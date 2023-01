Die Ukraine tritt in die Fußstapfen Koreas: In der Zukunft wird es weder Frieden noch Krieg geben.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

In den ersten Wochen ist es Russland nicht gelungen, den Krieg zu beenden. Auch den USA gelang es nicht, den Kreml zu besiegen und die russische Wirtschaft in den ersten Wochen oder Monaten lahmzulegen. Beide Seiten konnten ihre ursprünglichen Ziele nicht erreichen. Daher reduzierten die Russen ihr ursprüngliches Ziel auf ein vernünftigeres und erreichbareres Ziel. Gleichzeitig beschlossen die von den USA angeführten NATO-Staaten, sich mit einer neuen Art der Kriegsführung voll in den Kampf gegen Russland einzubringen, indem sie die ukrainische Armee als Bodentruppe einsetzten und die gesamte militärische Planung, die Angriffe und die logistische Versorgung übernahmen. Außerdem liefern sie der Ukraine nach und nach moderne Waffen, von HIMARS/M270 bis hin zu Patriot-Raketen und weiteren westlichen Panzern, die bald in Kiew eintreffen werden. Ziel ist es, das Engagement der NATO zu bekräftigen, den Krieg so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist die Ukraine bereit, den Kampf fortzusetzen und die erneuerte Diplomatie zu ignorieren, da sie weiß, dass sie Russland nicht auf dem Schlachtfeld besiegen kann und sich bewusst ist, dass sie einen Stellvertreterkrieg führt. In der Zwischenzeit hat der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Reznikow klar und deutlich erklärt, dass “sein Land der Mission der NATO zur Beseitigung der russischen Bedrohung verpflichtet ist” und dass “es seine Soldaten und nicht das NATO-Personal sind, die ihr Blut für dieses Ziel opfern”. Ist ein Ende des Krieges in Europa absehbar oder wird er weiter eskalieren?

Im Juli 1950 brach der Koreakrieg zwischen Nord- und Südkorea aus, woraufhin die USA direkt in den Krieg eingriffen und General Douglas MacArthur an der Spitze seiner Soldaten in die Schlacht schickten. Der Krieg zwischen den beiden Koreas dauerte drei Jahre. Keine der beiden Seiten konnte ihre Ziele erreichen. Nordkorea gelang es nicht, den Süden zum Kommunismus zu bekehren, und den USA gelang es nicht, Nordkorea vom Kommunismus zu befreien. Es wurde kein Friedensvertrag unterzeichnet, und die beiden Seiten betrachteten sich weiterhin als im Krieg befindlich. Dieser Krieg forderte schreckliche Opfer: Zweieinhalb Millionen Koreaner und Chinesen wurden getötet, darunter 36 568 US-Soldaten und 103 284 Verwundete. Die Ausgaben der USA für den Koreakrieg werden (in Dollar 2019) auf 390 Milliarden Dollar geschätzt.

In den 18 Jahren des Vietnamkriegs haben die USA etwa 844 Milliarden Dollar (in Dollar 2019) ausgegeben und 58.000 Soldaten verloren. Der 20-jährige Krieg in Afghanistan kostete Washington 910 Milliarden Dollar und kostete 2.300 Soldaten. Die US-Invasion im Irak im Jahr 2003, die acht Jahre dauerte, kostete die USA mehr als eine Billion Dollar und führte zum Tod von 4.400 Soldaten.

Folglich sind die heutigen Ausgaben der USA für den Krieg in der Ukraine – etwa 50-60 Milliarden Dollar – im Vergleich zu den Ausgaben für frühere US-Kriege gering. Noch wichtiger ist, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine nicht das Leben amerikanischer Soldaten kostet, auch wenn diese direkt dem US-Zentralkommando in Deutschland unterstellt sind und den Krieg von der US-Kommandozentrale aus leiten. Wie der ukrainische Verteidigungsminister bestätigte, werden nur Ukrainer (ungeachtet der Söldner verschiedener Nationalitäten) getötet, um das Ziel der NATO zu verwirklichen.

