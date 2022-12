Iran – Stati Uniti: Dialogo tra sordi

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Nonostante la sospensione dei negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran per alcuni mesi, Washington non ha smesso di inviare segretamente messaggi a Teheran, temendo che la “Repubblica Islamica” compia ulteriori passi aggressivi di escalation nucleare. Una simile mossa iraniana ribalterebbe le carte in tavola per l’Occidente, spostando le sue priorità tra le preoccupazioni degli Stati Uniti per l’esito della sua guerra contro la Russia, mettendo in discussione il suo unilateralismo e il suo dominio globale sul territorio ucraino. Tuttavia, dato che l’Iran ha ripetuto negli anni di non essere interessato a costruire una bomba nucleare, perché gli Stati Uniti dovrebbero preoccuparsi di tornare al JCPOA?

Durante una conferenza all’INSS, il capo della divisione di intelligence militare israeliana (Aman), il generale maggiore Aharon Halifa, ha affermato che “ciò che impedisce all’Iran di avanzare verso la realizzazione di una bomba nucleare è la decisione di Sayyed Ali Khamenei (Guardiano della Rivoluzione). Il regime iraniano non sta affrontando (nonostante le ultime rivolte che mirano a cambiare il regime iraniano) alcun pericolo al momento”, ha concluso.

Israele e gli Stati Uniti sembrano essersi resi conto che l’Iran non è interessato a costruire una bomba nucleare e che la Fatwa (verdetto religioso vincolante) decisa dalla massima autorità religiosa iraniana, Sayyed Khamenei, è ancora valida nonostante le enormi pressioni a cui Khamenei è esposto. Molti leader religiosi in Iran stanno chiedendo a Sayyed Khamenei di cambiare la sua Fatwa legale, che proibisce la produzione di armi nucleari, senza successo. Di conseguenza, l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si trova in una posizione ottimale per revocare il suo impegno a tornare all’accordo nucleare, che teoricamente scadrà nel luglio 2025.

Gli Stati Uniti non hanno motivo di revocare le sanzioni imposte all’Iran, soprattutto perché una simile mossa darebbe alla “Repubblica islamica” la spinta economica sostanziale di cui ha bisogno per riprendersi finanziariamente ed economicamente e per recuperare i suoi scambi commerciali con l’Occidente e il resto del mondo. Allo stesso modo, l’abolizione delle sanzioni consentirebbe di restituire all’Iran le decine di miliardi di dollari detenuti da diverse banche di tutto il mondo. Inoltre, il petrolio iraniano tornerebbe sul mercato a un prezzo più alto, non a quello attualmente più basso che Teheran vende all’Asia e agli altri Paesi che continuano a ignorare le sanzioni unilaterali e illegali degli Stati Uniti.

Inoltre, gli Stati Uniti e Israele sanno che l’Iran non ha cambiato il suo sostegno ai suoi alleati dell'”Asse della Resistenza” in Palestina, Libano, Siria, Iraq e Yemen e continua a finanziarli e a rifornirli di armi e tecnologie moderne. Pertanto, la fine delle sanzioni statunitensi aumenterebbe il livello di preoccupazione di Israele e di altri Paesi mediorientali che temono l’espansione dell’influenza iraniana in Medio Oriente, soprattutto dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di rovesciare la “Repubblica islamica”.Infine, ma non meno importante, l’amministrazione statunitense non è in grado di fornire all’Iran le garanzie necessarie che chiede. Teheran teme che dopo la firma dell’accordo nucleare vengano aggiunte nuove sanzioni o riattivate quelle esistenti. Nel recente scambio di messaggi tra gli Stati Uniti e l’Iran attraverso il mediatore europeo, il coordinatore degli

