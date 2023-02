Wird der Krieg in der Ukraine zu einem Atomkrieg führen?

Brüssel – von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Russlands ehemaliger Präsident und stellvertretender nationaler Sicherheitschef Dmitri Medwedew hat angedeutet, dass Russland, ein Atomstaat, in der Ukraine nicht besiegt werden kann. Er sagte: “Rückständige Politiker in Davos wiederholten, dass Russland verlieren müsse, um Frieden zu erreichen. Keiner von ihnen versteht, dass die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg zu einem Atomkrieg führen kann. Atommächte sind in großen Konflikten, die ihr Schicksal bestimmt haben, noch nie besiegt worden”. Diese gefährliche Aussage, die auf Russlands Entschlossenheit hinweist, um jeden Preis zu gewinnen, fällt mit der Ankündigung der grünen Außenministerin Annalena Baerbock bei einer Veranstaltung in Straßburg zusammen. Sie sagte: “Wir (in Europa) befinden uns im Krieg gegen Russland“. Stimmt Europa der Aussage der deutschen Ministerin zu, und hat die Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) die rote Linie überschritten, indem sie zuließ, dass der Krieg in der Ukraine möglicherweise den von vielen in der Welt befürchteten Atomkrieg auslöst?

Im vergangenen Dezember erklärte der oberste General der ukrainischen Armee, er benötige “300 Panzer, 600-700 Schützenpanzer und 500 Haubitzen, um Russland zurückzudrängen”. Der oberste US-General Mark Milley sagte: “Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine mehr Panzerabwehrsysteme geliefert, als es Panzer auf der Welt gibt. Es handelt sich dabei um 6.600 Javelins und 20.000 andere Panzerabwehrsysteme von insgesamt fast 97.000 Panzerabwehrsystemen, die der Ukraine von der internationalen (westlichen) Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wurden”.

Der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland ist jedoch eskaliert, nachdem der Westen beschlossen hat, Panzer aus Großbritannien, den USA, Kanada, Polen, Deutschland und einigen anderen EU-Ländern in die Ukraine zu entsenden, und dabei einige der (immer noch moderaten) roten Linien aufgehoben hat. Diese Panzer sollen nach einer monatelangen Ausbildung der ukrainischen Armee in der Ukraine eintreffen. Der Westen hat bestätigt, dass er mehr als 350 Panzer schicken wird, eine Zahl, die noch erhöht werden kann, und erwägt die Möglichkeit, sogar Kampfjets zu schicken, wenn es einen kollektiven Konsens gibt.

Das Problem ist, dass US-amerikanische und deutsche Panzer Munition mit abgereichertem Uran (DU) verwenden, wie es bei der Bombardierung Serbiens 1999, der US-Invasion im Irak 2003 und dem israelischen Krieg gegen den Libanon 2006 der Fall war. Die Auswirkungen dieser DU-Waffen auf Neugeborene sind verheerend. In diesem Fall wird Moskau davon ausgehen, dass “schmutzige Waffen” gegen seine Soldaten eingesetzt werden, und der Krieg könnte eine neue, gefährlichere Wendung nehmen.

Was aber, wenn die NATO keine Waffen mit abgereichertem Uran einsetzt und sie durch konventionelle Munition ersetzt? In diesem Fall wird immer noch der klassische Krieg herrschen, und Russland wird akzeptieren, dass der Westen ebenso wie der Kreml entschlossen ist, den Preis für Russlands Sieg zu erhöhen oder die Ukraine mit NATO-Planungen und -Waffen zu einer Art Sieg zu drängen, um eine Einstellung der Feindseligkeiten auszuhandeln.

Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Länder mit Atomwaffen einen Krieg verlieren, wie Medwedew feststellte. Möglicherweise bezieht er sich jedoch auf die Bereitschaft Russlands, Atomwaffen als eine Frage des nationalen Überlebens einzusetzen, wenn russisches Territorium, einschließlich der Krim, nicht des Donbass, auf dem Spiel steht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Atomwaffenstaaten Kriege auf fremdem Territorium verlieren, ohne auf ihre Atomwaffenarsenale zurückzugreifen. Die USA haben die Kriege in Vietnam, Afghanistan und im Irak gegen den lokalen Widerstand verloren, ohne ihre Atomwaffen einzusetzen, obwohl sie das mächtigste Land der Welt sind. In ähnlicher Weise verlor die Sowjetunion den Krieg in Afghanistan 1979-1989 und setzte ihre Atomwaffen nicht ein.

