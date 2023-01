Der Krieg zwischen dem israelischen Mossad und dem Geheimdienst der Hisbollah: Die C.I.A 3/3

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Wenn sich ein Agent beim Mossad oder bei der CIA bewirbt, wird er von seinem Betreuer oder Sachbearbeiter um routinemäßige und zuvor gesammelte Informationen aus verschiedenen Quellen gebeten, um die Richtigkeit seiner Informationen und seine Fähigkeit, Zugang zu dem Wissen zu erhalten, nach dem die Geheimdienste suchen, sicherzustellen. In einem späteren, fortgeschrittenen Stadium, wenn der Zugang des Agenten zu Informationen bestätigt ist, unterziehen die Nachrichtendienste ihn einem Lügendetektortest, der – wie erwiesen – mit entsprechender Ausbildung umgangen und getäuscht werden kann. Verschiedene Nachrichtendienste haben im Laufe der Zeit Daten über die Hisbollah gesammelt. Diese Informationen müssen jedoch ständig aktualisiert werden, da sich die Waffen weiterentwickeln und ein Agent mit Zugang zu einer sensiblen Einheit oder zu Informationen verhaftet oder entdeckt wird. Israel hat viele Hisbollah-Konvois in Syrien auf ihrem Weg in den Libanon jedes Mal bombardiert, wenn Tel Aviv von der Ankunft neuer Waffen erfuhr. Dies hat den Iran und die “Achse des Widerstands” dazu gebracht, ihre Waffen mit Hilfe iranischer Technologie vor Ort herzustellen. Israel will die Standorte dieser Waffenlager in Erfahrung bringen, um seine Datenbank zu bereichern und sie am Tag der geplanten Schlacht zu zerstören.

Darüber hinaus versuchen der Mossad und andere westliche und arabische Geheimdienste, die über ihre Freunde, Verbündeten und Rekruten im Libanon aktiv sind, ständig, den Aufenthaltsort des Generalsekretärs der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, herauszufinden. Ziel ist es, ihn zu entführen oder zu töten, da er das Rückgrat der “Achse des Widerstands” und ein Experte in psychologischer Kriegsführung ist. Israel hat versucht – und wird dies auch weiterhin tun – den Aufenthaltsort von Sayyed Nasrallah ausfindig zu machen. Vor kurzem hat es einen Agenten rekrutiert, der in seine Falle getappt ist und im Bereich der elektronischen Information tätig war, um den Sendeort aufzuspüren, von dem aus der Hisbollah-Führer sendet, wenn er live im Fernsehen auftritt.Dies deutet darauf hin, dass es dem Mossad und seinen Verbündeten in den Geheimdiensten nicht gelungen ist, den Aufenthaltsort von Sayyid Nasrallah zu ermitteln, um ihn zu ermorden. Andererseits zeigt es auch, wie fortschrittlich die Hisbollah in ihren technologischen Fähigkeiten ist, um elektronische Durchbrüche durch die hochentwickelten Fähigkeiten der Geheimdienste zu verhindern. Die Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten gegen die Hisbollah ist nicht überraschend, da sie auf der Terroristenliste steht. Außerdem liegt es im Interesse vieler Nationen, die “Achse des Widerstands” zu besiegen und dem Iran einen moralischen Schlag zu versetzen. Einer der Hauptgründe für den Krieg in Syrien war es, die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Hisbollah zu brechen, wobei viele westliche und arabische Staaten mit demselben Ziel

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...