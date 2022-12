Kohavi bereitet seine politische Zukunft mit einem vermeintlichen Sieg über die Hisbollah vor

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Der israelische Generalstabschef Generalmajor Aviv Kohavi – dem nur noch wenige Tage bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt bleiben – behauptete, er sei “für einen Luftangriff verantwortlich, der einen Lastwagen aus einem Konvoi von 25 Lastwagen traf, welche iranische Waffen über die irakisch-syrische Grenze in Richtung Libanon transportierten”. Kohavi sagte, der Angriff habe darauf abgezielt, “einen iranischen Plan zu stören, Hunderte von Raketen nach Syrien und in den Libanon zu transportieren”, und zwar im vergangenen November. Was bezweckt er mit der Offenlegung nachrichtendienstlicher Informationen dieses Umfangs, die angeblich geheim und vertraulich sind und die die Notwendigkeit umgehen, Beweise zu liefern, die seine Agenten kompromittieren?

Im vergangenen Oktober ernannte das israelische Kabinett Generalmajor Herzi Halevi zum 23. Generalstabschef der israelischen Armee, der sein Amt in wenigen Wochen, am 17. Januar, antreten wird. Eine Quelle, die mit dem Ablauf der Operationen an der irakisch-syrischen Grenze vertraut ist, sagte: “Kohavi legt seine Autobiographie vor, um den Weg für seine politische Zukunft zu ebnen, bevor er seine Funktion aufgibt. Das ist üblich im politischen Establishment, das als eine Armee mit einer Regierung betrachtet wird, wie Ariel Sharon, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi, Moshe Ya’alon, Ehud Barak, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan und andere. “

“Kohavis Aussage kommt einem imaginären Heldentum nahe, das er vor seiner Pensionierung zur Schau stellt und das auf falschen und irreführenden Informationen beruht. Israel und den USA ist bekannt, dass die Hisbollah keine Raketen und andere Waffen mehr aus dem Iran zu transferieren braucht, auch nicht die fortschrittlichsten, da alle Herstellungs- und Rohmaterialien – einschließlich Stahl und Elektronikchips – auf dem libanesischen Markt verfügbar sind. Was aus dem Iran importiert wird,

