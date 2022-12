Enjeux de la guerre entre les USA et la Russie : domination militaire et dédolarrisation

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Il ne fait aucun doute que la guerre actuelle en Ukraine est devenue explicitement une bataille ouverte entre la Russie et les USA, où Washington exploite ses capacités financières, politiques et militaires – et celles de ses alliés. Ces efforts militaires et économiques coûteux et substantiels visent à confronter, affaiblir et finalement vaincre Moscou. Mais cette confrontation ne concerne pas exclusivement la remise en cause, par la Russie, de la domination américaine, qui interdit aux nations européennes limitrophes de la Russie d’établir de nouveaux liens commerciaux et d’affaires (même ceux déjà bien établis avec Moscou). Il est clair que les USA entendent empêcher la Russie (et la Chine) d’épuiser l’économie américaine en affaiblissant la domination du dollar sur les marchés mondiaux internationaux. En effet, les USA luttent contre les tentatives de pays financièrement puissants et ingénieux à la recherche de solutions de rechange et d’alliances solides avec d’autres nations pour mettre un terme à l’hégémonie américaine sur le plan monétaire. Cela aurait pour résultat d’atténuer l’effet de toutes les sanctions américaines « unilatérales » que l’administration de Washington adopte contre les pays qui refusent de se soumettre à sa domination.

La Russie, ainsi que des pays comme la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Iran, parviendront-ils à atteindre cet objectif de déstabilisation du soft power américain et à survivre en trouvant une alternative au dollar américain?

La réponse rapide à la question ci-dessus est qu’il n’existe pas encore d’alternative solide pour concurrencer le dollar, malgré l’existence de l’euro européen, du yuan chinois et du rouble russe, qui possède un léger avantage sur le dollar américain dont il bénéficie depuis la Première Guerre mondiale. Le dollar était, et est toujours, fermement ancré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Il a remplacé la livre sterling, qui s’est étiolée après que l’Angleterre eut dépensé la plupart de ses réserves d’or pour l’effort de guerre antinazi. En 1971, les USA ont renoncé à leurs réserves d’or afin de faire de leur dollar la « monnaie du monde » pour les échanges commerciaux et financiers.

Depuis lors, la dette américaine augmente de manière disproportionnée. Néanmoins, ces obligations financières américaines ne seront jamais remboursées, car la dette repose sur leur monnaie réelle, qui peut être imprimée à tout moment et en abondance. Cette situation ne s’applique cependant pas aux autres pays, qui doivent payer leur dette en dollars et se soumettre à la politique américaine sous peine de sanctions et du retrait du dollar américain de la circulation, ce qui se traduit par une forte dévaluation de la monnaie locale. C’est précisément ce qui est arrivé à de nombreux pays comme le Venezuela, l’Iran et le Liban, pour n’en citer que quelques-uns.

