Russland war bei den Kurden erfolglos, aber kein drohender türkischer Angriff in Nordostsyrien

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzung von CHH

Russland bemüht sich intensiv um eine Vermittlung zwischen Damaskus, den SDF-Kurden und der Türkei, um Ankara von einer größeren Militäroperation in Nordsyrien abzuhalten und es zu überzeugen, die Eskalation zu verringern. Trotz der Ankündigung der USA, sich gegen jeden türkischen Angriff zu stellen, konnten die Bemühungen jedoch noch nicht zu einem ausreichenden Kompromiss führen. Die Position der USA war in der Tat eine zaghafte Erklärung, die ihre kurdischen Verbündeten verärgerte und Präsident Recep Tayyip Erdogan sicherlich nicht überzeugte, der seine Karten geschickt in verschiedene innen- und außenpolitische Richtungen ausspielt und noch nicht ganz bereit für die Bodenoperation ist.

Präsident Erdogan versucht mit seinen politischen Manövern, aus den im Juni 2023 anstehenden Präsidentschaftswahlen Kapital zu schlagen, während die Inflationsrate mit 84,4 Prozent (gegenüber 85,5 Prozent im Vormonat) den höchsten Stand seit 24 Jahren erreicht hat. Die türkische Bevölkerung ist sehr unzufrieden mit den steigenden Preisen für das Nötigste und der sich verschlechternden Lebenssituation.

Außerdem sieht Präsident Erdogan es sicher nicht gerne, wenn viele türkische Soldaten vor den Präsidentschaftswahlen in Leichensäcken nach Hause zurückkehren. Denn jede Militäroperation – und sei sie noch so erfolgreich – führt unweigerlich zu Verlusten in der eigenen Armee. Folglich nützen ihm die geografischen Gewinne in seinem bevorstehenden Wahlkampf nicht viel. Darüber hinaus könnten die menschlichen Verluste in der Türkei seine Siegchancen gegenüber seinen Gegnern etwas schwächen, wenn in der Türkei Stimmen laut werden, die eine Reduzierung der Eskalation mit dem Irak und Syrien fordern. Viele türkische Politiker befürworten die Möglichkeit eines Treffens Erdogans mit Präsident Bashar Al-Assad, um die Kriege an den türkischen Grenzen zu beenden und die vertriebenen Syrer (4 Millionen in der Türkei) in ihr Land zurückzuführen, um die wirtschaftliche Belastung zu verringern.

Auf der internationalen Bühne spielt Ankara eine einzigartige strategische Rolle zwischen der Ukraine und Russland, da es das Bindeglied zu den (bisher erfolglosen) Versuchen ist, die Eskalation zu verringern, die Ausfuhr ukrainischen Getreides in die Welt zu ermöglichen und die Spannungen im Schwarzen Meer abzubauen. Die Türkei spielt auch eine Rolle bei der wirtschaftlichen Öffnung Russlands und Irans gegenüber der Welt trotz der westlichen Sanktionen gegen die beiden Länder, wobei Ankara von den westlichen Sanktionen nicht betroffen ist.

Ankara verhindert auch den Zustrom einer großen Zahl von Migranten aus dem Nahen Osten nach Europa. Darüber hinaus hat es im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) das letzte Wort bei der Aufnahme neuer Mitglieder, wenn alle anderen Länder zustimmen. Daher möchte Amerika die Türkei nicht verärgern und erwartet von ihr, dass sie die Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens in der NATO unterstützt. Darüber hinaus hofft Amerika, dass Präsident Erdogan nicht den großen militärischen Knüppel gegen die US-kurdischen Verbündeten in Nordsyrien einsetzt oder zumindest von unverhältnismäßiger militärischer Gewalt absieht.