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. affari esteri Josep Borrell, l’Iran ha avanzato la proposta di mantenere ma congelare le proprie capacità nucleari avanzate e le centrifughe. Ciò significa che l’Iran si atterrebbe all’accordo firmato nel 2015. Rimane comunque la possibilità di ripristinare le capacità attuali del programma nucleare nel caso in cui vengano imposte nuove sanzioni o gli Stati Uniti rompano l’accordo, come ha fatto il presidente Donald Trump nel 2018. L’Europa, secondo Borrell, ritiene che “le richieste iraniane siano ragionevoli” e sperava che gli Stati Uniti rispondessero positivamente. Tuttavia, la risposta è arrivata dai veri decisori – gli americani, non gli europei – che hanno respinto le proposte iraniane. L’amministrazione statunitense non ha avuto entusiasmo a causa delle elezioni di metà mandato e ha congelato i negoziati per diversi mesi. Al termine delle elezioni, il ritorno dei repubblicani alla guida del Congresso ha creato una certa freddezza nel Presidente Biden, che ha aspettato a inviare i suoi messaggi a Teheran, e lo ha fatto solo negli ultimi giorni. Il primo messaggio degli Stati Uniti è arrivato attraverso lo Stato del Qatar, quando il Presidente Biden ha detto di voler “liberare l’Iran“. La risposta degli Stati Uniti è arrivata dal Consigliere per la sicurezza nazionale, che ha giustificato la dichiarazione di Biden come “un semplice lapsus”. Il secondo messaggio statunitense è arrivato subito dopo che l’Iran ha annunciato di aver ripristinato l’impianto nucleare sotterraneo di Fordow, riaperto tre anni fa dopo il fallimento dell’accordo nucleare, per aumentare l’arricchimento dell’uranio dal 20% al 60%. L’Iran dispone ora degli impianti di Natanz e Fordow, che producono il 60% di uranio arricchito: l’accordo del 2015 prevedeva solo il 3,6%. Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken è stato onesto quando ha affermato di vedere poche possibilità di ripristinare un accordo nucleare con l’Iran. Anche se le scorte di uranio arricchito dell’Iran hanno raggiunto i 386,4 chilogrammi di uranio al 20 per cento e i 62,3 chilogrammi di uranio al 60 per cento, sono ancora al di fuori di quella che l’Occidente considera la zona pericolosa. L’Iran ha bisogno di ottenere un livello di uranio arricchito del 90% per fabbricare bombe nucleari, che è considerato facile da aumentare dopo aver acquisito le conoscenze tecnologiche nucleari. Nulla impedisce all’Iran di diventare uno Stato nucleare con capacità atomiche militari dopo il fallimento del cambio di regime, compreso l’assassinio dei suoi scienziati o il sabotaggio degli impianti atomici. Pertanto, ciò che separa l’Iran dalla realizzazione di bombe nucleari è la decisione del solo Wali al-Faqih Sayyed Khamenei e non le capacità degli scienziati nucleari iraniani né gli impianti nucleari, che dispongono di centrifughe avanzate sufficienti per raggiungere qualsiasi livello desiderato. Uno dei problemi apparenti tra Stati Uniti e Iran sembra essere l’AIEA e la sua richiesta all’Iran di spiegare la scoperta di tracce di uranio in tre località non annunciate. L’Iran stesso ha considerato chiusa la questione nel 2015, quando il Presidente Barack Obama ha firmato l’accordo. Secondo i funzionari iraniani, il rilancio della richiesta dell’AIEA non è altro che una scusa degli Stati Uniti per non tornare all’accordo nucleare. Essi osservano che le informazioni sono state fornite all’AIEA dall’intelligence israeliana e mancano di credibilità. È inaffidabile, il che non è una novità per l’organizzazione. Pertanto, per gli Stati Uniti o l’AIEA riprodurre queste scuse spinge il livello dei negoziati a un “dialogo tra i sordi”. Pertanto, diversi fattori hanno impedito il ritorno dell’accordo nucleare nell’ultimo semestre rimasto al Presidente Biden, soprattutto il ritorno al potere del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, che si oppone a qualsiasi accordo con l’Iran e non è d’accordo con il Presidente Biden. Inoltre, la perdita della leadership democratica al Congresso aumenta la pressione su Biden, soprattutto perché i repubblicani non vogliono un accordo con l’Iran e si oppongono costantemente all’accordo. C’è anche la guerra tra Stati Uniti e Russia in Ucraina. L’Iran ha dimostrato la sua sfida militare agli Stati Uniti e alla NATO fornendo alla Russia dei droni che hanno rapidamente modificato l’equilibrio militare e aiutato Mosca a ridurre le perdite. Infine, la mancanza di volontà e di interesse da parte degli Stati Uniti a revocare le sanzioni, fintanto che l’Iran rimarrà lontano dalla costruzione di una bomba nucleare, non motiva i funzionari di Washington a precipitarsi verso un accordo. Pertanto, la politica statunitense di perdita di tempo rimane prevalente e il dialogo tra Iran e Stati Uniti rimane un dialogo tra sordi. Copyright Elijah J. Magnier – non può essere ristampato, riprodotto o ricircolato senza previa autorizzazione. Per qualsiasi domanda, contattare EJM. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...