Scritto da – Elijah J. Magnier:

I leader europei stanno inviando messaggi contrastanti alla Russia per fermare la guerra, accennando alla possibilità di ripristinare le relazioni commerciali ed economiche e di revocare le sanzioni dopo la fine della guerra per suggerire che le relazioni potrebbero tornare alla normalità. Il presidente russo Vladimir Putin accetterà l’invito europeo a muoversi verso negoziati diplomatici per trovare una via d’uscita dalla guerra ucraina tra la Russia e la NATO guidata dagli Stati Uniti e ricadrà nella trappola dell’Occidente? L’appello dei leader dell’UE viene presentato proprio quando si profila una significativa crisi energetica per l’inverno del 2023, esaurendo le armi e rivelando differenze sostanziali tra i membri dell’Unione Europea di fronte alla crescente inflazione.

Al termine del vertice del G20 a Bali, in Indonesia, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che “i negoziati devono essere riaperti con la Russia e che molto probabilmente faremo progressi e ci sarà un maggiore consenso”. Macron ha confermato di aver “discusso la questione dell’Ucraina e del ritorno della Russia al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Germania, il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice”.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che “la cooperazione economica tra Germania e Russia potrebbe essere nuovamente possibile se il Cremlino porrà fine alla sua guerra in Ucraina”. Tuttavia, Scholz aveva detto in precedenti discorsi che “l’Occidente non toglierà le sanzioni imposte alla Russia in risposta alla sua invasione dell’Ucraina finché Mosca non ritirerà le sue forze dall’Ucraina e non raggiungerà un accordo di pace con Kiev”.

“In questo momento, le relazioni tra noi e la Russia sono ridotte, ridotte, ridotte”, ha detto Scholz al Comitato tedesco per le relazioni economiche nell’Europa orientale, riferendosi alle sanzioni occidentali contro la Russia che hanno ridotto il commercio e gli investimenti bilaterali. Inoltre, in un incontro con il presidente cinese, il cancelliere tedesco ha esortato Pechino a “esercitare la sua influenza sulla Russia” per fermare la guerra.

Senza dubbio, l’Europa è la più debole nella guerra per procura tra Stati Uniti e Russia. Washington sta approfittando della mancanza di consenso tra gli europei dell’Est e dell’Ovest. Alcuni non sono disposti a seguire Bruxelles e la politica di ostilità degli Stati Uniti verso la Russia a causa dell’importanza delle risorse naturali per la loro popolazione, che costituiscono anche la spina dorsale dell’industria occidentale. Inoltre, la Russia, geograficamente la più vicina all’Europa, ha combattuto il nazismo nella Seconda guerra mondiale spalla a spalla e ha stabilito linee commerciali con il vecchio continente. Tuttavia, l’approccio anglosassone e il radicamento della mentalità coloniale tra alcuni leader europei li posiziona nel cortile degli Stati Uniti, nonostante lo svantaggio della conseguente perdita economica.

Sebbene Francia e Germania parlino della possibilità di pace e di fermare la guerra per avviare i negoziati, sono i primi a fornire sostegno militare all’Ucraina. Entrambi i leader sono impegnati a rafforzare la NATO nell’Europa orientale e sono coinvolti in commissioni speciali per indagare sui crimini di guerra in Ucraina, chiedendo persino la creazione di un tribunale speciale per ritenere la Russia responsabile.

Pertanto, la posizione incrollabile degli Stati Uniti sulla necessità di continuare la guerra è dominante rispetto a qualsiasi desiderio del continente europeo. Washington determina la strategia, la dirige e la attua con i suoi alleati occidentali. Scholtz e Macron si scambiano i ruoli e rassicurano la Russia di essere pronti a un dialogo serio. Il presidente francese si è spinto oltre dichiarando “la necessità di fornire garanzie di sicurezza alla Russia”, che era la principale richiesta di Mosca prima dell’inizio della guerra nel febbraio scorso.