Washington kündigte an, dass es gegen jede umfassende türkische Militäroperation auf syrischem Gebiet ist und dem Antrag Ankaras auf Einrichtung einer Pufferzone von 32 Kilometern Tiefe entlang der syrischen Grenze auf Kosten der USA und ihrer NATO-Verbündeten nicht zustimmt. Als Präventivmaßnahme haben die im Nordosten Syriens stationierten US-Besatzungstruppen jedoch die routinemäßigen gemeinsamen Patrouillen mit der kurdischen Miliz von 15 auf 4 reduziert, um mögliche Kollateralschäden durch türkische Angriffe zu vermeiden. Seit Beginn der Militäroperation "Claw-Sword" am 20. November letzten Jahres hat Washington mehr als 400 (vierhundert) türkische Angriffe auf Ziele der kurdischen Milizen tatenlos hingenommen. Damit hat sie die Wut ihrer kurdischen Verbündeten geschürt, die sich darüber ärgern, dass Washington sie im Stich gelassen hat oder nicht genug tut, um die ständige türkische Bedrohung und die täglichen Bombardierungen zu stoppen. Schließlich kämpft die Türkei gegen den syrischen Zweig der kurdischen Volksschutzeinheiten, die in Syrien als SDF bekannt sind und immer noch auf der US-amerikanisch-europäisch-türkischen Terroristenliste stehen. Die türkischen Drohnenangriffe zielen nicht nur auf statische kurdische Militärpositionen, sondern auch auf einzelne kurdische Führer sowie auf Öl- und Gasvorkommen und Raffinerien, die als enorme Ressourcen gelten und den syrischen Kurden monatlich Millionen von Dollar einbringen. Der syrische Minister für Öl und Bodenschätze, Bassam Tohme, bestätigte: “Die türkischen Luftangriffe haben schwere Schäden an den Öleinrichtungen verursacht, die Produktion von Erdgas gestoppt, die Kraftwerke von Hasakah lahmgelegt, die Stromnetze getroffen und eine erhebliche Umweltverschmutzung verursacht.” Er betonte, dass “sich die Ölverluste Syriens bisher auf 91,5 Milliarden Dollar“ belaufen. Vor 2011 arbeiteten Royal Dutch Shell, die französische TOTAL, India Oil and Natural Gas Corp, China National Petroleum, Russian Gulfsands Petroleum und Canada Suncor in Syrien, und zwar im Nordosten, wo sich die wichtigsten Öl- und Gasfelder befinden. Canadian Energy, British Petrofac, Russian Gulfsands Petroleum und Tatneft oil and engineering förderten vor 2011 rund 353 000 Barrel pro Tag (200 000 allein in al-Hasaka und Deir-Ezzour). Heute fördert Syrien 89.000 Barrel, und der Iran deckt regelmäßig den fehlenden Energiebedarf des Landes. Viele ausländische Ölgesellschaften zogen sich zu Beginn des Krieges infolge der westlichen Sanktionen gegen Syrien zurück. Diejenigen, die ihre Verträge mit der nationalen syrischen Ölgesellschaft nicht ausgesetzt haben, beschuldigten die kurdischen Kräfte, das Öl zu stehlen und einen Teil davon an Damaskus und Irak-Kurdistan zu verkaufen, um es in die Türkei oder nach Israel zu exportieren. Ein weiterer Teil des Öls wird von der (vom Pentagon genehmigten) US-amerikanischen Delta Crescent Energy gefördert und von den USA für ihre in Syrien und im Irak stationierten Streitkräfte verwendet. Die Öl- und Gaseinnahmen sind einer der Hauptgründe, warum sich die kurdische Milizenführung weigert, die Rückkehr der syrischen Verwaltung in die nördlichen Provinzen zuzulassen. Russland gibt jedoch nicht auf, die Verhandlungslinie zwischen Qamischli und Damaskus aufrechtzuerhalten. Der Befehlshaber der russischen Streitkräfte in Syrien, Generaloberst Alexander Chayko, traf am Montagmorgen auf dem Flughafen von Qamischli ein und führte Gespräche mit den kurdischen SDF (PKK)-Kräften, Mazloum Abdi. Chayko will die Verhandlungen fortsetzen, die Russland vor Jahren begonnen und in den letzten zwei Wochen intensiviert hat, als die türkischen Truppen begannen, die Stellungen der kurdischen Milizen in Syrien zu