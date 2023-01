A guerra entre o Mossad israelense e o serviço de inteligência do Hezbollah 1/3

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

A “guerra de cérebros” ou a “guerra de inteligência” entre o Mossad israelense e o ramo “Anti-Terrorismo e Espionagem” do Hezbollah libanês nunca parou, independentemente dos desenvolvimentos políticos no Oriente Médio. Se as possibilidades de guerra estão longe ou bem próximas, ou o número de colaboradores e agentes aumenta ou diminui, ambos os serviços de inteligência são incansáveis em sua atividade um contra o outro. Algumas dessas atividades foram muito bem sucedidas, e outras foram menos marcantes. Entretanto, após cada caso de espionagem bem-sucedido, ambos os lados começam do zero para reconstruir o segredo e apertar as contramedidas para reduzir os danos.

Israel precisa atualizar continuamente seu banco de objetivos e ter acesso às capacidades de seu inimigo (Hezbollah) e à localização de depósitos militares. Israel está se esforçando para frustrar os planos do Hezbollah de se infiltrar na sociedade israelense ou em sua organização militar, atingir a estrutura militar de alto nível e assassinar seus líderes seniores. O Hezbollah também está empenhado em construir relacionamentos com agentes israelenses, encontrar uma rede de aliados palestinos que possa prejudicar Israel, ou conhecer os movimentos dos líderes israelenses e atualizar as informações dos líderes militares sempre que houver qualquer mudança na estrutura ou nos objetivos. O Hezbollah também está procurando diligentemente dentro da rede da organização e líderes que têm acesso a informações sensíveis para criar “caixas” independentes para suas filiais e para acompanhar de perto qualquer mudança de comportamento ou patrimônio de seus oficiais.

Quais são os êxitos mais proeminentes da espionagem neste conflito contínuo entre os dois serviços de inteligência que não revelam suas atividades a não ser para cumprir um objetivo político?

Os espiões coletam as informações secretas do adversário ou inimigo através de inúmeros canais, principalmente através da Internet como meio seguro de comunicação e comunicação social como fonte de informação e canal de recrutamento. Entretanto, a informação eletrônica ou a mídia social nunca foram uma ferramenta ideal única de espionagem para coletar informações como um substituto para o elemento humano que pode fisicamente acessar informações sensíveis onde os sinais eletrônicos são proibidos. Com a mais recente tecnologia, mesmo sistemas de comunicação em circuito fechado ou computadores desconectados da Internet podem ser acessados. Os serviços de inteligência encontraram uma forma de plantar vírus em sistemas fechados fisicamente. Ainda assim, a intervenção humana física é sempre necessária para recuperar os dados coletados e alterar a memória implantada, a menos que vírus destrutivos sejam ocultos para obliterar o sistema. Os serviços de inteligência estrangeiros têm usado este último em muitas ocasiões, particularmente contra os reatores nucleares do Irã e outras infra-estruturas, para criar danos significativos ou para atrasar um programa secreto.

No caso do Hezbollah, foram adotadas precauções especiais para impedir o acesso de dispositivos eletrônicos ou telefones celulares a unidades sensíveis. Entretanto, essas precauções nem sempre são respeitadas, oferecendo ao inimigo uma oportunidade de ouro para localizar unidades e coleções específicas. A Turquia usou a interceptação dos telefones celulares dos militantes do Hezbollah na batalha de Idlib, matando dezenas de membros do Hezbollah que descansavam fora da zona de batalha. O mesmo aconteceu durante a guerra EUA-Rússia na Ucrânia, onde o Ministério da

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...