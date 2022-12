Washington vuole allontanare Caracas da Mosca e Teheran?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Gli Stati Uniti d’America hanno concesso alla Chevron una licenza estesa limitata a sei mesi per riprendere a pompare petrolio in Venezuela. Si tratta di un passo fondamentale dopo l’annuncio degli Stati Uniti di sbloccare tre miliardi di dollari degli oltre 20 miliardi di dollari di fondi venezuelani congelati in banche e istituzioni internazionali di vari Paesi. Questa decisione è vista come un passo positivo ma timido che va nella direzione degli interessi statunitensi in primo luogo e di quelli venezuelani in secondo luogo. Osservatori e analisti ritengono che questa misura statunitense sia forse in linea con le intenzioni degli Stati Uniti di allontanare il Venezuela da Russia, Cina e Iran. Sono questi i piani degli Stati Uniti e sono possibili da realizzare?

Un alto dirigente del governo venezuelano che conosce il contenuto dei negoziati in corso ha dichiarato: “Il Venezuela non ha cambiato e non cambierà la sua politica nei confronti degli alleati e degli amici che lo hanno sostenuto durante gli anni di sanzioni illegali degli Stati Uniti contro il Paese. Il Venezuela ha ottime relazioni con Iran, Russia, Cina, India, Brasile, Cuba e altri Paesi. Questi rimarranno nostri amici e alleati indipendentemente dal fatto che le sanzioni illegali dell’Occidente vengano o meno revocate. Abbiamo i nostri principi e non dimentichiamo i nostri amici o i Paesi che hanno cercato di rovesciare il nostro sistema democratico”.

Il Venezuela ha negoziato in Messico con la delegazione dell’opposizione di destra sostenuta dagli Stati Uniti e ha raggiunto un accordo che prevede lo svolgimento di elezioni presidenziali nel Paese nel 2024. Questa decisione è stata seguita dall’annuncio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di sbloccare tre miliardi di dollari che saranno gestiti dalle Nazioni Unite dopo aver elencato le priorità che il governo venezuelano intende spendere. Secondo la fonte, l’obiettivo sarà “lo sviluppo del sistema educativo e delle scuole, la salute, l’elettricità, il sostegno a oltre 60.000 pazienti cronici e oncologici, lo sviluppo degli ospedali, la copertura della carenza di farmaci e altri progetti infrastrutturali”.

Sabato l’Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo dei beni esteri ha rilasciato la Licenza generale venezuelana 41 , che consente a Chevron di riprendere le operazioni di estrazione del petrolio per sei mesi. L’ufficio del Dipartimento del Tesoro statunitense ha aperto le porte di sabato, giorno festivo, per rilasciare la licenza. Tuttavia, va notato che la Chevron possiede solo una minima parte dei diritti di estrazione del petrolio che gestisce. La maggior parte della produzione e del controllo del petrolio è detenuta dalla società statale venezuelana di petrolio e gas naturale PDVSA. Pertanto, Chevron ha il diritto di vendere ciò che viene estratto in collaborazione con PDVSA e di vendere il petrolio all’acquirente che offre un prezzo commisurato ai prezzi internazionali.

È tutto legato al petrolio. Dal 2017 l’Occidente considera il Venezuela governato da un dittatore. Il Presidente Trump ha imposto dure sanzioni al Paese. Questa classificazione del Venezuela da parte degli Stati Uniti e l’uso da parte di Washington della sua arma preferita dei diritti umani sono improvvisamente svaniti – a causa del bisogno di petrolio. Improvvisamente il “presidente-dissidente ” Juan Guaido , a lungo propagandato dall’Occidente come presidente fantoccio alternativo, non è più riconosciuto come presidente ad interim del Venezuela da quando ha perso la sua posizione di capo del parlamento e a seguito del fallimento della rivoluzione colorata.

