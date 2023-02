Israel und Iran haben ihre offene Kriegsführung nach einem Schlagabtausch diszipliniert.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Ein palästinensischer Jugendlicher tötete sieben Siedler und verwundete zehn weitere in der palästinensischen Hauptstadt Jerusalem in einer qualitativen Operation, die Israel nicht erwartet hatte, wo schwer bewaffnete israelische Streitkräfte eingesetzt sind, um ihre Autorität mit eiserner Faust auszuweiten, die sich als leicht zu kontern erwies. Tel Aviv reagierte mit der Entsendung einiger kleiner Drohnen durch seine Agenten, die das Betondach eines Gebäudes des iranischen Verteidigungsministeriums in Isfahan leicht beschädigten. Israelische Flugzeuge begnügten sich nicht mit dem geringfügigen Ergebnis des Angriffs in Isfahan, sondern griffen einen iranischen Konvoi mit Lebensmitteln an, der den Irak in Richtung Syrien durchquerte, ohne dass es dabei zu menschlichen Opfern kam. Was wollen die beiden Parteien erreichen und welche Botschaften tauschen sie aus?

Der Anschlag in Jerusalem – wie auch andere frühere Anschläge, die von Palästinensern mit israelischen Ausweisen verübt wurden – ist ein deutlicher Beweis für ihre Verbundenheit mit ihrem Land und ihrer Sache, die sie trotz ihres jungen Alters nicht vergessen haben. Dies zeigt, dass die Hoffnungen der arabischen und westlichen Länder, die neue Generation würde sich nicht für die palästinensische Sache engagieren, falsch sind. Die junge Generation ist entschlossen, Israel und den Westen zu konfrontieren, die während des Friedensprozesses einen palästinensischen Staat versprachen, sich aber nicht an die international festgelegten Vereinbarungen hielten.

Damit hat das palästinensische Volk bewiesen, dass es sein Land befreien will und dass die militärische Macht Israels, die von keiner anderen Macht im Nahen Osten übertroffen wird, es nicht einschüchtern, abschrecken oder daran hindern wird, seine gerechte Sache zu erreichen.

