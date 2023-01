Putin tende la mano a Erdogan, ma Assad non è convinto. L’Iran viene spinto fuori?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

I ministri della Difesa di Russia Sergei Shoigu, Turchia Hulusi Akar e Siria Ali Muhammad Abbas si sono incontrati a Mosca nell’ultima settimana del 2022 per promuovere ulteriormente la riconciliazione turco-siriana e stabilire uno stato di non guerra tra gli alleati di Mosca. Si è trattato del primo incontro ufficiale ad alto livello dal 2011, anche se l’anno scorso i ministri degli Esteri di Turchia e Siria si erano incontrati a Belgrado in modo non ufficiale e per breve tempo. Tuttavia, i rappresentanti dei servizi di intelligence si sono incontrati in diverse occasioni in Russia, Siria e Turchia. Il principale assente alla riunione ministeriale di difesa è stato l’Iran, uno dei garanti dell’Accordo di Astana e il principale partner siro-russo nel Levante. Si è trattato di un tentativo di estromettere l’Iran dall’influenza geopolitica e qual è la posizione del Presidente Bashar al-Assad su questo riavvicinamento?

Il Presidente Vladimir Putin considera il Presidente Recep Tayyip Erdogan uno dei suoi partner geopolitici più critici in questa fase vitale della guerra russo-occidentale sul territorio dell’Ucraina. La Turchia svolge un ruolo cruciale tra il Medio Oriente e l’Europa. È il maggior contributore delle forze NATO a guida statunitense attualmente impegnate in questa guerra per procura contro la Russia. Inoltre, Ankara ha supervisionato e mediato un’intesa russo-ucraina per esportare milioni di tonnellate di grano ucraino verso le nazioni (principalmente ricche e sviluppate).

Inoltre, la Russia fornisce gas alla Turchia attraverso il gasdotto Turk Stream. Ankara e Mosca hanno recentemente concordato di creare un hub per stoccare il gas russo in eccesso in Turchia, consentendo ai Paesi europei di acquistare il gas di cui hanno bisogno. L’idea è nata dal sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 (senza responsabilità russa) e dall’imposizione di sanzioni occidentali sulle esportazioni energetiche della Russia. La Russia concede alla Turchia una posizione privilegiata, offrendo un modo diplomatico alle nazioni europee per evitare l’imbarazzo in cui sono state messe quando hanno imposto un tetto ai prezzi del tanto necessario petrolio e gas russo. Inoltre, consentirà il flusso di valuta estera verso la Russia, di cui ha bisogno per finanziare la guerra in Ucraina senza ricorrere alle sue riserve e per mantenere una solida stabilità nell’economia russa. È una situazione vantaggiosa sia per la Russia che per la Turchia.

Le forze e le basi turche sono già operative e lo sono da anni in Siria, occupando parti delle città nord-occidentali in varie zone di confine, la regione di Idlib e le sue campagne. Di conseguenza, la presenza turca in un teatro operativo congiunto con i consiglieri militari statunitensi, russi, siriani e iraniani, anche in un’area relativamente piccola e lungo il confine turco-siriano, impone Erdogan come un attore significativo nel Levante.

