L’Ukraine dans le sillage de la Corée : pas de paix ni de guerre à l’horizon

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

La Russie n’a pas réussi à mettre fin à la guerre en quelques semaines. Les USA n’ont pas non plus réussi à vaincre le Kremlin et à paralyser l’économie russe après quelques semaines ou quelques mois. Les deux parties n’ont donc pas réussi à atteindre leurs objectifs initiaux. En conséquence, les Russes ont réduit leur objectif initial à un objectif plus raisonnable et réalisable. En outre, les pays de l’OTAN dirigés par les USA ont décidé de s’engager pleinement dans la lutte contre la Russie en adoptant un nouveau style de guerre, en utilisant l’armée ukrainienne comme force terrestre tout en se chargeant de la planification militaire, des attaques et de l’approvisionnement logistique. Ils ont également fourni progressivement à l’Ukraine des armes de pointe, des HIMARS/M270 aux missiles Patriot, et davantage de chars occidentaux, qui arriveront bientôt à Kiev. L’objectif est de confirmer l’engagement de l’OTAN à maintenir la guerre aussi longtemps que possible. Pour sa part, l’Ukraine est prête à continuer à se battre et à ignorer la reprise de la diplomatie, tout en sachant qu’elle ne sera pas en mesure de vaincre la Russie sur le champ de bataille et qu’elle mène une guerre par procuration. En effet, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a clairement déclaré que « son pays est engagé dans la mission de l’OTAN visant à éliminer la menace russe » et que « ce sont nos soldats, et non le personnel de l’OTAN, qui sacrifient leur sang pour cet objectif ». Y a-t-il un horizon pour mettre fin à la guerre en Europe ou celle-ci va-t-elle encore s’intensifier?

En juillet 1950, la guerre de Corée éclate entre le Nord et le Sud, qui entraîne une intervention directe des USA dans la guerre et l’envoi du général Douglas MacArthur pour mener la bataille à la tête de ses soldats. La guerre entre les deux Corées a duré trois ans. Aucun des deux camps n’a atteint ses objectifs. La Corée du Nord n’a pas réussi à convertir le Sud au communisme, et les USA n’ont pas réussi à débarrasser la Corée du Nord du communisme. Aucun traité de paix n’a été signé, et les deux parties se considèrent toujours en guerre. Cette guerre a entraîné des pertes terribles, soit deux millions et demi de Coréens et de Chinois tués, ainsi que 36 568 soldats américains tués et 103 284 blessés. L’argent que les USA ont dépensé pour la guerre de Corée (en dollars de 2019) est estimé à 390 milliards de dollars.

Pendant les 18 années de guerre du Vietnam, les USA ont dépensé environ 844 milliards de dollars (en dollars de 2019) et perdu 58 000 soldats. La guerre en Afghanistan, qui a duré 20 ans, a tué 2 300 soldats et coûté 910 milliards de dollars à Washington. L’invasion américaine de l’Irak en 2003, qui a duré huit ans, a coûté plus de mille milliards de dollars aux USA et entraîné la mort de 4 400 soldats.

Par conséquent, ce que les USA dépensent aujourd’hui pour la guerre en Ukraine (environ 50 à 60 milliards de dollars) est faible par rapport à ce qu’ils ont dépensé pour les guerres américaines précédentes. Plus important encore, la guerre par procuration en Ukraine ne coûte pas la vie à des soldats américains, même s’ils sont directement rattachés au commandement central américain en Allemagne, qui dirige la guerre depuis le centre de commandement et de contrôle américain. Seuls des Ukrainiens (indépendamment des mercenaires de diverses nationalités) sont tués pour atteindre l’objectif de l’OTAN, comme l’a confirmé le ministre ukrainien de la Défense.

