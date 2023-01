Europa zit in het oog van de Iraanse storm: Oekraïne is de oorzaak.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In de wandelgangen van de Europese Unie en onder haar ambtenaren is een dispuut uitgebroken over hoe Iran te straffen nadat de demonstraties er niet in zijn geslaagd het machtssysteem in de “Islamitische Republiek” te veranderen of “Iran te bevrijden”, zoals de Amerikaanse president Joe Biden belooft. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei dat zij “sancties tegen Iran en de Revolutionaire Garde zal steunen”. Zij beweerde te hebben gehoord dat (Europese) ministers nieuwe sancties steunen. Ondertussen zei haar plaatsvervanger en coördinator buitenlandse betrekkingen, Josep Borrell, dat een rechtbank toestemming moet geven voor het plaatsen op de zwarte lijst van de IRGC: “Het besluit moet worden goedgekeurd door een Europees Hof van Justitie voordat de EU kan handelen. Je kunt niet zeggen dat ik je als terrorist beschouw omdat ik je niet mag.”

Duitsland daarentegen is enthousiast en juicht het op de zwarte lijst plaatsen van de Revolutionaire Garde toe. Maar Frankrijk wil niet zo ver gaan. Bij wijze van compromis zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel overeengekomen sancties op te leggen aan 30 Iraanse personen – de VS en het VK volgden – die niet naar de EU mogen reizen en waarvan de (niet-bestaande) tegoeden worden bevroren. Wat zit er achter deze plotselinge anti-Iran verschuiving van de EU?

Hoge Iraanse bronnen hebben gezegd: “De hele kwestie heeft vooral te maken met het falen van het Westen om de Russische president Vladimir Poetin omver te werpen en Rusland op de knieën te krijgen. Dus iemand moet de schuld krijgen. Het Westen heeft Iraanse drones ervan beschuldigd een rol te spelen in de lopende oorlog in Oekraïne. Het is dus een Amerikaanse boodschap om Iran te doen afstand nemen van Rusland, vergelijkbaar met de Amerikaanse druk op China om te voorkomen dat Peking Moskou steunt. Het resultaat van het opleggen van sancties aan Iran zal echter waarschijnlijk het tegenovergestelde zijn. De westerse sancties tegen Iran en Rusland hebben de twee landen dichter bij elkaar gebracht dan ooit tevoren en hun samenwerking naar een ongekend strategisch niveau getild”.

Op de 18e van deze maand stemde een meerderheid van het Europees Parlement ervoor om de Iraanse Revolutionaire Garde toe te voegen aan de EU-lijst van terroristische organisaties. Een lid van het Europees Parlement suggereerde dat de sancties werden opgelegd onder het mom van de rol van de Revolutionaire Garde bij het onderdrukken van de demonstraties die verschillende delen van het land al maanden in de greep houden, maar onlangs zijn afgenomen. De Revolutionaire Garde heeft echter niet deelgenomen aan enige actie tegen de demonstranten. Hoewel de Basij als onderdeel van de IRGC wordt beschouwd, hebben de anti-oproertroepen opdracht gekregen geen dodelijk geweld tegen demonstranten te gebruiken. Er zijn echter tientallen burgers en veiligheidspersoneel gedood, met name in het noordwesten van Koerdistan-Iran aan de grens met Irak en in Sistan-Baluchestan aan de zuidoostelijke grenzen met Pakistan en Afghanistan.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...