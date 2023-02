Israele e Iran hanno disciplinato la loro guerra aperta dopo uno scambio di colpi.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Un giovane palestinese ha ucciso sette coloni e ne ha feriti altri dieci nella capitale della Palestina, Gerusalemme, in un’operazione qualitativa che Israele non si aspettava, dove le forze israeliane pesantemente armate sono schierate per estendere la loro autorità con un pugno di ferro che si è dimostrato facile da contrastare. Tel Aviv ha risposto inviando alcuni piccoli droni attraverso i suoi agenti, che hanno causato danni minori al tetto in cemento di un edificio appartenente al Ministero della Difesa iraniano a Isfahan. Non contenti del risultato minore dell’attacco di Isfahan, gli aerei israeliani hanno attaccato un convoglio iraniano che trasportava scorte alimentari mentre attraversava l’Iraq in territorio siriano, senza causare vittime umane. Cosa stanno cercando di fare le due parti e quali messaggi si stanno scambiando?

L’attacco a Gerusalemme – così come altri precedenti attacchi compiuti da palestinesi con carta d’identità israeliana – è una solida prova del loro attaccamento al Paese e alla causa, che non hanno dimenticato nonostante la giovane età. Questo dimostra che le scommesse dei Paesi arabi e occidentali, secondo cui la nuova generazione non si impegnerà per la causa palestinese, sono sbagliate. La giovane generazione è determinata a confrontarsi con Israele e con l’Occidente, che aveva promesso uno Stato palestinese durante il processo di pace, ma che ha rinnegato il suo impegno nei confronti degli accordi supervisionati a livello internazionale.

Di conseguenza, il popolo palestinese ha dimostrato di voler liberare la propria terra e che la potenza militare di Israele, ineguagliata da qualsiasi altra potenza in Medio Oriente, non lo intimidirà, non lo scoraggerà e non gli impedirà di raggiungere la sua giusta causa.

