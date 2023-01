L’Europe dans l’œil de la tempête iranienne et l’Ukraine en est la cause

Par Elijah J. Magnier (Bruxelles)

Traduction : Daniel G.

Un différend a éclaté dans les couloirs de l’Union européenne et parmi ses fonctionnaires sur la manière de punir l’Iran après que les manifestations n’ont pas réussi à changer le système en place dans la République islamique ou à « libérer l’Iran », comme le souhaite le président américain Joe Biden. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’elle « appuiera les sanctions contre l’Iran et les Gardiens de la révolution ». Elle a affirmé avoir entendu des ministres (européens) souhaiter de nouvelles sanctions. Pendant ce temps, son adjoint et coordinateur des relations extérieures, Josep Borrell, a déclaréqu’un tribunal doit approuver l’inclusion des Gardiens de la Révolution dans la liste noire de l’UE : « La décision doit être approuvée par une Cour de justice européenne avant que l’UE puisse agir. Je ne peux pas dire que je vous considère comme un terroriste parce que je ne vous aime pas. »

L’Allemagne, en revanche, est enthousiaste et souhaite ardemment l’inclusion des Gardiens de la révolution sur la liste noire. Mais la France ne veut pas aller aussi loin. En guise de compromis, les ministres des Affaires étrangères de l’UE, réunis à Bruxelles, ont convenu d’imposer des sanctions à 30 Iraniens (les États-Unis et le Royaume-Uni ont suivi le mouvement), qui ne pourront plus aller dans l’UE et qui verront leurs avoirs (inexistants) gelés. Qu’est-ce qui se cache derrière ce soudain revirement anti-Iran de l’UE?

Des sources iraniennes haut placées ont déclaré que « Toute cette affaire est principalement liée à l’échec de l’Occident à renverser le président russe Vladimir Poutine et à mettre la Russie à genoux. Il faut donc blâmer quelqu’un. L’Occident a accusé les drones iraniens de jouer un rôle dans la guerre en cours en Ukraine. Il s’agit donc d’un message américain visant à éloigner l’Iran de la Russie, à l’instar de la pression exercée par les USA sur la Chine pour empêcher Pékin de soutenir Moscou. Toutefois, l’imposition de sanctions à l’Iran aura probablement l’effet contraire. Les sanctions occidentales contre l’Iran et la Russie ont rapproché les deux pays comme jamais auparavant et porté leur coopération à un niveau stratégique sans précédent. »

Le 18 de ce mois, une majorité du Parlement européen a voté pour ajouter les Gardiens de la Révolution iranienne à la liste des organisations terroristes de l’UE, supposément en réaction au rôle des Gardiens dans la répression des manifestations qui ont balayé plusieurs régions du pays pendant plusieurs mois, mais qui se sont récemment calmées. Or, les Gardiens de la Révolution n’ont pris part à aucune action contre les manifestants. Bien que la force Basij soit considérée comme faisant partie du Corps des Gardiens, les équipes anti-émeutes ont reçu l’ordre de ne pas utiliser de force létale contre les manifestants. Toutefois, des dizaines de civils et de membres du personnel de sécurité ont été tués, notamment dans le nord-ouest du Kurdistan iranien, à la frontière irakienne, ainsi que dans le Sistan-Balûchistân, aux frontières sud-est avec le Pakistan et l’Afghanistan.

