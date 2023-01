L’Ucraina segue le orme della Corea: In futuro non ci saranno né pace né guerra.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Nelle prime settimane, la Russia non è riuscita a porre fine alla guerra. Né gli Stati Uniti hanno sconfitto il Cremlino e paralizzato l’economia russa nelle prime settimane o mesi. Entrambe le parti non sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi iniziali. Di conseguenza, i russi hanno ridotto il loro obiettivo iniziale a uno più ragionevole e raggiungibile. Inoltre, i Paesi della NATO guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di impegnarsi pienamente nella lotta contro la Russia con un nuovo stile di guerra, utilizzando l’esercito ucraino come forza di terra e occupandosi della pianificazione militare, degli attacchi e delle forniture logistiche. Inoltre, hanno gradualmente fornito all’Ucraina armi avanzate, dagli HIMARS/M270 ai missili Patriot e ad altri carri armati occidentali, che presto arriveranno a Kiev. L’obiettivo è confermare l’impegno della NATO a mantenere la guerra il più a lungo possibile. Allo stesso tempo, l’Ucraina è pronta a continuare a combattere e a ignorare la rinnovata diplomazia, sapendo che non sarà in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e rendendosi conto di combattere una guerra per procura. Infatti, il Ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha chiaramente affermato che “il suo Paese è impegnato nella missione della NATO di eliminare la minaccia russa” e che “sono i suoi soldati, non il personale della NATO, a sacrificare il loro sangue per questo obiettivo”. C’è un orizzonte per porre fine alla guerra in Europa o si aggraverà ulteriormente?

Nel luglio del 1950 scoppiò la guerra di Corea tra il Nord e il Sud, provocando l’intervento diretto degli Stati Uniti nel conflitto e l’invio del generale Douglas MacArthur a condurre la battaglia alla testa dei suoi soldati. La guerra tra le due Coree durò tre anni. Nessuna delle due parti raggiunse i propri obiettivi. La Corea del Nord non riuscì a convertire il Sud al comunismo e gli Stati Uniti non riuscirono a liberare la Corea del Nord dal comunismo. Non fu firmato alcun trattato di pace e le due parti si considerarono ancora in guerra. Questa guerra causò terribili perdite, con due milioni e mezzo di coreani e cinesi uccisi, tra cui 36.568 soldati statunitensi e 103.284 feriti. Il denaro speso dagli Stati Uniti per la guerra di Corea (in dollari del 2019) è stimato in 390 miliardi di dollari.

Nei 18 anni della guerra del Vietnam, gli Stati Uniti hanno speso circa 844 miliardi di dollari (in dollari del 2019) e perso 58.000 soldati. La guerra in Afghanistan, durata 20 anni, ha ucciso 2.300 soldati ed è costata a Washington 910 miliardi di dollari. L’invasione statunitense dell’Iraq nel 2003, durata otto anni, è costata agli Stati Uniti più di mille miliardi di dollari e ha provocato la morte di 4.400 soldati.

Di conseguenza, ciò che gli Stati Uniti spendono oggi per la guerra ucraina – circa 50-60 miliardi di dollari – è esiguo rispetto a quanto speso per le precedenti guerre americane. Ancora più importante, la guerra per procura in Ucraina non costa a la vita di soldati americani, anche se questi sono direttamente collegati al Comando Centrale USA in Germania, che dirige la guerra dal centro di comando e controllo statunitense. Solo gli ucraini (a prescindere dai mercenari di varie nazionalità) vengono uccisi per raggiungere l’obiettivo della NATO, come confermato dal ministro della Difesa ucraino.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...