Ucrania sigue los pasos de Corea: En el futuro no habrá ni paz ni guerra.

Escrito por – Elijah J. Magnier:

En las primeras semanas, Rusia no consiguió poner fin a la guerra. Estados Unidos tampoco derrotó al Kremlin ni paralizó la economía rusa en las primeras semanas o meses. Ambos bandos fracasaron en la consecución de sus objetivos iniciales. Como resultado, los rusos redujeron su objetivo inicial a uno más razonable y alcanzable. Además, los países de la OTAN liderados por Estados Unidos decidieron implicarse de lleno en la lucha contra Rusia con un nuevo estilo de guerra, utilizando al ejército ucraniano como fuerza terrestre y encargándose de toda la planificación militar, los ataques y los suministros logísticos. También han estado suministrando gradualmente a Ucrania armas avanzadas, desde HIMARS/M270 hasta misiles Patriot y más tanques occidentales, que pronto llegarán a Kiev. El objetivo es confirmar el compromiso de la OTAN de mantener la guerra el mayor tiempo posible. Al mismo tiempo, Ucrania está dispuesta a seguir luchando e ignorar la renovada diplomacia, sabiendo que no podrá derrotar a Rusia en el campo de batalla y dándose cuenta de que está librando una guerra por poderes. De hecho, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ha declarado claramente que “su país está comprometido con la misión de la OTAN de eliminar la amenaza rusa” y que “son sus soldados, y no el personal de la OTAN, quienes sacrifican su sangre por este objetivo”. ¿Existe un horizonte para poner fin a la guerra en Europa, o se intensificará aún más?

En julio de 1950 estalló la guerra de Corea entre el Norte y el Sur, lo que provocó la intervención directa de Estados Unidos en la guerra y el envío del general Douglas MacArthur para dirigir la batalla al frente de sus soldados. La guerra entre las dos Coreas duró tres años. Ninguno de los dos bandos logró sus objetivos. Corea del Norte no consiguió convertir al Sur al comunismo, y Estados Unidos no consiguió librar a Corea del Norte del comunismo. No se firmó ningún tratado de paz y las dos partes siguieron considerándose en guerra. Esta guerra causó terribles bajas, con dos millones y medio de coreanos y chinos muertos, incluidos 36.568 soldados estadounidenses y 103.284 heridos. El dinero que Estados Unidos gastó en la Guerra de Corea (en dólares de 2019) se estima en 390.000 millones de dólares.

En los 18 años de la guerra de Vietnam, EEUU gastó unos 844.000 millones de dólares (en dólares de 2019) y perdió 58.000 soldados. La guerra de Afganistán, que duró 20 años, mató a 2.300 soldados y costó a Washington 910.000 millones de dólares. La invasión estadounidense de Irak en 2003, que duró ocho años, costó a EEUU más de un billón de dólares y causó la muerte de 4.400 soldados.

En consecuencia, lo que EE.UU. está gastando hoy en la guerra ucraniana -alrededor de 50-60 mil millones de dólares- es poco comparado con lo que ha gastado en anteriores guerras estadounidenses. Y lo que es más importante, la guerra por poderes en Ucrania no cuesta a la vida de soldados estadounidenses, aunque estén directamente adscritos al Mando Central de EEUU en Alemania, dirigiendo la guerra desde el centro de mando y control estadounidense. Sólo se está matando a ucranianos (independientemente de los mercenarios de diversas nacionalidades) para lograr el objetivo de la OTAN, como ha confirmado el ministro de Defensa ucraniano.