beschießen. Generaloberst Chayko gelang es nicht, Abdi davon zu überzeugen, sich auf eine gemeinsame Basis zu einigen und sich 32 Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze zurückzuziehen, damit die reguläre syrische Armee in den ausgewiesenen Gebieten stationiert werden kann, wie in Sotschi 2019 vereinbart. Gemäß der Vereinbarung von Sotschi würden die Russen und Türken regelmäßige Patrouillen durchführen, um sicherzustellen, dass keine kurdischen Milizen in dem Gebiet stationiert sind. Mazloum Abdi möchte jedoch, dass sich die syrische Armee auf ihre Rolle als Grenzschutz beschränkt und keine Macht über die Verwaltung der Provinzen und die Energie- und Lebensmitteleinnahmen hat. Die Türkei kündigte an, dass sie mit der symbolischen Präsenz der Streitkräfte aus Damaskus nicht einverstanden sei und dass die Kurdenmiliz das zugelassene Gebiet (32 km) sofort verlassen müsse. Damaskus weiß, dass es unwahrscheinlich ist, dass die SDF Manbij, Tal Rifaat und Ayn al-Arab im nördlichen Umland von Aleppo kampflos an die syrische Regierung oder die türkischen Streitkräfte übergeben werden, selbst wenn dies zur Niederlage der Truppen und zur Kontrolle durch die Türkei führt. Genau das haben die Kurden 2019 im Kanton Afrin getan, als sie sich weigerten, die Provinz an Damaskus zu übergeben, und es vorzogen, sie zu evakuieren, als die türkischen Streitkräfte und ihre syrischen Verbündeten sie überwältigten. Jüngsten Informationen aus Nordsyrien zufolge hat Ankara seine syrischen Verbündeten von den Kräften von “Hay’at Tahrir al-Sham” – die in Kriegen erfahren sind und den türkischen Vormarsch in Nordwestsyrien im Jahr 2019 unterstützt haben – nicht gebeten, sich auf die Bodenoperation vorzubereiten. Dies ist ein konkreter Hinweis darauf, dass der Zeitpunkt der Bodenoperation noch nicht unmittelbar bevorsteht, wie Ankara verkündet, und dass die Türkei noch immer ihre Optionen abwägt, ohne ihre Luftangriffe mit ihren modernen Drohnen einzustellen. Die türkischen Drohnen fügen den kurdischen Milizen schweren Schaden zu, wie sie es in Libyen, der Ukraine, Aserbaidschan und sogar in Syrien bei der Schlacht um Idlib und Umgebung vor zwei Jahren gegen die syrische Armee und ihre Verbündeten getan haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass Präsident Erdogan seine ausländischen Trümpfe hervorragend ausspielt und bisher alle Möglichkeiten zu seinem Vorteil genutzt hat. Der türkische Präsident weiß, dass viele mächtige regionale und internationale Länder seine geopolitische Rolle brauchen, sogar die Supermächte, die sich um die Ukraine streiten, die USA und Russland. Alle beteiligten Hauptakteure würden sich wünschen, dass Ankara die Fäden in der Hand hält. Wenn Erdogan dieses Gleichgewicht aufgibt und sich an einem Krieg im Osten Syriens beteiligt, verliert er seine privilegierte Position. Der türkische Präsident hat es geschafft, seine Rolle auf die Spitze zu treiben und die Nerven der Kurden zu strapazieren. Der Verzicht auf eine mögliche türkische Invasion dürfte jedoch bei den syrischen Kurdenmilizen nicht den gewünschten Erfolg bringen, da sie ihre Feindseligkeit gegenüber der Türkei aufrechterhalten und ihre Kontrolle über die nordöstlichen Provinzen nicht an Damaskus abtreten werden. Die Flexibilität der kurdischen Milizen kann nur erreicht werden, wenn die USA ihre Besatzungstruppen aus Syrien abziehen, eine Entscheidung, für die es keine absehbare Grundlage zu geben scheint, solange Präsident Joe Biden an der Macht ist. Alle Beteiligten sind sich der Realität der jeweiligen Position bewusst. Die Türkei könnte sehr wohl mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden sein und die Besetzung weiterer syrischer Gebiete aufgeben.

