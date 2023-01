Oekraïne volgt in de voetsporen van Korea: in de toekomst zal er noch vrede noch oorlog zijn.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



In de eerste paar weken slaagde Rusland er niet in om de oorlog te beëindigen. Ook de VS hebben het Kremlin niet verslagen en de Russische economie niet verlamd in de eerste weken of maanden. Beide partijen slaagden er niet in hun oorspronkelijke doelstellingen te bereiken. Als gevolg daarvan hebben de Russen hun oorspronkelijke doel verlaagd tot een redelijker en haalbaarder doel. Bovendien besloten de door de VS geleide NAVO-landen volledig deel te nemen aan de strijd tegen Rusland in een nieuwe stijl van oorlogvoering, waarbij zij het Oekraïense leger als grondtroepen gebruiken en alle militaire planning, aanvallen en logistieke bevoorrading voor hun rekening nemen. Zij hebben Oekraïne ook geleidelijk voorzien van geavanceerde wapens, van HIMARS/M270’s tot Patriot-raketten en meer westerse tanks zullen Kiev binnenkort bereiken. Het is de bedoeling de inzet van de NAVO te bevestigen en de oorlog zo lang mogelijk gaande te houden. Tegelijkertijd is Oekraïne bereid te blijven vechten en de nieuwe vormen van diplomatie te negeren, omdat het weet dat het Rusland op het slagveld niet kan verslaan en beseft dat het een oorlog bij volmacht voert. De Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov heeft namelijk duidelijk aangegeven dat “zijn land zich inzet voor de missie van de NAVO om de Russische dreiging uit te schakelen” en dat “het zijn soldaten zijn, en niet het NAVO-personeel, die hun bloed opofferen voor dit doel”. Is er een horizon voor de beëindiging van de oorlog in Europa, of zal deze verder escaleren?



In juli 1950 brak de Koreaanse oorlog uit tussen het noorden en het zuiden, wat leidde tot directe Amerikaanse interventie in de oorlog en het sturen van generaal Douglas MacArthur om aan het hoofd van zijn soldaten de strijd te leiden. De oorlog tussen de twee Korea’s duurde drie jaar. Geen van beide partijen bereikte zijn doelstellingen. Noord-Korea slaagde er niet in het zuiden tot het communisme te bekeren, en de VS slaagde er niet in Noord-Korea van het communisme te bevrijden. Er werd geen vredesverdrag getekend, en de twee partijen beschouwen zichzelf nog steeds als in oorlog. Deze oorlog maakte verschrikkelijke aantallen slachtoffers: tweeënhalf miljoen werden gedood, Koreanen en Chinezen, maar ook 36.568 Amerikaanse soldaten en 103.284 gewonden. Het geld dat de VS aan de Koreaanse oorlog heeft besteed wordt geschat op 390 miljard dollar (in dollars van 2019) .



In de 18 jaar van de Vietnamoorlog gaven de VS ongeveer 844 miljard dollar uit ( in dollars van 2019) en verloren er 58.000 soldaten. De 20-jarige oorlog in Afghanistan heeft 2.300 VS-soldaten gedood en kostte Washington 910 miljard dollar. De Amerikaanse invasie van Irak in 2003, die acht jaar duurde, kostte de VS meer dan een biljoen dollar en leidde tot de dood van 4.400 VS-soldaten.



Bijgevolg is wat de VS nu aan de oorlog in Oekraïne al heeft uitgegeven ongeveer 50-60 miljard dollar – een peulschil in vergelijking met wat zij aan eerdere Amerikaanse oorlogen hebben besteed. Nog belangrijker is dat de proxy-oorlog in Oekraïne niet het leven kost aan Amerikaanse soldaten, ook al zijn zij rechtstreeks verbonden aan het Amerikaanse Central Command in Duitsland, die de oorlog vanuit het Amerikaanse commando- en controlecentrum in Rammstein aansturen. Alleen Oekraïners ( afgezien van de huurlingen van verschillende nationaliteiten) worden gedood om het doel van de NAVO te bereiken, zoals de Oekraïense minister van Defensie heeft aangegeven.



