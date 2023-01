Warum wagen es die USA, Russland in der Ukraine zu bekämpfen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat betont, dass “die Ukraine mit mehr Waffen unterstützt werden sollte, um Russland zu besiegen”. Das ist es, was der Großteil der NATO seit 2014 getan hat, Jahre bevor der Krieg im Februar 2022 begann. In der Tat war es allgemein bekannt, dass “die USA die Welt in einen Krieg mit Russland treiben“. Die Bemühungen Washingtons wurden damit belohnt, dass der Westen die Politik und die Ziele der USA, einen Krieg in Europa zu unterstützen, direkt unterstützte, ungeachtet der Folgen für den Kontinent und des knappen Ausgangs auf dem Schlachtfeld. Polen verkündete durch seinen Premierminister seine “Bereitschaft, noch nie dagewesene Schritte zu unternehmen, um die Ukraine mit deutschen Leopard-2-Panzern zu beliefern, auch ohne die Zustimmung Berlins”, des Herstellerlandes, welches das Recht hat, über den Endnutzer seiner Panzer zu entscheiden. Deutschland wird sich der Lieferung von Leopard-2-Panzern durch Polen nicht in den Weg stellen. Die westlichen Medien betonen verzweifelt die Bedeutung der Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine, als ob sie den Verlauf des gesamten Krieges ändern würde. Unter unglaublichem Druck hat Deutschland jedoch die Lieferung von Panzern nicht ausgeschlossen, wenn alle westlichen Länder bereit sind, die Folgen und die mögliche russische Reaktion mitzutragen. Aber können diese Waffen die Zehntausende von Quadratkilometern, die Russland seit Beginn des Krieges besetzt hält, befreien und wiederherstellen, vor allem wenn der Leopard 2A4 in Syrien vernichtet wurde?

Der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark Milleyantwortet: “Aus militärischer Sicht bleibe ich dabei, dass es in diesem Jahr sehr, sehr schwierig sein wird, die russischen Streitkräfte aus jedem Zentimeter der Ukraine militärisch zu vertreiben.” Der Oberbefehlshaber der USA hat versehentlich angedeutet, dass der Krieg und die westliche Hilfe noch jahrelang andauern würden. Die USA haben nicht die Absicht, einen Krieg zu beenden, der wenig kostet und in dem kein einziger US-Soldat in der härtesten Schlacht, die sie gegen eine andere Supermacht führen, gefallen ist, selbst wenn der Ausgang des Krieges bekannt ist.

Oleksiy Arestovych, ein (offizieller) Berater des ukrainischen Präsidenten, teilt Milleys Ansicht und sagte, dass “es unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird”. Arestowytsch, eine treibende Kraft hinter der ukrainischen Sache, zitierte den polnischen Premierminister mit den Worten: “Es ist nicht bekannt, ob die Ukraine überleben wird”.

Josep Borrell, Europäischer Koordinator für Außenbeziehungen und Vizepräsident der Europäischen Kommission, gab bekannt, dass “die europäischen Waffen- und Munitionsbestände erschöpft sind, nachdem sie das Nötigste in die Ukraine geschickt haben”. Borrell erklärte, dass “Europa erkannt hat, dass ihm entscheidende Verteidigungskapazitäten fehlen, um sich vor einer wachsenden Bedrohung auf dem europäischen Kontinent zu schützen”. Der Mangel an Waffen und Munition in Europa ist zu einer Bedrohung für die Sicherheit der NATO und ihrer militärischen Bestände geworden.

Nicht nur Europa gehen die Waffen aus, die es in die Ukraine schicken kann. Die USA befinden sich in der gleichen Situation. Das Pentagon greift auf seine Vorrat in Israel zu,

um die Flamme des Krieges in der Ukraine am Leben zu erhalten. Die US-Bestände an 155-Millimeter-Raketen sind stark dezimiert, was in Washington Besorgnis hervorruft. Das bedeutet, dass der russische Krieg die Vorräte der NATO erschöpft und ihre Nationen in eine kritische Lage gebracht hat, noch bevor sie ihr erstes Jahr hinter sich gebracht hat.

Trotz der Ankündigung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass “Russlands Vorräte knapp werden und zur Neige gehen“, gehen die Kämpfe im gleichen Tempo weiter, wobei die russische Armee täglich ihre Langstreckenraketen, Artillerie und logistische Unterstützung für die Infanterie einsetzt. Die Streitkräfte rücken auf dem Schlachtfeld vor, um die wichtigsten Städte von Bakhmut zu erreichen, nachdem sie die Kontrolle über Solidar übernommen haben, und bombardieren regelmäßig größere Städte mit Dutzenden von Raketen.

Während des elfmonatigen Krieges haben hohe westliche Beamte darauf bestanden, dass “Russland den Krieg nicht verlieren wird, aber die Ukraine ihn auch nicht verlieren darf”. Das bedeutet einfach, dass der Westen beschlossen hat, dass die westlichen Länder die ukrainische Armee weiterhin mit NATO-Waffen ausbilden sollen. Für die USA ist es von Vorteil, dass der Krieg so lange wie möglich andauert, um den Kreml und seine Fähigkeiten zu erschöpfen, auch wenn ihr oberster General den Ausgang des Krieges kennt, ungeachtet der Zerstörung der Ukraine und der menschlichen Verluste auf dem Schlachtfeld. Bei ihrem jüngsten Treffen auf dem deutschen Stützpunkt in Rasmmen haben die NATO-Verteidigungsminister beschlossen, die militärische Unterstützung für die Ukraine nicht zu reduzieren.

