La guerra in Ucraina porterà a una guerra nucleare?

Bruxelles – di Elijah J. Magnier:

L’ex presidente russo e vice capo della sicurezza nazionale Dmitry Medvedev ha suggerito che la Russia, uno Stato nucleare, non può essere sconfitta in Ucraina. Ha dichiarato: “I politici arretrati a Davos hanno ribadito che la Russia deve perdere per raggiungere la pace. Nessuno di loro capisce che la perdita di una potenza nucleare in una guerra convenzionale può portare a una guerra nucleare. Le potenze nucleari non sono state sconfitte nei principali conflitti che hanno determinato il loro destino”. Questa pericolosa dichiarazione, che indica la determinazione della Russia a vincere a tutti i costi, coincide con l’annuncio fatto dal ministro degli Esteri tedesco del “partito dei verdi” Annalena Baerbock durante un evento a Strasburgo. Ha dichiarato: “Noi (in Europa) siamo in guerra contro la Russia“. L’Europa è d’accordo con la dichiarazione del ministro tedesco e l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) ha superato la linea rossa di lasciare che la guerra in Ucraina possa scatenare la guerra nucleare temuta da molti in tutto il mondo?

Lo scorso dicembre, l’alto generale dell’esercito ucraino ha dichiarato di aver bisogno di “300 carri armati, 600-700 veicoli da combattimento di fanteria e 500 obici per respingere la Russia”. L’alto generale statunitense Mark Milley ha dichiarato che: “Gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina più sistemi anticarro di quanti carri armati ci siano al mondo. Si tratta di 6.600 Javelin, 20.000 altri sistemi anticarro, su quasi 97.000 sistemi anticarro forniti all’Ucraina dalla comunità internazionale (occidentale)”.

Tuttavia, la guerra per procura tra la NATO e la Russia si è inasprita e alcune delle linee rosse (ancora moderate) sono state rimosse in seguito alla decisione dell’Occidente di inviare in Ucraina carri armati da Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Polonia, Germania e alcune altre nazioni dell’UE. Questi carri armati dovrebbero arrivare in Ucraina dopo mesi di addestramento per l’esercito ucraino. L’Occidente ha confermato che invierà più di 350 carri armati, un numero che può essere aumentato, e sta valutando la possibilità di inviare anche jet da combattimento se c’è un consenso collettivo.

Il problema è che i carri armati statunitensi e tedeschi utilizzano munizioni all’uranio impoverito (DU), come nel caso del bombardamento della Serbia nel 1999, dell’invasione statunitense dell’Iraq nel 2003 e della guerra israeliana al Libano nel 2006. Gli effetti di queste armi al DU sui neonati sono devastanti. In questo caso, Mosca riterrà che si stiano usando “armi sporche” contro i suoi soldati e la guerra potrebbe prendere una nuova e più pericolosa piega.

Ma cosa succede se la NATO non usa armi all’uranio impoverito e le sostituisce con munizioni convenzionali? In questo caso, la guerra classica prevarrà ancora e la Russia accetterà che l’Occidente, come il Cremlino, sia determinato ad aumentare il prezzo della vittoria della Russia o a spingere l’Ucraina a una sorta di vittoria con la pianificazione e le armi della NATO, al fine di negoziare una cessazione delle ostilità.

Tuttavia, non è insolito che i Paesi dotati di armi nucleari perdano una guerra, come ha osservato Medvedev. Tuttavia, potrebbe riferirsi alla volontà della Russia di usare le armi nucleari come questione di sopravvivenza nazionale se è in gioco il territorio russo, compresa la Crimea, non il Donbass. Non è insolito che gli Stati nucleari perdano guerre in territorio straniero senza ricorrere ai loro arsenali nucleari. Gli Stati Uniti hanno perso le guerre in Vietnam, Afghanistan e Iraq sotto i colpi della resistenza locale e non hanno usato le loro armi nucleari, pur essendo il Paese più potente del mondo. Allo stesso modo, l’Unione Sovietica ha perso la guerra in Afghanistan del 1979-1989 e non ha usato le sue armi nucleari.

