. Además, la pérdida de liderazgo demócrata en el Congreso aumenta la presión sobre Biden, especialmente porque los republicanos no quieren un acuerdo con Irán y se oponen sistemáticamente al acuerdo. También está la guerra entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Irán demostró su desafío militar a EE.UU. y a la OTAN proporcionando a Rusia aviones no tripulados que ajustaron rápidamente el equilibrio militar y ayudaron a Moscú a reducir sus pérdidas.

Por último, la falta de voluntad e interés de Estados Unidos por levantar las sanciones, mientras Irán siga estando lejos de construir una bomba nuclear, no motiva a los funcionarios de Washington a apresurarse por un acuerdo. Por lo tanto, la política estadounidense de pérdida de tiempo sigue prevaleciendo, y el diálogo entre Irán y Estados Unidos sigue siendo un diálogo de sordos.

