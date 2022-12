A Rússia foi mal sucedida com os Curdos, mas não há ataque turco iminente no nordeste da Síria

Trad. Alan Dantas

A Rússia está se movendo agressivamente com sua mediação entre Damasco, os curdos da Forças Democráticas Sírias (SDF) e a Turquia para impedir Ancara de realizar uma grande operação militar no norte da Síria e convencê-la a reduzir a escalada. Entretanto, todos os esforços ainda não alcançaram um nível de compromisso suficiente, apesar do anúncio dos EUA de que se posiciona contra qualquer ataque turco. A posição dos EUA foi, de fato, uma tímida declaração que enfureceu seus aliados curdos e certamente não convenceu o Presidente Recep Tayyip Erdogan, que está distribuindo suas cartas habilmente em várias direções internas e externas e ainda não está totalmente pronto para a operação terrestre.

Erdogan está investindo suas manobras políticas para capitalizar as eleições presidenciais previstas para o próximo mês de junho de 2023, quando a taxa de inflação deve ter atingido seu nível mais alto em 24 anos, chegando a 84,4% (abaixo dos 85,5% do mês passado). A população turca está enormemente descontente com o aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade e com a deterioração da situação de vida.

Além disso, o Presidente Erdogan inevitavelmente não gostaria de ver muitos soldados turcos voltando para casa em sacos como cadáveres antes das eleições presidenciais. De fato, qualquer operação militar – não importa o sucesso – causará inevitavelmente baixas no próprio exército. Consequentemente, os ganhos geográficos não servem muito em sua próxima batalha eleitoral. Além disso, as perdas humanas turcas podem de certa forma enfraquecer suas chances de vencer contra seus oponentes quando as vozes turcas se erguem na necessidade de reduzir a escalada com o Iraque e a Síria. Muitos políticos turcos encorajam a possibilidade de Erdogan se encontrar com o Presidente Bashar Al-Assad para acabar com as guerras nas fronteiras turcas e devolver os sírios deslocados (4 milhões na Turquia) a seu país para reduzir a carga econômica.

Na arena internacional, Ancara desempenha um papel estratégico único entre a Ucrânia e a Rússia, pois é o elo com as tentativas de acolhimento (sem sucesso até agora) para reduzir a escalada, permitir a exportação de grãos ucranianos para o mundo, e remover a tensão no Mar Negro. A Turquia também tem um papel na abertura econômica russa e iraniana ao mundo, apesar das sanções ocidentais contra os dois países, com Ancara permanecendo inalterada pelas sanções ocidentais.

Ancara também impede o fluxo de grandes números de imigrantes do Oriente Médio para a Europa. Além disso, sob sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN – tem a última palavra ao aceitar novos membros se todos os outros países estiverem de acordo. Portanto, os EUA não querem irritar a Turquia e espera que ajudem a Finlândia e a Suécia a aderir à OTAN. Além disso, os Estados Unidos esperam que o Presidente Erdogan não use o grande porrete militar contra os aliados EUA/Curdos no norte da Síria ou pelo menos se abstenha de usar força militar desproporcional.

