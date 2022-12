Kohavi prépare son avenir politique en feignant une victoire contre le Hezbollah

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Le chef d’état-major israélien, le major général Aviv Kohavi (qui quittera ses fonctions dans quelques jours), a affirmé être « responsable d’une frappe aérienne qui a pris pour cible un camion faisant partie d’un convoi de 25 véhicules transportant des armes iraniennes destinées au Liban qui traversait la frontière irako-syrienne ». Kohavi a déclaré que l’attaque visait à « perturber un plan iranien de transporter des centaines de missiles vers la Syrie et le Liban » en novembre dernier. Quel est son but en révélant des renseignements de sécurité de ce calibre censés être secrets, contrevenant ainsi à la nécessité d’éviter de fournir des preuves compromettant ses agents?

En octobre dernier, le cabinet israélien a nommé le major général Herzi Halevi comme 23e chef d’état-major de l’armée israélienne, qui entrera en fonctions dans quelques semaines, le 17 janvier. Selon une source au fait du déroulement des opérations à la frontière irako-syrienne, « Kohavi présente son autobiographie pour préparer son avenir politique avant de quitter ses fonctions. C’est une habitude dans l’establishment politique, qui est considéré comme une armée disposant d’un gouvernement, comme l’ont démontré Ariel Sharon, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi, Moshe Ya’alon, Ehud Barak, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan et d’autres ».

« La déclaration de Kohavi fait étalage d’un héroïsme imaginaire qu’il a manifesté avant sa retraite et qui est fondé sur des informations fausses et trompeuses. Israël et les USA savent que le Hezbollah n’a plus besoin de transporter des missiles et d’autres armes de l’Iran, même les plus avancés, car toutes les matières premières et les matériaux de fabrication – y compris l’acier et les puces électroniques – sont disponibles sur le marché libanais. Ce qui est importé d’Iran, ce sont

