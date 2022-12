¿Quiere Washington distanciar a Caracas de Moscú y Teherán?

Subscribe to get access

No hay duda de que la promoción de Juan Guaido como presidente ha fracasado en los objetivos de EE.UU. de poner a la población en contra de sus líderes, estrangular la economía venezolana y confiscar sus fondos. Estos fondos de más de 20n mil millones de dólares provienen de los ingresos del petróleo, el hierro, el aluminio y otros que el Estado y los sectores privados no pueden devolver y sostener la economía venezolana debido a las sanciones de EE.UU. Además, el Reino Unido incautó ilegalmente el oro venezolano, estimado en aproximadamente dos mil millones de dólares. Todas las sanciones de EE.UU. y la UE se impusieron unilateralmente sin la aprobación de las Naciones Unidas y causaron pérdidas de ingresos de más de 20.000 millones de dólares al Estado venezolano. Esto demuestra que las sanciones occidentales siempre golpean a la población en primer lugar, de forma similar a las sanciones de Estados Unidos a Cuba, Siria, Líbano e Irán. Occidente también ha dispuesto de parte del dinero de Venezuela a la oposición, que perdió su caso tras la política estadounidense de cambio de régimen. Pero Caracas no negociará el gasto de las sumas confiscadas que pertenecen al Estado y de las que Occidente ha dispuesto ilegalmente para sus objetivos políticos.

El presidente Nicolás Maduro convocó las últimas elecciones parlamentarias de 2020 y las regionales de 2021 para demostrar a los observadores internacionales presentes en Caracas la transparencia y limpieza de los comicios. Sin embargo, tras los resultados que afirmaron al menos 18 de las 23 gobernaciones para el partido de gobierno, Occidente se ha empecinado en no reconocer su derrota frente a la elección del pueblo. El objetivo (fallido) es socavar el gobierno del presidente Maduro, someterlo y llevarlo a la “casa de la obediencia” de EEUU.

Washington chocó con Nicolás Maduro, que no sólo siguió los pasos de su predecesor, Hugo Chávez, sino que se adhirió a los principios del “libertador” Simón Bolívar, que luchó por la independencia de Venezuela y América Latina del colonialismo español. Y aquí está el presidente venezolano fiel a sus aliados internacionales que apoyaron a su país para que se mantuviera firme y se enfrentara a la hegemonía de Estados Unidos sobre los ricos recursos naturales de Venezuela. Maduro gobierna a su pueblo sobre los principios y fundamentos de la revolución bolivariana sobre la que se construyó la “Tierra de Gracia” (apodo de Venezuela), como la llamó Cristóbal Colón cuando desembarcó en 1498.

Sin duda, la nueva posición de Estados Unidos es un retroceso positivo y crucial, sin que necesariamente conduzca al levantamiento de las sanciones ilegales impuestas por el presidente Donald Trump y mantenidas por su sucesor Joe Biden. Es, sin embargo, una victoria para la política del presidente venezolano de ceder a la diplomacia, como lo hizo al estrechar la mano del presidente francés Emmanuel Macron, que había impuesto sanciones a Caracas. Evidentemente, estos acontecimientos se producen en un momento en el que Occidente necesita el petróleo venezolano.

El regreso de Chevron a Venezuela cubrirá unos 200.000 barriles de las necesidades diarias de Estados Unidos. Esta cifra se considera una pequeña parte de la capacidad petrolera de Venezuela, que a pesar de las sanciones, ha podido exportar alrededor de un millón de barriles diarios, según fuentes diplomáticas venezolanas de confianza. Estados Unidos trata de presentar la medida como una victoria para su economía y para Chevron, pero la realidad es otra.

Venezuela no venderá a sus amigos a cambio del regreso de Chevron a Caracas. Este retorno sirve a los intereses de Estados Unidos para enfrentarse a Rusia y encontrar una alternativa al petróleo ruso importado o parte de él. EE.UU. importaba unos 700.000 barriles diarios de Moscú y esperaba suplir el déficit con el flujo de petróleo de Venezuela e Irak. Lo que ha hecho Washington refleja su incapacidad para convencer a los países de la OPEP+ de que den marcha atrás en su decisión de recortar la producción en dos millones de barriles diarios.

El presidente Nicolás Maduro, que se apoya en Cuba, Rusia, Irán y China para mantener la economía del país, ha triunfado. Otros países de América Latina se alejan paulatinamente de la hegemonía estadounidense. Están siguiendo los pasos de Venezuela y Cuba (como México, Colombia, El Salvador, Honduras y Brasil). El desafío a la hegemonía estadounidense es contagioso y no se limita a los países de Oriente Medio o a Irán, Rusia y China. También llega al patio trasero de Estados Unidos, lo que indica la incapacidad de Washington, una vez más, para ganarse los corazones y las mentes de los pueblos, incluso cuando comparten el mismo continente.

La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en el siglo XIX se centró en excluir la influencia económica, las potencias y la expansión territorial europeas y ser sustituida por las poderosas empresas estadounidenses. Estos objetivos se expresaron en el Principio de No Transferencia (1811) y la Doctrina Monroe (1823) que el presidente Donald Trump evocó recientemente y que permitió a Washington intervenir en cualquier nación al sur de sus fronteras para mantener la influencia estadounidense. Además, la intervención extranjera era aceptable siempre y cuando EEUU interviniera en el patio trasero de Estados Unidos. Estos tiempos han pasado y América Latina, junto con muchos otros países del mundo, son conscientes de la perjudicial intervención militar y económica de EEUU (principalmente en Oriente Medio) para someter a las poblaciones que rechazan su hegemonía. El círculo de la hegemonía antiestadounidense está creciendo sin duda .