Washington anunciou que é contra qualquer operação militar turca abrangente dentro do território sírio e não concorda com o pedido de Ancara de estabelecer uma zona tampão de 32 quilômetros de profundidade ao longo da fronteira síria, às custas dos EUA e seus aliados da OTAN. Entretanto, como medida preventiva, as forças de ocupação dos EUA destacadas no nordeste da Síria reduziram de 15 para 4 as patrulhas conjuntas de rotina com a milícia curda para evitar possíveis danos colaterais por ataques turcos. Até agora, Washington fez vista grossa aos mais de 400 (quatrocentos) ataques turcos contra alvos das milícias curdas desde o início de sua operação militar, "Claw-Sword", no dia 20 do mês passado de novembro. Consequentemente, ela alimentou a raiva de seus aliados curdos, que se ressentem do fato de Washington os ter abandonado ou não estar fazendo o suficiente para deter a contínua ameaça turca e os bombardeios diários. Afinal, a Turquia está lutando contra a filial síria das Unidades de Proteção do Povo Curdo, conhecida na Síria como SDF, que ainda está na lista de terroristas de EUA-UE-Turquia. Os ataques com drones turcos não visam apenas posições militares curdas estáticas, mas também líderes curdos individuais, assim como recursos de petróleo e gás e refino, considerados enormes e que geram milhões de dólares por mês para os curdos sírios. O ministro sírio de Petróleo e Recursos Minerais, Bassam Tohme, confirmou: “os ataques aéreos turcos causaram graves danos às instalações petrolíferas, interromperam a produção de gás doméstico, paralisaram as centrais elétricas de Hasakah, atingiram as redes elétricas e causaram uma poluição ambiental significativa”. Ele enfatizou que “as perdas de petróleo da Síria foram de 91,5 bilhões de dólares até o momento”. Antes de 2011, a Royal Dutch Shell, a francesa TOTAL, a India Oil and Natural Gas Corp, a China National Petroleum, a Russian Gulfsands Petroleum e a Canada Suncor trabalharam na Síria, no nordeste onde estão localizados os principais campos de petróleo e gás. A Canadian Energy, a British Petrofac, a Russian Gulfsands Petroleum e a Tatneft Oil and Engineering extraíram cerca de 353 mil barris por dia (200.000 só em al-Hasaka e Deir-Ezzour) antes de 2011. Hoje, a Síria produz 89.000 barris, e o Irã supre regularmente o déficit de sua necessidade doméstica de energia. Muitas empresas petrolíferas estrangeiras se retiraram no início da guerra, após as sanções ocidentais contra a Síria. Aqueles que não suspenderam seu contrato com a companhia petrolífera nacional síria acusaram as forças curdas de roubar o petróleo e vender parte dele a Damasco e ao Curdistão iraquiano para exportar para a Turquia ou Israel. Outra parte do petróleo é extraída pela Delta Crescent dos EUA (aprovada pelo Pentágono) e levada pelos EUA para suas forças destacadas na Síria e no Iraque. As receitas de petróleo e gás são uma das principais razões pelas quais a liderança da milícia curda se recusa a permitir o retorno do controle da administração síria para as províncias do norte. Mas a Rússia não está desistindo de manter a linha de negociação entre Qamishli e Damasco. O comandante das forças russas na Síria, Coronel General Alexander Chayko, chegou na segunda-feira de manhã ao aeroporto de Qamishli e manteve conversações com as forças curdas SDF (PKK), de Mazloum Abdi. Chayko pretende dar seguimento às negociações que a Rússia iniciou há anos e se intensificou nas duas últimas semanas, quando as tropas turcas começaram a golpear as posições das milícias curdas na Síria. O Coronel General Chayko não conseguiu convencer Abdi a alcançar um terreno comum e a retirar 32 km das fronteiras turco-sírias para permitir que o exército sírio regular se posicionasse nas áreas designadas, conforme acordado em Sochi em 2019. Sob o acordo de Sochi, Rússia e Turquia realizariam patrulhas regulares para garantir que nenhuma milícia curda fosse destacada para a área. Mas Mazloum Abdi quer que o exército sírio limite seu papel como guardas de fronteira sem poder sobre a administração das províncias e as receitas de energia e alimentos. A Turquia anunciou que não concordava com a presença simbólica das forças de Damasco e que a milícia curda deveria deixar a área aprovada (32 km) imediatamente. Damasco entende que é improvável que a SDF entregue Manbij, Tal Rifaat e Ayn al-Arab na zona rural do norte de Aleppo ao governo sírio ou às forças turcas sem luta, mesmo que isso leve à derrota das tropas e ao controle da Turquia sobre elas. Foi exatamente isso que os curdos fizeram no cantão de Afrin em 2019 quando se recusaram a entregar a província a Damasco e preferiram evacuá-la quando as forças turcas e seus aliados sírios dominaram. Segundo as últimas informações do norte da Síria, Ancara não pediu a seus aliados sírios das forças de “Hay’at Tahrir al-Sham” – experientes em guerras e que apoiaram o avanço turco no noroeste da Síria em 2019 – que se preparassem para a operação terrestre. Isto é uma indicação tangível de que o momento da operação terrestre ainda não é iminente como Ancara está propagandeando e que a Turquia ainda está considerando suas opções sem interromper seu ataque aéreo com seus drones avançados. Os drones turcos estão infligindo graves danos à milícia curda, como fizeram na Líbia, Ucrânia, Azerbaijão e até mesmo na Síria, na batalha de Idlib e arredores há dois anos contra o exército sírio e seus aliados. Não há dúvida de que o Presidente Erdogan tem se destacado no uso de suas cartas vencedoras estrangeiras e tem explorado todas as possibilidades em seu benefício até agora. O presidente turco sabe que muitos países regionais e internacionais poderosos precisam de seu papel geopolítico, mesmo as superpotências em guerra contra a Ucrânia, os EUA e a Rússia. Todos os principais atores envolvidos gostariam de ver Ancara segurando o bastão do meio. Consequentemente, abandonar este equilíbrio e entrar em uma guerra no leste da Síria privará Erdogan de uma posição privilegiada. O presidente turco conseguiu levar seu papel ao limite e está brincando com os nervos dos curdos. Entretanto, não se espera que a renúncia à possibilidade de uma invasão turca produza o resultado desejado pela milícia curda síria, que mantém sua hostilidade à Turquia e não abrirá mão de seu controle das províncias do nordeste para Damasco. A flexibilidade da milícia curda só pode ser obtida quando os EUA retirarem suas forças de ocupação da Síria, uma decisão que parece não ter um terreno sólido previsível enquanto o Presidente Joe Biden estiver no poder. Todos os jogadores estão cientes da realidade da posição de cada lado envolvido. A Turquia pode muito bem estar satisfeita com os resultados até agora e desistir de ocupar outros territórios sírios.

