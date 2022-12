Der Krieg zwischen den USA und Russland beschränkt sich nicht auf die militärische Dominanz, sondern auch auf die Ent-dollarisierung.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Translated by CHH

Es besteht kein Zweifel daran, dass der laufende Krieg in der Ukraine explizit zu einer offenen Schlacht zwischen Russland und den USA geworden ist, in der Washington seine finanziellen, politischen und militärischen Möglichkeiten – und die seiner Verbündeten – ausnutzt. Diese kostspieligen und umfangreichen militärischen und wirtschaftlichen Anstrengungen zielen darauf ab, Moskau zu konfrontieren, zu schwächen und schließlich zu besiegen. Bei der Konfrontation geht es jedoch nicht nur um die russische Herausforderung der US-Vorherrschaft, die den an Russland angrenzenden europäischen Staaten verbietet, weitere Geschäfts- und Handelsbeziehungen zu knüpfen (auch solche, die bereits gut mit Moskau etabliert sind). Die USA wollen eindeutig verhindern, dass Russland (und China) die US-Wirtschaft schwächen, indem sie die Vorherrschaft des Dollars auf den internationalen Weltmärkten aufweichen. In der Tat bekämpfen die USA den Versuch finanzstarker und ressourcenreicher Länder, nach Alternativen und soliden Bündnissen mit anderen Nationen zu suchen, um die monetäre Hegemonie der USA zu beseitigen. Dies würde die Wirkung jeglicher “unilateraler” US-Sanktionen schwächen, die die Regierung in Washington gegen Länder verhängt, die sich ihrer Vorherrschaft nicht unterwerfen wollen.

Wird Russland zusammen mit Ländern wie China, Indien, Pakistan und Iran das Ziel erreichen, die Soft Power der USA zu destabilisieren und zu überleben, indem es eine Alternative zum US-Dollar findet?

Die schnelle Antwort auf die obige Frage lautet, dass es noch keine solide Alternative gibt, die mit dem Dollar konkurrieren könnte, obwohl es den europäischen Euro, den chinesischen Yuan und den russischen Rubel gibt, die seit dem Ersten Weltkrieg einen leichten Vorteil gegenüber dem US-Dollar haben, der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1944 fest verankert war und immer noch ist. Er hat das Pfund Sterling abgelöst, das an Wert verlor, nachdem England den größten Teil seiner Goldreserven für die Kriegsanstrengungen gegen die Nazis ausgegeben hatte. Im Jahr 1971 gaben die USA ihre Goldreserven auf, um ihre Währung als “Weltwährung” für den Handels- und Finanzaustausch zu betrachten.

Seitdem sind die Schulden der USA überproportional gewachsen. Dennoch werden diese finanziellen Verpflichtungen der USA niemals zurückgezahlt werden, da die Schulden aus ihrer eigentlichen Währung bestehen, die jederzeit und in Hülle und Fülle gedruckt werden kann. Dies gilt nicht für andere Länder, die ihre Schulden in Dollar begleichen und sich der US-Politik unterwerfen müssen, da sie sonst mit Sanktionen und dem Rückzug des Dollars aus dem Verkehr rechnen müssen, was eine starke Abwertung der Landeswährung zur Folge hat. Genau das ist mit vielen Ländern geschehen: Venezuela, Iran und Libanon, um nur einige zu nennen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...